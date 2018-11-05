iOS 12.1 更新發佈，4 個更新重點：32 人 FaceTime / 全新表情符號 / 相機景深 / eSIM

2018-11-05 02:37:51 9M87
iOS 12.1

蘋果發表會後除了發表全新的 Macbook Air、iPad Pro 及 Mac mini 之外，iOS 12.1 也正式推出，這次的更新共分為四個重點，分別是：FaceTime 最多可支援至 32 人同時群組通話、全新的表情符號、相機 APP 景深控制等，最後還有大家期待已久的 eSIM 功能，一起來看看這 4 大更新進一步的消息吧：


全新表情符號
iOS 12.1

△ iOS 12.1 推出超過 70 種全新的表情符號，包括新登場的紅髮、灰髮及捲髮等角色，還有全新的光頭表情符號，笑臉符號的情緒表現更多樣，更有呈現多種動物、運動及食物的其他表情符號。全新表情符號也將在 Apple Watch 和 Mac 上，連同免額外付費的軟體更新一併推出。

FaceTime

群組FaceTime

△ 群組 FaceTime 功能，最多可以 32 人同時聊天。

FaceTime 即將推出的其他功能：
  • 自動偵測目前發言者：FaceTime 會使用裝置本身的智慧功能來顯示通話中最主要的發言者，並自動將目前的發言者放在最前面、最顯眼的位置。它會根據每個人在對話中的活躍程度，包括說話時間、音量，甚至動作等，自動調整頭像大小。較不活躍的參與者在說話之前都將顯示在畫面底部，但只要輕點一下，也能將參與者移到前面。
  • 無聲通知：與多人通話時，FaceTime 會顯示通知，讓你立即加入而不中斷通話
  • 與訊息 App 整合：「群組 FaceTime」已整合至「訊息」app，方便你直接從 iMessage 群組聊天輕鬆啟動「群組 FaceTime」。如果對話中的人已啟動 FaceTime 通訊，「訊息」app 會將現有通話顯示在對話列表與你的對話中。
  • 私密：所有 FaceTime 對話，包括一對一和多人對話，全都採用點對點加密，因此對話內容絕對私密，而且只有參與者能看見。

相機景深控制

iPhone 景深調整

△ iOS 12.1 中的相機人像模式，可以即時動態預覽並調整景深，「原深感測相機」也可運用具有「景深」控制的「人像」模式來拍攝自拍照，包含製作 Memoji。

雙 SIM 卡

iPhone XS、iPhone XS Max 與 iPhone XR 更新到 iOS 12.1，就支援實體 nano-SIM 及 eSIM 雙 SIM 卡功能，eSIM 不需要實體 nano-SIM 就可以啟用第二個門號，關於 eSIM 更詳細的說明可以看 eSIM 是什麼，哪些手機支援？

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