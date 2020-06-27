雖然現在硬碟容量長大了，不過還是會有硬碟空間不足的狀況，這時候可以利用 Files Inspector Pro 來分析電腦裡的檔案與資料夾，馬上可以找出肥大的那一個部分，透過工具也能幫你快速清理或是壓縮檔案，釋放更多電腦的空間來使用，若你也有空間不足的困擾，現在 Files Inspector Pro 正在限時免費當中，不妨就收下這款實用工具，免安裝版與序號在文末替大家準備好了，動作要快唷！

△ 軟體開啟後馬上會進行硬碟檔案的分析，這時候可以先進行軟體的註冊，點選右上角的 Upgrade to Pro 來進行註冊。

△ 之後在註冊視窗貼上活動的序號，之後點選 OK 應該就可以正確的啟動囉！

△ Files Inspector Pro 可以分析電腦裡面照片、程式、下載、影片與音樂的檔案容量大小，每個項目都可以點進去查看更詳細的內容。

△ 以照片檔案來說，他就幫我列出了哪些資料夾的照片佔據了最多的空間，若是能把這些照片檔案整理整理的話，應該可以馬上省出很多空間。

△ 內建有圖片壓縮功能，可以幫你節省圖片的空間，不過我個人還是習慣保有原有的照片檔案，是否要透過這款工具進行壓縮就但大家自己的決定囉！

△ 檔案資料夾空間算是比較好分析的，不過有時候肥大的應用程式，尤其現在很多是透過 Windows 市集安裝的，根本就不知道安裝去哪裡了，透過這工具也可以馬上找出來，而且很方便的就能直接移除。

△ 下載資料夾也是大家下載檔案後容易忽略的，有時候默默地也會佔據一些空間，也可以定時清理一下。

△ 現在手機錄影都以 4K 為主流，影片檔案也會越來越肥大，從 VIDEO 的功能中也可以快速找出最肥的影片檔案，方便壓縮或是清理唷！

https://www.chemtable.com/files-inspector.htm

免安裝版：

Files Inspector Pro 2.0.7z（GOOGLE下載）

Files Inspector Pro 2.0.7z（1DRV下載）

Files Inspector Pro 2.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Files Inspector Pro 2.0.7z（RAPIDGATOR下載）

Files Inspector Pro 2.0.7z（MEGA下載）

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