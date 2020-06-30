每天最舒服的時候，我想就是躺在家裡床上的那一刻，我知道好的床很貴，不過若是好睡的話絕對是值得的！這次要替大家開箱的是 GAGU SLEEP 比利時冰山床，其實不是我自己要睡的，是要給爸媽睡的，他們的床用了三四十年，若我沒有給他們換床的話，我想他們會一輩子睡下去吧！GAGU SLEEP 比利時冰山床有幾大特色，有嚴選日本 iCOLD 涼感布、Latexco 涼感乳膠、高碳鋼獨立筒，以及加強的床沿結構設計等等，文章帶大家到賣場走走，以及看看實際開箱喔！（需要折扣碼的請到文末唷！）

買家具要去哪裡買？在台北的人應該都不會錯過五股這個地方，第一次看到 GAGU 的時候覺得這個品牌名稱實在太棒了！這就是家具的的台語，非常的有親切感，然後用英文來表達感覺也挺有質感的，真的馬上對這個品牌印象深刻。若是要看家具真的可以來 GAGU 的賣場走走，我覺得整體在佈置上是非常不錯的，讓我有種很舒適的感覺，尤其是沙發和床都是需要試坐試躺的，自己走一趟絕對值得！

我這次是為了床墊而來，GAGU SLEEP 是獨立出來的小品牌，我非常喜歡他們的一些標語，譬如說「Better Sleep, Better Life」新生活從睡覺開始，簡單的概念卻深得我心，不管生活再忙碌再疲勞，床上就是讓自己充電的地方，有好的睡眠品質就可以讓你重新再出發。

有時候工作很累很辛苦，腦袋充滿混亂的思緒無法找到出口，休息也是最好的選擇，「你要的明天，先睡一覺再說吧」，這句話我相當喜歡。

我覺得選用家具的環境很重要，GAGU 在這一點我覺得做得很好，就是有營造每個沙發、每個床的空間感，讓你可以進入那個情境裡面，一到現場就覺得很舒服。

先從最敏感的價格問題談起來，通常大品牌好的床墊大概都三四萬元起跳，要十萬元的也都有，坦白說太貴的我也買不下手，先前我給小孩買獨立筒的大概也才一萬元左右，說實在小朋友也是睡得很開心。好床是值得投資，不過若要我買到三四萬以上的床，我還是不捨的，GAGU SLEEP 比利時冰山床標準雙人床的價格不到兩萬元，我覺得是非常能讓大家接受的價格，有點貴又不會太貴，「再加上這款床有十年保固」，若一張床目標是睡十年的話，這價格是很可以的唷！

一張床好不好睡實在很難說，畢竟每個人的喜好不同，有人睡地板都覺得很好睡，有些人就是會認地點認床！在 GAGU 可以看到這一張 GAGU SLEEP 比利時冰山床的裁切圖，可以很清楚的看到有的台灣中鋼獨立筒、冰絲棉、高密度恆溫泡棉、比利時 Latexco 涼感乳膠與日本 iCOLD 涼感布，以我自己買床的經驗來看，我也少看到這樣清楚的結構分布。

先從底層的中鋼獨立筒說起，我們大多也不會知道獨立筒是使用哪家的，那款獨立筒有哪裡不一樣呢？他使用了線徑 2.4mm 、高 20cm 的高碳鋼獨立筒， 在製作上超過 200 度高溫加熱塑形，不管是彈性和支撐度都是相當足夠的，若不喜歡硬床、也不喜愛太軟的獨立筒彈簧，那麼這款的獨立筒就是軟硬到剛剛好。每個彈簧使用獨立筒長纖袋增加彈簧壽命，經過檢測沒有放射線與輻射汙染，對人體不會造成危害，對環境也更加友善。

獨立筒上面有圈冰絲棉，是高品質的纖維材料，具有吸濕透氣的特色，同時兼顧了加強床邊結構與分散壓力的特色。

再往上分別是比利時 Latexco 涼感乳膠與日本 iCOLD 涼感布，也是這張床的重要的賣點，比利時 Latexco 涼感乳膠也有乳膠界的愛馬仕之稱，在現實生活上我買不起愛馬仕，買有愛馬仕等級的乳膠總可以吧！大多乳膠都是來自東南亞，因為量大又便宜，來自比利時 Latexco 的乳膠有經過標準化的製作流程，精密儀器的發泡技術，有獲得 FSC 的認証。

這款 Latexco 涼感乳膠有四大特色，因為添加了涼感乳膠，所以會感受到涼感透氣。採用天然的橡樹蛋白酶，抗菌防螨可減少過敏原，對於塵螨過敏的人也可以參考看看，也是 100% 的環保材質，對人體無害之外也可以自行分解。此外還具備有高回彈性不容易變形，躺起來服貼舒適又可以減壓。

