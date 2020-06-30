每天最舒服的時候，我想就是躺在家裡床上的那一刻，我知道好的床很貴，不過若是好睡的話絕對是值得的！這次要替大家開箱的是 GAGU SLEEP 比利時冰山床，其實不是我自己要睡的，是要給爸媽睡的，他們的床用了三四十年，若我沒有給他們換床的話，我想他們會一輩子睡下去吧！GAGU SLEEP 比利時冰山床有幾大特色，有嚴選日本 iCOLD 涼感布、Latexco 涼感乳膠、高碳鋼獨立筒，以及加強的床沿結構設計等等，文章帶大家到賣場走走，以及看看實際開箱喔！（需要折扣碼的請到文末唷！）
買家具要去哪裡買？在台北的人應該都不會錯過五股這個地方，第一次看到 GAGU 的時候覺得這個品牌名稱實在太棒了！這就是家具的的台語，非常的有親切感，然後用英文來表達感覺也挺有質感的，真的馬上對這個品牌印象深刻。若是要看家具真的可以來 GAGU 的賣場走走，我覺得整體在佈置上是非常不錯的，讓我有種很舒適的感覺，尤其是沙發和床都是需要試坐試躺的，自己走一趟絕對值得！
我這次是為了床墊而來，GAGU SLEEP 是獨立出來的小品牌，我非常喜歡他們的一些標語，譬如說「Better Sleep, Better Life」新生活從睡覺開始，簡單的概念卻深得我心，不管生活再忙碌再疲勞，床上就是讓自己充電的地方，有好的睡眠品質就可以讓你重新再出發。
有時候工作很累很辛苦，腦袋充滿混亂的思緒無法找到出口，休息也是最好的選擇，「你要的明天，先睡一覺再說吧」，這句話我相當喜歡。
我覺得選用家具的環境很重要，GAGU 在這一點我覺得做得很好，就是有營造每個沙發、每個床的空間感，讓你可以進入那個情境裡面，一到現場就覺得很舒服。
先從最敏感的價格問題談起來，通常大品牌好的床墊大概都三四萬元起跳，要十萬元的也都有，坦白說太貴的我也買不下手，先前我給小孩買獨立筒的大概也才一萬元左右，說實在小朋友也是睡得很開心。好床是值得投資，不過若要我買到三四萬以上的床，我還是不捨的，GAGU SLEEP 比利時冰山床標準雙人床的價格不到兩萬元，我覺得是非常能讓大家接受的價格，有點貴又不會太貴，「再加上這款床有十年保固」，若一張床目標是睡十年的話，這價格是很可以的唷！
一張床好不好睡實在很難說，畢竟每個人的喜好不同，有人睡地板都覺得很好睡，有些人就是會認地點認床！在 GAGU 可以看到這一張 GAGU SLEEP 比利時冰山床的裁切圖，可以很清楚的看到有的台灣中鋼獨立筒、冰絲棉、高密度恆溫泡棉、比利時 Latexco 涼感乳膠與日本 iCOLD 涼感布，以我自己買床的經驗來看，我也少看到這樣清楚的結構分布。
先從底層的中鋼獨立筒說起，我們大多也不會知道獨立筒是使用哪家的，那款獨立筒有哪裡不一樣呢？他使用了線徑 2.4mm 、高 20cm 的高碳鋼獨立筒， 在製作上超過 200 度高溫加熱塑形，不管是彈性和支撐度都是相當足夠的，若不喜歡硬床、也不喜愛太軟的獨立筒彈簧，那麼這款的獨立筒就是軟硬到剛剛好。每個彈簧使用獨立筒長纖袋增加彈簧壽命，經過檢測沒有放射線與輻射汙染，對人體不會造成危害，對環境也更加友善。
獨立筒上面有圈冰絲棉，是高品質的纖維材料，具有吸濕透氣的特色，同時兼顧了加強床邊結構與分散壓力的特色。
再往上分別是比利時 Latexco 涼感乳膠與日本 iCOLD 涼感布，也是這張床的重要的賣點，比利時 Latexco 涼感乳膠也有乳膠界的愛馬仕之稱，在現實生活上我買不起愛馬仕，買有愛馬仕等級的乳膠總可以吧！大多乳膠都是來自東南亞，因為量大又便宜，來自比利時 Latexco 的乳膠有經過標準化的製作流程，精密儀器的發泡技術，有獲得 FSC 的認証。
這款 Latexco 涼感乳膠有四大特色，因為添加了涼感乳膠，所以會感受到涼感透氣。採用天然的橡樹蛋白酶，抗菌防螨可減少過敏原，對於塵螨過敏的人也可以參考看看，也是 100% 的環保材質，對人體無害之外也可以自行分解。此外還具備有高回彈性不容易變形，躺起來服貼舒適又可以減壓。
