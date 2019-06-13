華為粉絲好幸福，4 大回饋與 7 大服務搶先看

2019-06-13 12:20:27 9M87

花粉服務百分百

你是 HUAWEI 粉絲嗎？那你可要注意啦，自己的福利可別錯過！HUAWEI 推出「花粉服務百分百」活動，從 6/14 （五）～ 7/31 （三）止，帶著你的手機到品牌體驗店、專賣店、客戶服務中心，就可以享有「4大回饋」與「7大服務」，從手機清潔、手機健檢、電池更換到除潮通通都有，身為花粉，趕快把握機會，無負擔進廠保養一下手機吧！


四大回饋有哪些？

【活動日期】6/14 (五) 至7/31 (三)

【活動地點】全台 14 家品牌體驗店/專賣店及 3 家華為客戶服務中心

　

門市

地址

北部

台北三創體驗店

台北市中正區市民大道三段2號

台北微風南山體驗店

台北市信義區松智路 17 號 2F (F20 櫃位)

台北大直 ATT 體驗店

台北市中山區敬業三路 123 號 1 樓

板橋大遠百專賣店

新北市板橋區新站路 28 號 8 樓

桃竹苗

桃園統領體驗店

桃園市桃園區中正路 61 號 2F

新竹巨城專賣店

新竹市東區中央路 229 號 B1

苗栗尚順體驗店

苗栗縣頭份市育樂街 8 號 1F (櫃位 E114a)

中部

台中文心秀泰體驗店

台中市南屯區文心南路 289 號

台中大遠百專賣店

台中市台灣大道三段 251 號南棟 9 樓

台中中友專賣店

台中市北區三民路三段 161 號 A 棟 10Ｆ

南部

嘉義秀泰體驗店

嘉義市西區文化路 299 號

台南南紡體驗店

台南市東區中華東路一段 366 號

高雄新堀江體驗店

高雄市新興區五福二路 240 號

高雄夢時代體驗店

高雄市前鎮區中華五路 789 號 1 樓

花粉服務百分百

△ 回饋一 - 手機健檢：外觀檢查、軟體檢測，提供最完善的手機健檢診斷。

花粉服務百分百

△ 回饋二 - 手機清潔：手機外觀清潔與消毒，殺菌清潔一氣呵成，手機乾淨溜溜。

花粉服務百分百

△ 回饋三 - 免費原廠保貼*：華為手機原廠保護貼隨到隨貼，螢幕輕鬆防護。

（*適用機型請依現場公告為主，現場備料狀況，懇請遵循體驗店/專賣店現場工作專員說明協助，歡迎預先來電各店洽詢，查詢店點電話專線與詳細資訊 http://hyperurl.co/CARE

花粉服務百分百

△ 回饋四 - 免費維修備用機**：手機送修不擔心，提供免費備用機。

**免費維修備用手機（僅限手機，非於台灣地區銷售之華為手機產品恕不提供），依現場備用手機之實際狀況為準，活動期間內需押證件乙張。

***以上活動內容將以各體驗店/專賣店現場公告為準

7 大服務有哪些？

【活動地點】：北中南 3 家華為客戶服務中心

　

門市

地址

北部

華為客戶服務中心台北三創店

台北市中山區市民大道三段 2 號 8 樓

中部

華為客戶服務中心台中文心秀泰店

台中市南屯區文心南路 289 號 4 樓

除了上面的手機健檢、手機清潔、免費原廠保貼 3 個福利之外，再額外提供 4 個服務，共 7 大服務：

花粉服務百分百

△ 免費保固查詢：免費查詢產品保固權益。

花粉服務百分百

△ 免費除潮：手機保固內產品意外受潮，免費保養清潔受潮機器。

花粉服務百分百

花粉服務百分百

△ 電池均一價：手機保固內更換電池，均一價 $450 元；手機保固外更換電池，均一價 $900 元。

花粉服務百分百

△ 保外維修只收零件費：手機保固外維修報價只收取零件費，免收維修費。

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