記得以前還在當 MIS 的時候，會幫客戶端處理很多不同的電腦問題，曾經處理過自己加密檔案後來救不回來的，因此我對於檔案加密一直都沒那麼推薦，因為當你的金鑰遺失或是軟體異常，你所加密的檔案都有可能遺失。這次與大家分享的 Samsung T7 Touch 指紋加密 PSSD 迷你移動固態硬碟，讓我對於資料保護有更新的認識，加上指紋辨識的科技已經成熟，又是三星品牌所推出的 PSSD 迷你移動固態硬碟，因此信任度真的提升不少！簡單來說，若你的隨身硬碟資料是需要被保護的，透過指紋才能瀏覽硬碟的內容，這樣的保護機制你會買單嗎？本篇文章將與大家一起來開箱看看囉！

保有隱私檔案，檔案加密是大家優先會想到的，不過檔案加密你必須找到非常可靠的軟體，再來就是萬一硬碟有硬體故障時，有可能資料是全部損毀的，因此在以往寫過的文章當中，我幾乎不太推薦檔案加密。不過若是隨身碟、硬碟上鎖我覺得相對安全，有軟體可以做到讓隨身碟、硬碟上鎖的工具，其實 Windows 的 BitLocker 就是如此，要透過密碼才可以開啟，甚至在不同硬碟都可以。Samsung T7 Touch 也是在瀏覽硬碟之前做把關，除了可以使用密碼的方式之外，更可以透過指紋的方式來解鎖，方便程度真的非常加分唷！

重要的資料帶著走，很多人都習慣將私人資料放在隨身硬碟，這樣要存取檔案都會方便許多，或是和同學、同事當然也少不了檔案交流，Samsung Portable SSD T7 Touch 有 500GB、1TB 與 2TB 三種容量規格可以選擇，價格分別是 4990 元、7590 元與 13990 元，價格看起來是很貴，不過若是與一般 SSD 外接硬碟相比的話，其實大約多 2000 元而已，若是為了保護自己的隱私資料，我覺得會是非常不錯的投資。

開箱內容物包含有 Samsung Portable SSD T7 Touch，旁邊兩個小盒子分別是 C to C 與 C to A 的 USB 傳輸線。

Samsung T7 Touch 的大小算是輕巧迷你，這樣的大小與一張名片差不多，比一般 2.5 吋硬碟小了非常多，這樣的大小不但方便攜帶，我覺得拿出的時候也會特別吸睛，我覺得別人都會多看一眼，再和別人說這個有指紋加密保護的話，肯定又會多了點羨慕的感覺唷！

實際的大小為 85mm x 57mm x 8 mm，重量只有僅僅 58 公克，機身背面右下角刻上了 Samsung Portable SSD T7 Touch 的文字，我覺得這樣非常簡單俐落有質感。耐用度上還有進行掉落衝擊測試，可以承受兩公尺高的掉落衝擊，若是不小心掉到地上不擔心硬體損壞的情況。

隨著產品附上兩條傳輸線，隨身硬碟本身是接 USB Type-C，傳輸線有大家常用的 USB 可以使用。

還有一條就是 Type-C to Type-C 的傳輸線，現在很多新的筆電都有 Type-C 的插槽了，Android 手機也可以直接讀取硬碟資料。

接著就來連線電腦立刻試試看吧！！！當插上 USB 之後指紋辨識周圍就會透露出藍色的光，如果資料正在讀取中，藍光會以繞圈圈的方式來呈現，這就是官方所說的「動力 LED」設計，若是有七彩顏色就更美了^^。

初次接上硬碟時會看到 SamsungPortableSSD 的安裝檔案，Windows 和 Mac 版本都有，要先安裝一次之後，才有辦法設定指紋和密碼。

保護的方式有密碼和指紋，AES 256 位元硬體加密保護機制，可以單純使用密碼保護，若要使用指紋保護就一定要設定密碼，這點概念和手機使用指紋差不多。不過有一點要告訴大家，若是只用密碼保護的話，電腦就必須安裝軟體才可以讀取到硬碟，若是今天接上他人的電腦就很麻煩；所以我是建議一定要使用指紋辨識，只要設定完一次指紋之後，以後不管接上多少台陌生電腦都不用安裝軟體，指紋確認過後就可以讀取硬碟內容唷！

首先必須先設定密碼，當然也可以不用密碼保護，不過不保護的話，買 Samsung T7 Touch 應該就是有很濃濃的品牌忠誠吧！^^

設定指紋和手機設定指紋的步驟差不多，手指一直按一直按就可以設定好指紋。

最多可以設定到四組指紋，我建議左右手可以個設定一個指紋，其他的指紋可以留給信任的人，若是極隱私的資料，當然使用自己的指紋就好。

當 Samsung T7 Touch 接上電腦還沒有解鎖時，你只會看到一個容量 39.8 MB 的硬碟，而且還是唯讀的狀態。

這時候只要透過指紋辨識，就可以將硬碟解鎖，使用上超級方便的！

若有開啟軟體的話，也可以透過輸入密碼的方式。

解鎖之後就可以看到完整的硬碟容量，500GB 的硬碟實際能使用的空間大概有 465GB。

來替大家實測硬碟的讀取速度，讀取與寫入速度我的電腦大概為 430 MB/s 左右。實際上讀寫性能是更好的，採用 PCIe 介面USB 3.2 Gen 2（10Gbps），讀取速度可達 1050MB/s，寫入速度可達 1000MB/s，比外接式一般 HDD 快上 9.5 倍，需要搭配 NVMe 介面運作時，才可以解放這樣的極致速度。不過以我實測的速度來說，超過 400MB/s 也非常夠用的啦！

同樣解鎖方式可以使用在手機或是智慧電視上，不過得注意相容性的問題，像是小米手機會一直閃退，華碩手機就正常使用，LG 電視會無法讀取，三星電視就正常讀取，設備的相容性或許還無法到那麼完美，基本上在電腦上使用還是最保險的。不過撇除硬碟在手機與電視上相容性的問題，在電腦上的使用還是很加分的，讓你的硬碟資料不會隨意被人瀏覽，必須透過指紋才能解鎖，真的是很實在的指紋辨識固態硬碟，Samsung T7 Touch 推薦給大家囉！

https://www.samsung.com/tw/memory-storage/portable-ssd-t7-touch/MU-PC2T0KWW/

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本文係經台灣三星電子(股)有償委託撰文