還記得以前小時候，夏天睡覺總是會多一層涼蓆，就是不喜歡睡覺的時候有悶熱感，若能躺在冰冰涼涼的床墊上，在夏天肯定是非常舒服的！GAGU SLEEP 冰山床除了有比利時 Latexco 涼感乳膠，最上層是日本嚴選的 iCOLD 涼感布，採用接觸型涼感專利技術，能夠有效的吸熱與散熱，躺上去的感覺真的是冰涼舒適的！
很多床墊睡起來軟軟的很舒服，不過當睡在邊緣時就會感覺好像要掉下床，我自己家裡的床墊就是這樣，若是靠在比較邊邊睡，就比較容易睡不好，而這張床也特別強化了床邊的設計，支撐上是相當足夠的，躺在邊邊也不會好像要掉下去的感覺。
既然是要幫爸爸媽媽準備的床，當然也要帶爸爸媽媽來試躺看看，感覺好像躺上去就不想起來了，那麼躺起來有什麼感覺呢？當然相比他們幾十年老床墊舒服很多很多，而且就算穿著衣服來試躺，也可以感受到冰涼的感覺，直接將肌膚貼著的話，那種冰涼的感覺更是直接。
我自己也有稍微試躺了一下，躺上去之後真的不太想要起來^^，頓時覺得為什麼我沒有幫自己換床，而是幫爸媽換床呢？^^
GAGU SLEEP 的枕頭也很舒服，雖然躺起來高高，但是躺下去又不會太高，也是那種躺下去就不太想起來的感覺，後來這個枕頭我也有自己帶回家唷～床墊給了爸媽，我自己選枕頭稍微平衡一下。
除了有雙人床的 size 之外，單人床也是有的，若是自己的房間空間有限，也是可以賞給自己一張舒適的單人床。
這張床還有一點也顛覆了我的想像，就是他不用透過一台卡車來送貨，他用貨運就可以寄送了，因為床墊尚未展開的時候，他是真空壓扁的捲包床設計，所以非常的省空間，第一不用擔心電梯進不去，或是進電梯床一定要用凹的，或是床墊在樓梯很難搬運之類的，基本上床墊送來的時候就像上圖那樣，是一個長長的紙箱，整張床墊就是捲在裡面喔！其實我是第一次看到這樣的設計，真的是讓我大開眼界。
這張床的重量一個人可以搬嗎？坦白說是可以的，以雙人床的重量來說是有點重，不過還是可以慢慢挪慢慢搬，以我家五樓沒有電梯的狀況來說，那天我是和我爸一起搬上樓的，一前一後的這樣搬，真的很費力！後來大多都是靠在扶手用推的，若是一個人的話，就是樓梯一階一階慢慢搬吧～我覺得也是可以的，不然就請貨運或是管理員幫個忙吧！但是購買這張床是完全不需要支付運費的喔！
先來看看爸爸媽媽房間老舊的床墊，到底是用幾年了也沒得追蹤了，總之應該是我從我小時候到現在都是這一張！
打開外盒之後，就是一個捲好的壓縮床墊放在裡面，趕快使出吃奶的力氣把他抽出來就是了！
整個床墊有用塑膠袋緊緊的捆住，基本上也是真空的，所以也不用擔心突然自己爆開吧！
有附上說明書與拆卸用的小小刀片。
拆卸的方法說明書內也有很清楚的說明，簡簡單單的幾個步驟就可以完成。
床墊的位置要先擺放好，等等就會整個回彈，省得多一次的搬運。
附贈的小小刀片，割開真空袋相當省力，當然用一般刀片也是可以，這個步驟建議大家要快狠準，然後就可以慢慢欣賞床墊回彈的 Live 表演。
真空包裝的床墊很快就會回彈，這樣一來就大功告成囉！！！
驗明證身一下，來自比利時的 Latexco 涼感乳膠。
一層一層的結構也說明的很清楚，從最下方有 3D 透氣防滑網布、台灣中鋼獨立筒、冰絲棉、高密度恆溫泡棉、比利時 Latexco 涼感乳膠與日本 iCOLD 涼感布，每一層的說明也有詳細的介紹唷！
萬一真的睡不習慣，有一百晚的試睡時間，不過要保持床墊的完好，之後再請人回收。坦白說這是很棒的服務，畢竟床墊好不好睡因人而異，每個人對軟硬度舒適度的要求不同，不可能買到自己滿意度一百分的床墊，不過我只能說這張床我爸媽睡起來是滿意的。
一些常見的問題在說明書上也有幫大家列出來了，包含有床墊完全回彈要多久時間？如何知道已經完全回彈了？等等等。
比利時冰山床有三種標準的尺寸，包含有 3.5 呎、5 呎與 6 呎，此外不建議使用排骨床架，還有提供保養的方法，這張說明書要自己收好。
