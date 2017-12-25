Vector Magic 點陣圖轉向量圖，LOGO、打樣、平面設計的強大助手

2017-12-25 09:35:35 9M87
Vector Magic 點陣圖轉向量圖 SVG EPS PDF 轉檔

Vector Magic 可以透過簡單的上傳，自動化把 JPG、PNG、BMP 圖檔轉換為 SVG、EPS、PDF 向量圖，Vector Magic 是透過色彩點對點的分析演算，達到真正轉換為向量圖，不像部份線上向量圖轉換工具只是像素嵌入像素，並沒有把色彩真正追蹤到向量圖中，有涉略平面設計或大圖輸出的朋友應該會理解，品質不好的向量圖，在輸出或打樣時看起來會是模糊的。平面設計師常常會需要把 JPG、PNG 等圖片轉為向量圖，這時 Vector Magic 就是工作上大助手啦！

Vector Magic：https://vectormagic.com/

Vector Magic 點陣圖轉向量圖 SVG EPS PDF 轉檔
△ 一進入網頁被右上方的轉換比較圖給深深吸引住了

Vector Magic 點陣圖轉向量圖 JPG PNG BMP GIF 轉檔

△ 把要轉換的圖片拖進虛線中就可以開始轉檔啦！原始圖檔支援 JPG、PNG、BMP、GIF。

Vector Magic 點陣圖轉向量圖 SVG EPS PDF 轉檔
Vector Magic 線上轉向量圖 照片轉向量圖 下載

△ 圖片拖進來轉檔後，立馬見真章，效果好強大，如果沒問題右上方點擊 Download Result 就可以下載啦！

Vector Magic 點陣圖轉向量圖 SVG EPS PDF 轉檔

△ 輸出的格式有提供 SVG、EPS、PDF，看大家的需求是哪種檔案類型囉！！！

Vector Magic：https://vectormagic.com/

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
Movavi Photo Editor 4 最簡單的專業修圖軟體，素顏上妝全部搞定（Windows、Mac）
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

Vector Magic 點陣圖轉向量圖，LOGO、打樣、平面設計的強大助手 相關文章


訪客留言

Vector Magic 點陣圖轉向量圖，LOGO、打樣、平面設計的強大助手 參考資料

Algorithmia:將黑白照片上色成彩色照片 - 萌芽綜合天地 - 萌芽網 ...
「Colorize Black and White Photos – Algorithmia」這個網站可以將黑白照片上色成彩色照片，非常神奇！馬上試試吧！ 進入網站，輸入圖片網址或上傳圖片即可自動上色。 上色處理中。 我們用「基隆郵便 […]
圖片轉向量好幫手：Vector Magic | T客邦 - 我只推薦好東西 ...
Vector Magic是點陣轉向量的工具，有網頁跟單機版本，網頁是用Flash 寫成的，可以實現的操作自然沒有單機版本來得多。它的操作方式是這樣的：你必須先上傳要處理的圖片，然後做一些圖像質素的細項設定後，就可以讓它轉換了，詳細的流程跟注意事項官 ...
翻译成英文：给画上色．_百度知道
colorizing Black-and-white Photo through Photoshop 使用Photoshop给黑白照片上色 Jiglesia | 发布于2008-12-16 17:06 评论 to colour (color) a painting (drawing) note: colour: used in UK and british colonies (e.g. Canada) color: used in the united states | 发布于 ...
Vector Magic 免費點陣圖轉換為向量圖工具 ...
Vector Magic 免費點陣圖轉換為向量圖工具 記得以前設計班服時，搞不清楚點陣圖（Bitmap ）和向量圖 ... ，更多配額須付費升級。無論如何，解決手邊臨時的點陣圖轉向量圖問題綽綽有餘（線上版價格為每月 $7.95 USD ...
Colorful Image Colorization - Richard Zhang - UC Berkeley
Results on legacy black and white photos We show results on legacy black and white photographs from renowned photographers Ansel Adams and Henri Cartier-Bresson, along with a set of miscellaneous photos ...
友環公司-Vector Magic 點陣圖轉向量圖軟體圖檔轉換 ...
Vector Magic 點陣圖轉向量圖軟體 | 點陣圖轉向量圖專業轉檔工具 VectorMagic 是全世界最傑出的自動描圖軟體，自動將 JPEG、GIF、PNG 等點陣圖檔轉成清晰、潔淨、可自由縮放的 EPS、SVG、PDF向量圖。租用 Online 線上版服務，以瀏覽器上傳圖片進行 ...
Automatic Colorization - tinyclouds
This project is an attempt to use modern deep learning techniques to automatically colorize black and white photos. In the past few years Convolutional Neural Networks (CNNs) have revolutionized the field of computer vision. Each year the ImageNet ...
別再用AI慢慢拉邊了 vector magic免費讓你輕鬆快速把點陣圖轉向 ...
今天要介紹的網站叫做「vector magic」，使用者只須要到網站把你要轉換的檔案上傳上去，接著等待一段時間的轉換後，網站就會將你的圖片自動轉換成向量檔案，而且網站內還可以選擇轉換後的精細程度，你可以依照自己的需求來進行挑選。
黑白照片上色最棒的方法_野生技术协会_科技_bilibili_哔哩哔哩
https://www.youtube.com/watch?v=LB-o1-LyGlM Photoshop- Best Way to Colorize Black &amp;amp;amp; White Photos! 评论 查看删除日志 bilibili 关于我们 友情链接 哔哩哔哩周边 联系我们 加入我们 官方认证 传送门 帮助中心 高级弹幕 活动专题页 侵权申诉 分院帽 ...
Photoshop 黑白照片上色彩 - YouTube
How to Colorize a Black and White Photo in Photoshop - Duration: 7:20. Photoshop Video Academy 1,197,321 views 7:20 PS進階教程 B05 20 混合模式 黑白照片上色 - Duration: 15:44. 網路教學影片收集 ...