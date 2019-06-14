你是 NBA 迷嗎？那你絕對不能錯過最近限時特價的 NBA 2K19！原價超過 1800 元台幣的 NBA 2K19 這次殺很大，折扣達 95% OFF，限時特價只要台幣約 90 元就可以入手，這次特價的上架商店是 Nintendo 任天堂 eShop，只要跨區到美國地區，就可以輕鬆省下超過 1600 元，只能說之前先買的人要氣得牙癢癢的啦，目前任天堂官方沒有表示 95% OFF 的限時特價會到什麼時候，如果你有看到的話，把握機會趕快買起來，或分享給朋友都是不錯的選擇！

△ 首先我們用手機、電腦登入到 Nintendo 任天堂帳戶中，把地區切換為「美國」地區，切換之後按下儲存。

傳送門：任天堂 eShop 帳戶

△ 接著開啟 Switch 進入 eShop 之後，左邊的頁面切換到「Great Deals」，右邊第一個就可以看到 NBA 2K19 啦！

△ 點擊進去之後就可以看到原價是美金 59.99 元，折合台幣超過 1800 元，現在特價只要 2.99 美元，台幣約 90 元上下。點擊 Proceed to Purchase 結帳去。

△ 接著會輸入一串郵政編號，這邊我們可以輸入 97330，這是美國俄勒岡州的一個小鎮編號，數於免稅州，因此 2.99 美元就不用再另外加稅啦！

△ 支付方式有信用卡（VISA 金融卡）、Paypal 可以選擇，結帳時也可以用 eShop 裡面的金幣來做折抵。

△ 付款完成之後，可以得到 15 塊的金幣，未來買遊戲可以使用。結帳完成之後就可以下載 2K19 啦！

△ 這邊做一個小小的提醒，2K19 遊戲容量有 30 幾 GB，所以如果下載時進度條出現上圖的 X，代表你的 Switch 空間不足，還要再擴充 microSD 卡才可以下載成功。因為目前沒有公告 NBA 2K19 會優惠到什麼時候，這麼殺的優惠，大家除了自己下載之外，也別忘記分享給你的好朋友們！