古早的床墊可能大家會拿去曬曬太陽，想說可以殺菌去霉，不過比利時冰山床是不可以的，因為乳膠遇到陽光照射會硬化，這樣床墊壽命會縮短。最好的保養就是維持在乾燥通風的地方就好，或是房間要有備有除濕機唷！
我爸會透過智慧手環類的產品來監測睡眠品質，透過睡眠監測來看，熟睡的時間確比較長，我爸自己也說睡得比較好，現在比較酷熱的天氣時，身體真的也有比較涼爽。
簡單來看一下我爸的睡眠紀錄，在之前的睡眠時間大概都在四小時，熟睡大概一小時左右；換了 GAGU SLEEP 比利時冰山床，睡眠時間大概多了一個小時，熟睡時間也有提升一個小時。其實老人家睡眠時本來就比較短，坦白說總睡眠時間比我還要少啊！
接著我要來開箱我的 GAGU SLEEP 枕頭，雖然 GAGU SLEEP 比利時冰山床我沒有辦法睡整晚，不過在 GAGU 賣場試躺的枕頭真的很舒服，剛好我也到了需要換枕頭的時候，那就換個初體驗就還不錯的枕頭吧！
GAGU SLEEP 的枕頭比較厚實一點，通常我們去住飯店的時候，會有軟枕也會有硬枕可以選擇，這顆枕頭的感覺應該比較偏向軟枕，雖然我覺得他比較厚實，但是躺下去也不會過硬，舒適到恰到好處。棉的支數越高，代表棉紗越細。棉紗越細，棉的品質越好，接觸到皮膚時就愈柔軟舒適。
枕頭側邊有 GAGU SLEEP 的 LOGO 簡單有質感。
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這顆枕頭只能夠乾洗、不能水洗、不能漂白、不能烘乾也不能燙，這是使用上唯一要注意的！
這顆枕頭我覺得有比較大顆一點，若試放到一般的整頭套會比較撐，睡覺時會覺得枕頭還是飽飽的，可能枕頭套還是會限制住他的空間，所以後來我就沒有套枕頭套，而是將枕頭套鋪在枕頭上面而已，目前睡起來非常不錯唷！一般成衣大約用 20 支棉，而百貨公司專櫃販售的寢具用品大多也是用到 60 支棉，而 GAGU 卻特別選用了 80 支的棉當作面料，難怪躺起來可以這麼有親膚感！
這篇文章帶大家從門市體驗到實際購買開箱，GAGU SLEEP 比利時冰山床真的是不錯的床墊，雖然沒有加入其他的床墊比較，不過我還是以自己躺過的心得為主，雖然我知道可能還會有更舒適的床，只是到底是否長久都喜歡，真的要帶回家睡過才知道，因此我也很推薦他們的 100 晚試睡的服務，大家都希望自己的錢可以買到好的產品，可以買到讓自己好好睡覺的床，目前我自己是推薦的唷！枕頭和床墊的感受都比較個人，我也會建議到門市走走看看，試過了才知道唷！
最後總整理【GS 比利時冰山床特色】
特色 A：你有睡過冰山嗎？
- 嚴選日本 iCOLD 涼感布 ，採用接觸型涼感專利技術，可有效地吸熱與散熱， 夜裡不再翻來覆去。
- 日本原料品質保證 ，高分子纖維組成， 不易起毛球， 摸起來舒服又好照顧。
特色 B：乳膠界的愛馬仕
東南亞乳膠量大又便宜， 為什麼我們要捨近求遠 選用比利時乳膠？
- Latexco 擁有乳膠界精品的美譽，透過標準化製作流程， 精密儀器的發泡技術 ，獲得 FSC 認證。
- Latexco 涼感乳膠， 透氣舒適、 貼合人體、舒適減壓。 天然的橡樹蛋白酶， 抗菌防螨可減少過敏原。
特色 C：獨立筒 我只用中鋼
一樣是中鋼獨立筒， 我們哪裡不一樣？
- 堅持選用 線徑 2.4mm 、高 20cm 的高碳鋼獨立筒， 超過 200 度高溫加熱塑形 ，富高彈性與支撐度 ，躺感介於連結式彈簧 與軟式獨立筒彈簧 硬得剛剛好。
- 高碳鋼獨立筒， 品質堅固耐用，使用 獨立筒長纖袋 增加彈簧壽命， 零放射線、零輻射汙染， 無害人體，友善環境。
特色 D：捲包床側加固專利
市面的捲包床 都有個技術上無法克服的問題： 床側四周太軟，無法加固， 坐床邊容易滑落
GAGU SLEEP 研發團隊費時一年多，解決了這個難題 並取得專利 （專利字號：109203560 ）， 不僅加強床沿結構， 更加強整張床的支撐性。
GAGU 北歐家具工廠
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