還記得以前小時候，夏天睡覺總是會多一層涼蓆，就是不喜歡睡覺的時候有悶熱感，若能躺在冰冰涼涼的床墊上，在夏天肯定是非常舒服的！GAGU SLEEP 冰山床除了有比利時 Latexco 涼感乳膠，最上層是日本嚴選的 iCOLD 涼感布，採用接觸型涼感專利技術，能夠有效的吸熱與散熱，躺上去的感覺真的是冰涼舒適的！

很多床墊睡起來軟軟的很舒服，不過當睡在邊緣時就會感覺好像要掉下床，我自己家裡的床墊就是這樣，若是靠在比較邊邊睡，就比較容易睡不好，而這張床也特別強化了床邊的設計，支撐上是相當足夠的，躺在邊邊也不會好像要掉下去的感覺。

既然是要幫爸爸媽媽準備的床，當然也要帶爸爸媽媽來試躺看看，感覺好像躺上去就不想起來了，那麼躺起來有什麼感覺呢？當然相比他們幾十年老床墊舒服很多很多，而且就算穿著衣服來試躺，也可以感受到冰涼的感覺，直接將肌膚貼著的話，那種冰涼的感覺更是直接。

我自己也有稍微試躺了一下，躺上去之後真的不太想要起來^^，頓時覺得為什麼我沒有幫自己換床，而是幫爸媽換床呢？^^

GAGU SLEEP 的枕頭也很舒服，雖然躺起來高高，但是躺下去又不會太高，也是那種躺下去就不太想起來的感覺，後來這個枕頭我也有自己帶回家唷～床墊給了爸媽，我自己選枕頭稍微平衡一下。

除了有雙人床的 size 之外，單人床也是有的，若是自己的房間空間有限，也是可以賞給自己一張舒適的單人床。

這張床還有一點也顛覆了我的想像，就是他不用透過一台卡車來送貨，他用貨運就可以寄送了，因為床墊尚未展開的時候，他是真空壓扁的捲包床設計，所以非常的省空間，第一不用擔心電梯進不去，或是進電梯床一定要用凹的，或是床墊在樓梯很難搬運之類的，基本上床墊送來的時候就像上圖那樣，是一個長長的紙箱，整張床墊就是捲在裡面喔！其實我是第一次看到這樣的設計，真的是讓我大開眼界。

這張床的重量一個人可以搬嗎？坦白說是可以的，以雙人床的重量來說是有點重，不過還是可以慢慢挪慢慢搬，以我家五樓沒有電梯的狀況來說，那天我是和我爸一起搬上樓的，一前一後的這樣搬，真的很費力！後來大多都是靠在扶手用推的，若是一個人的話，就是樓梯一階一階慢慢搬吧～我覺得也是可以的，不然就請貨運或是管理員幫個忙吧！但是購買這張床是完全不需要支付運費的喔！

先來看看爸爸媽媽房間老舊的床墊，到底是用幾年了也沒得追蹤了，總之應該是我從我小時候到現在都是這一張！

打開外盒之後，就是一個捲好的壓縮床墊放在裡面，趕快使出吃奶的力氣把他抽出來就是了！

整個床墊有用塑膠袋緊緊的捆住，基本上也是真空的，所以也不用擔心突然自己爆開吧！

有附上說明書與拆卸用的小小刀片。

拆卸的方法說明書內也有很清楚的說明，簡簡單單的幾個步驟就可以完成。

床墊的位置要先擺放好，等等就會整個回彈，省得多一次的搬運。

附贈的小小刀片，割開真空袋相當省力，當然用一般刀片也是可以，這個步驟建議大家要快狠準，然後就可以慢慢欣賞床墊回彈的 Live 表演。

真空包裝的床墊很快就會回彈，這樣一來就大功告成囉！！！

驗明證身一下，來自比利時的 Latexco 涼感乳膠。

一層一層的結構也說明的很清楚，從最下方有 3D 透氣防滑網布、台灣中鋼獨立筒、冰絲棉、高密度恆溫泡棉、比利時 Latexco 涼感乳膠與日本 iCOLD 涼感布，每一層的說明也有詳細的介紹唷！

萬一真的睡不習慣，有一百晚的試睡時間，不過要保持床墊的完好，之後再請人回收。坦白說這是很棒的服務，畢竟床墊好不好睡因人而異，每個人對軟硬度舒適度的要求不同，不可能買到自己滿意度一百分的床墊，不過我只能說這張床我爸媽睡起來是滿意的。

