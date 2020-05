記得以前還在當 MIS 的時候,會幫客戶端處理很多不同的電腦問題,曾經處理過自己加密檔案後來救不回來的,因此我對於檔案加密一直都沒那麼推薦,因為當你的金鑰遺失或是軟體異常,你所加密的檔案都有可能遺失。這次與大家分享的 Samsung T7 Touch 指紋加密 PSSD 迷你移動固態硬碟,讓我對於資料保護有更新的認識,加上指紋辨識的科技已經成熟,又是三星品牌所推出的 PSSD 迷你移動固態硬碟,因此信任度真的提升不少!簡單來說,若你的隨身硬碟資料是需要被保護的,透過指紋才能瀏覽硬碟的內容,這樣的保護機制你會買單嗎?本篇文章將與大家一起來開箱看看囉!

保有隱私檔案,檔案加密是大家優先會想到的,不過檔案加密你必須找到非常可靠的軟體,再來就是萬一硬碟有硬體故障時,有可能資料是全部損毀的,因此在以往寫過的文章當中,我幾乎不太推薦檔案加密。不過若是隨身碟、硬碟上鎖我覺得相對安全,有軟體可以做到讓隨身碟、硬碟上鎖的工具,其實 Windows 的 BitLocker 就是如此,要透過密碼才可以開啟,甚至在不同硬碟都可以。Samsung T7 Touch 也是在瀏覽硬碟之前做把關,除了可以使用密碼的方式之外,更可以透過指紋的方式來解鎖,方便程度真的非常加分唷!

重要的資料帶著走,很多人都習慣將私人資料放在隨身硬碟,這樣要存取檔案都會方便許多,或是和同學、同事當然也少不了檔案交流,Samsung Portable SSD T7 Touch 有 500GB、1TB 與 2TB 三種容量規格可以選擇,價格分別是 4990 元、7590 元與 13990 元,價格看起來是很貴,不過若是與一般 SSD 外接硬碟相比的話,其實大約多 2000 元而已,若是為了保護自己的隱私資料,我覺得會是非常不錯的投資。

開箱內容物包含有 Samsung Portable SSD T7 Touch,旁邊兩個小盒子分別是 C to C 與 C to A 的 USB 傳輸線。

Samsung T7 Touch 的大小算是輕巧迷你,這樣的大小與一張名片差不多,比一般 2.5 吋硬碟小了非常多,這樣的大小不但方便攜帶,我覺得拿出的時候也會特別吸睛,我覺得別人都會多看一眼,再和別人說這個有指紋加密保護的話,肯定又會多了點羨慕的感覺唷!

實際的大小為 85mm x 57mm x 8 mm,重量只有僅僅 58 公克,機身背面右下角刻上了 Samsung Portable SSD T7 Touch 的文字,我覺得這樣非常簡單俐落有質感。耐用度上還有進行掉落衝擊測試,可以承受兩公尺高的掉落衝擊,若是不小心掉到地上不擔心硬體損壞的情況。

隨著產品附上兩條傳輸線,隨身硬碟本身是接 USB Type-C,傳輸線有大家常用的 USB 可以使用。

還有一條就是 Type-C to Type-C 的傳輸線,現在很多新的筆電都有 Type-C 的插槽了,Android 手機也可以直接讀取硬碟資料。

接著就來連線電腦立刻試試看吧!!!當插上 USB 之後指紋辨識周圍就會透露出藍色的光,如果資料正在讀取中,藍光會以繞圈圈的方式來呈現,這就是官方所說的「動力 LED」設計,若是有七彩顏色就更美了^^。

初次接上硬碟時會看到 SamsungPortableSSD 的安裝檔案,Windows 和 Mac 版本都有,要先安裝一次之後,才有辦法設定指紋和密碼。

保護的方式有密碼和指紋,AES 256 位元硬體加密保護機制,可以單純使用密碼保護,若要使用指紋保護就一定要設定密碼,這點概念和手機使用指紋差不多。不過有一點要告訴大家,若是只用密碼保護的話,電腦就必須安裝軟體才可以讀取到硬碟,若是今天接上他人的電腦就很麻煩;所以我是建議一定要使用指紋辨識,只要設定完一次指紋之後,以後不管接上多少台陌生電腦都不用安裝軟體,指紋確認過後就可以讀取硬碟內容唷!

首先必須先設定密碼,當然也可以不用密碼保護,不過不保護的話,買 Samsung T7 Touch 應該就是有很濃濃的品牌忠誠吧!^^

設定指紋和手機設定指紋的步驟差不多,手指一直按一直按就可以設定好指紋。

最多可以設定到四組指紋,我建議左右手可以個設定一個指紋,其他的指紋可以留給信任的人,若是極隱私的資料,當然使用自己的指紋就好。

當 Samsung T7 Touch 接上電腦還沒有解鎖時,你只會看到一個容量 39.8 MB 的硬碟,而且還是唯讀的狀態。

這時候只要透過指紋辨識,就可以將硬碟解鎖,使用上超級方便的!

若有開啟軟體的話,也可以透過輸入密碼的方式。

解鎖之後就可以看到完整的硬碟容量,500GB 的硬碟實際能使用的空間大概有 465GB。

來替大家實測硬碟的讀取速度,讀取與寫入速度我的電腦大概為 430 MB/s 左右。實際上讀寫性能是更好的,採用 PCIe 介面USB 3.2 Gen 2(10Gbps),讀取速度可達 1050MB/s,寫入速度可達 1000MB/s,比外接式一般 HDD 快上 9.5 倍,需要搭配 NVMe 介面運作時,才可以解放這樣的極致速度。不過以我實測的速度來說,超過 400MB/s 也非常夠用的啦!

同樣解鎖方式可以使用在手機或是智慧電視上,不過得注意相容性的問題,像是小米手機會一直閃退,華碩手機就正常使用,LG 電視會無法讀取,三星電視就正常讀取,設備的相容性或許還無法到那麼完美,基本上在電腦上使用還是最保險的。不過撇除硬碟在手機與電視上相容性的問題,在電腦上的使用還是很加分的,讓你的硬碟資料不會隨意被人瀏覽,必須透過指紋才能解鎖,真的是很實在的指紋辨識固態硬碟,Samsung T7 Touch 推薦給大家囉!

https://www.samsung.com/tw/memory-storage/portable-ssd-t7-touch/MU-PC2T0KWW/

新品上市優惠活動

4/13-5/3 購買指定型號並上網登錄,即可獲得 7-11 購物禮券 400 元(數量有限)

活動網址:http://www.starjade.com.tw





本文係經台灣三星電子(股)有償委託撰文