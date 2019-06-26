哈利波特 : 巫師聯盟登排名第 1 熱門遊戲，寶可夢團隊一手打造，你跟上了嗎？

2019-06-26 19:43:06 9M87

哈利波特: 霍格華茲之謎

你是寶可夢迷？還是哈利波特迷？今天跟大家分享這款手遊「哈利波特 : 巫師聯盟」為 《精靈寶可夢GO》團隊打造的遊戲，結合了寶可夢的 GPS 定位玩法與哈利波特魔法元素，在 iOS 及 Android 兩大平台中上架，一上架就獲得冒險類排名第 1 的熱門遊戲，如果你玩膩了寶可夢，趕快來嚐鮮這款最近最夯的手遊吧！

哈利波特: 霍格華茲之謎

△ 目前在 iOS 及 Android 兩大平台中都可以免費下載，下載之後開啟後，需要輸入一堆遊戲資訊，包含生日、暱稱、姓名等。

哈利波特巫師聯盟

△ 可以用臉書、Google 帳號來快速登入綁定，就算換新手機，登入帳號遊戲紀錄就不會不見啦～

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△ 比寶可夢有趣的是，遊戲中「魔法部」ID 裡面，可以自己輸入稱號、換大頭貼等，大頭貼還結合 AR 可以幫自己戴上哈利波特角色的帽子、穿著、飾品等，雖然說比較好看的都要付費，但是免費也有免費的樂趣～升上 6 級之後，就可以開始選擇職業囉！職業有正氣師、魔法動物學家及教授。不同職業的玩家攜手合作，打贏魔法挑戰並解鎖稀有的內容物。

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△ 菜鳥新手進入遊戲後，第一個任務應該都是制伏魔混，就是上圖裡面的「海格」啦，開啟相機海格就會出現在眼前，搭配專屬手勢就可以成功制伏。

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△ 整個遊戲的主軸，也可以說是目的，就是在地圖中，找到上圖裡面的魔混，右邊的海格已經被制伏，就可以在圖鑑上面看到，剩下還有不少等著你去探索啦！探索的方式就是走出家裡，尋找那些魔混們。所以未來在路上看到一群一群的玩家，可別怪罪到寶可夢身上，也有機會是哈利波特這款手遊啊～麻瓜們請小心啦！

踏出戶外並探索世界時，地圖會顯示魔法痕跡，並指出魔現的位置。這些痕跡可在現實世界中的各處地點找到，並以完整 360 度的進階 AR 觸發細節豐富的 3D 遭遇。玩家需要使出各種咒語才能擊敗圍繞著魔現的混亂魔法，以便安全地將魔現送回魔法世界。留意其他可派上用場的事物，包括可補充咒語能量的旅店、可用來調製魔藥的原料，甚至是可將你瞬間帶往經典魔法世界地點的港口鑰。

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△ 遊戲中的地圖裡面，都是結合現實中的實際景點來設計的，可在地圖上找到各種魔法地點，包括旅店、溫室、要塞及魔法痕跡，進而觸發特定的遭遇。如果你想開車作弊的話，雖然會被偵測到，不過只要點擊我只是乘客就可以啦～趕快下載起來，體驗魔法世界的樂趣吧！

下載：
哈利波特：巫師聯盟（GOOGLE下載）
哈利波特：巫師聯盟（APPLE下載）

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