一些常見的問題在說明書上也有幫大家列出來了，包含有床墊完全回彈要多久時間？如何知道已經完全回彈了？等等等。

比利時冰山床有三種標準的尺寸，包含有 3.5 呎、5 呎與 6 呎，此外不建議使用排骨床架，還有提供保養的方法，這張說明書要自己收好。

古早的床墊可能大家會拿去曬曬太陽，想說可以殺菌去霉，不過比利時冰山床是不可以的，因為乳膠遇到陽光照射會硬化，這樣床墊壽命會縮短。最好的保養就是維持在乾燥通風的地方就好，或是房間要有備有除濕機唷！

我爸會透過智慧手環類的產品來監測睡眠品質，透過睡眠監測來看，熟睡的時間確比較長，我爸自己也說睡得比較好，現在比較酷熱的天氣時，身體真的也有比較涼爽。

簡單來看一下我爸的睡眠紀錄，在之前的睡眠時間大概都在四小時，熟睡大概一小時左右；換了 GAGU SLEEP 比利時冰山床，睡眠時間大概多了一個小時，熟睡時間也有提升一個小時。其實老人家睡眠時本來就比較短，坦白說總睡眠時間比我還要少啊！

接著我要來開箱我的 GAGU SLEEP 枕頭，雖然 GAGU SLEEP 比利時冰山床我沒有辦法睡整晚，不過在 GAGU 賣場試躺的枕頭真的很舒服，剛好我也到了需要換枕頭的時候，那就換個初體驗就還不錯的枕頭吧！

GAGU SLEEP 的枕頭比較厚實一點，通常我們去住飯店的時候，會有軟枕也會有硬枕可以選擇，這顆枕頭的感覺應該比較偏向軟枕，雖然我覺得他比較厚實，但是躺下去也不會過硬，舒適到恰到好處。棉的支數越高，代表棉紗越細。棉紗越細，棉的品質越好，接觸到皮膚時就愈柔軟舒適。

枕頭側邊有 GAGU SLEEP 的 LOGO 簡單有質感。

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這顆枕頭只能夠乾洗、不能水洗、不能漂白、不能烘乾也不能燙，這是使用上唯一要注意的！

這顆枕頭我覺得有比較大顆一點，若試放到一般的整頭套會比較撐，睡覺時會覺得枕頭還是飽飽的，可能枕頭套還是會限制住他的空間，所以後來我就沒有套枕頭套，而是將枕頭套鋪在枕頭上面而已，目前睡起來非常不錯唷！一般成衣大約用 20 支棉，而百貨公司專櫃販售的寢具用品大多也是用到 60 支棉，而 GAGU 卻特別選用了 80 支的棉當作面料，難怪躺起來可以這麼有親膚感！

這篇文章帶大家從門市體驗到實際購買開箱，GAGU SLEEP 比利時冰山床真的是不錯的床墊，雖然沒有加入其他的床墊比較，不過我還是以自己躺過的心得為主，雖然我知道可能還會有更舒適的床，只是到底是否長久都喜歡，真的要帶回家睡過才知道，因此我也很推薦他們的 100 晚試睡的服務，大家都希望自己的錢可以買到好的產品，可以買到讓自己好好睡覺的床，目前我自己是推薦的唷！枕頭和床墊的感受都比較個人，我也會建議到門市走走看看，試過了才知道唷！

最後總整理【GS 比利時冰山床特色】

特色 A：你有睡過冰山嗎？

嚴選日本 iCOLD 涼感布 ，採用接觸型涼感專利技術，可有效地吸熱與散熱， 夜裡不再翻來覆去。

日本原料品質保證 ，高分子纖維組成， 不易起毛球， 摸起來舒服又好照顧。

特色 B：乳膠界的愛馬仕

東南亞乳膠量大又便宜， 為什麼我們要捨近求遠 選用比利時乳膠？



Latexco 擁有乳膠界精品的美譽，透過標準化製作流程， 精密儀器的發泡技術 ，獲得 FSC 認證。

Latexco 涼感乳膠， 透氣舒適、 貼合人體、舒適減壓。 天然的橡樹蛋白酶， 抗菌防螨可減少過敏原。

特色 C：獨立筒 我只用中鋼

一樣是中鋼獨立筒， 我們哪裡不一樣？



堅持選用 線徑 2.4mm 、高 20cm 的高碳鋼獨立筒， 超過 200 度高溫加熱塑形 ，富高彈性與支撐度 ，躺感介於連結式彈簧 與軟式獨立筒彈簧 硬得剛剛好。

高碳鋼獨立筒， 品質堅固耐用，使用 獨立筒長纖袋 增加彈簧壽命， 零放射線、零輻射汙染， 無害人體，友善環境。

特色 D：捲包床側加固專利

市面的捲包床 都有個技術上無法克服的問題： 床側四周太軟，無法加固， 坐床邊容易滑落

GAGU SLEEP 研發團隊費時一年多，解決了這個難題 並取得專利 （專利字號：109203560 ）， 不僅加強床沿結構， 更加強整張床的支撐性。

GAGU 北歐家具工廠

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