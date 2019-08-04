Epic Games 遊戲平台上次限時免費了 Overcooked 煮過頭，這次限時免費是推出知名遊戲 For Honor 榮耀戰魂標準版，這款遊戲是由育碧蒙特婁開發，是多人線上格鬥砍殺遊戲，支援 Microsoft Windows、PlayStation 4 和 Xbox One 平台，於 2017 年 2 月 14 日全球發行。遊戲可讓玩家在中世紀幻想世界中扮演歷史出現過的戰士們，最初陣營包括 騎士、日本武士還有維京人，最新版本更新了第四個陣營武林，遊戲採用第三人稱視角，喜歡這類型遊戲的朋友們，可以趁此下載來玩，標準版價格也要上千元，可別錯過這次免費下載的機會。

△ 進入活動網頁之後，點選藍色按鈕的免費來取得。

△ 之後會要你登入 Epic Games 的帳號，若是有帳號登入即可，若是沒有帳號簡單註冊即可，註冊步驟非常簡單，這就不多說了！這裡要提醒大家的是 Epic Games 受到許多玩家爭議，尤其個資存取爭議爆發與臨時獨佔遊戲失去的玩家信任，這個要先提醒大家，看大家是否在意囉！！！

△ 登入帳號之後就可以下訂單，當然不用任何的費用。

△ 下訂單與登入帳號之後，就可以點選 INSTALL 來安裝遊戲。不過遊戲實際還是得透過 Epic Games 的遊戲啟動器來安裝，所以這時候要先安裝 Epic Games Launcher 唷！

For Honor 榮耀戰魂 遊戲畫面











限時免費：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/product/for-honor/home