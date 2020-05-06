Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

記得以前還在當 MIS 的時候，會幫客戶端處理很多不同的電腦問題，曾經處理過自己加密檔案後來救不回來的，因此我對於檔案加密一直都沒那麼推薦，因為當你的金鑰遺失或是軟體異常，你所加密的檔案都有可能遺失。這次與大家分享的 Samsung T7 Touch 指紋加密 PSSD 迷你移動固態硬碟，讓我對於資料保護有更新的認識，加上指紋辨識的科技已經成熟，又是三星品牌所推出的 PSSD 迷你移動固態硬碟，因此信任度真的提升不少！簡單來說，若你的隨身硬碟資料是需要被保護的，透過指紋才能瀏覽硬碟的內容，這樣的保護機制你會買單嗎？本篇文章將與大家一起來開箱看看囉！

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

保有隱私檔案，檔案加密是大家優先會想到的，不過檔案加密你必須找到非常可靠的軟體，再來就是萬一硬碟有硬體故障時，有可能資料是全部損毀的，因此在以往寫過的文章當中，我幾乎不太推薦檔案加密。不過若是隨身碟、硬碟上鎖我覺得相對安全，
有軟體可以做到讓隨身碟、硬碟上鎖的工具，其實 Windows 的 BitLocker 就是如此，要透過密碼才可以開啟，甚至在不同硬碟都可以。Samsung T7 Touch 也是在瀏覽硬碟之前做把關，除了可以使用密碼的方式之外，更可以透過指紋的方式來解鎖，方便程度真的非常加分唷！

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

重要的資料帶著走，很多人都習慣將私人資料放在隨身硬碟，這樣要存取檔案都會方便許多，或是和同學、同事當然也少不了檔案交流，Samsung Portable SSD T7 Touch 有 500GB、1TB 與 2TB 三種容量規格可以選擇，價格分別是 4990 元、7590 元與 13990 元，價格看起來是很貴，不過若是與一般 SSD 外接硬碟相比的話，其實大約多 2000 元而已，若是為了保護自己的隱私資料，我覺得會是非常不錯的投資。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

開箱內容物包含有 Samsung Portable SSD T7 Touch，旁邊兩個小盒子分別是 C to C 與 C to A 的 USB 傳輸線。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

Samsung T7 Touch 的大小算是輕巧迷你，這樣的大小與一張名片差不多，比一般 2.5 吋硬碟小了非常多，這樣的大小不但方便攜帶，我覺得拿出的時候也會特別吸睛，我覺得別人都會多看一眼，再和別人說這個有指紋加密保護的話，肯定又會多了點羨慕的感覺唷！

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

實際的大小為 85mm x 57mm x 8 mm，重量只有僅僅 58 公克，機身背面右下角刻上了 Samsung Portable SSD T7 Touch 的文字，我覺得這樣非常簡單俐落有質感。耐用度上還有進行掉落衝擊測試，可以承受兩公尺高的掉落衝擊，若是不小心掉到地上不擔心硬體損壞的情況。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

隨著產品附上兩條傳輸線，隨身硬碟本身是接 USB Type-C，傳輸線有大家常用的 USB 可以使用。

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還有一條就是 Type-C to Type-C 的傳輸線，現在很多新的筆電都有 Type-C 的插槽了，Android 手機也可以直接讀取硬碟資料。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

接著就來連線電腦立刻試試看吧！！！當插上 USB 之後指紋辨識周圍就會透露出藍色的光，如果資料正在讀取中，藍光會以繞圈圈的方式來呈現，這就是官方所說的「動力 LED」設計，若是有七彩顏色就更美了^^。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

初次接上硬碟時會看到 SamsungPortableSSD 的安裝檔案，Windows 和 Mac 版本都有，要先安裝一次之後，才有辦法設定指紋和密碼。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

保護的方式有密碼和指紋，AES 256 位元硬體加密保護機制，可以單純使用密碼保護，若要使用指紋保護就一定要設定密碼，這點概念和手機使用指紋差不多。不過有一點要告訴大家，若是只用密碼保護的話，電腦就必須安裝軟體才可以讀取到硬碟，若是今天接上他人的電腦就很麻煩；所以我是建議一定要使用指紋辨識，只要設定完一次指紋之後，以後不管接上多少台陌生電腦都不用安裝軟體，指紋確認過後就可以讀取硬碟內容唷！

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

首先必須先設定密碼，當然也可以不用密碼保護，不過不保護的話，買 Samsung T7 Touch 應該就是有很濃濃的品牌忠誠吧！^^

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

設定指紋和手機設定指紋的步驟差不多，手指一直按一直按就可以設定好指紋。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

最多可以設定到四組指紋，我建議左右手可以個設定一個指紋，其他的指紋可以留給信任的人，若是極隱私的資料，當然使用自己的指紋就好。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

當 Samsung T7 Touch 接上電腦還沒有解鎖時，你只會看到一個容量 39.8 MB 的硬碟，而且還是唯讀的狀態。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

這時候只要透過指紋辨識，就可以將硬碟解鎖，使用上超級方便的！

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

若有開啟軟體的話，也可以透過輸入密碼的方式。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

解鎖之後就可以看到完整的硬碟容量，500GB 的硬碟實際能使用的空間大概有 465GB。

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

來替大家實測硬碟的讀取速度，讀取與寫入速度我的電腦大概為 430 MB/s 左右。實際上讀寫性能是更好的，採用 PCIe 介面USB 3.2 Gen 2（10Gbps），讀取速度可達 1050MB/s，寫入速度可達 1000MB/s，比外接式一般 HDD 快上 9.5 倍，需要搭配 NVMe 介面運作時，才可以解放這樣的極致速度。不過以我實測的速度來說，超過 400MB/s 也非常夠用的啦！

Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

同樣解鎖方式可以使用在手機或是智慧電視上，不過得注意相容性的問題，像是小米手機會一直閃退，華碩手機就正常使用，LG 電視會無法讀取，三星電視就正常讀取，設備的相容性或許還無法到那麼完美，基本上在電腦上使用還是最保險的。不過撇除硬碟在手機與電視上相容性的問題，在電腦上的使用還是很加分的，讓你的硬碟資料不會隨意被人瀏覽，必須透過指紋才能解鎖，真的是很實在的指紋辨識固態硬碟，Samsung T7 Touch 推薦給大家囉！

https://www.samsung.com/tw/memory-storage/portable-ssd-t7-touch/MU-PC2T0KWW/

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Samsung T7 Touch 指紋加密隨身碟

本文係經台灣三星電子(股)有償委託撰文

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