Vector Magic 可以透過簡單的上傳，自動化把 JPG、PNG、BMP 圖檔轉換為 SVG、EPS、PDF 向量圖，Vector Magic 是透過色彩點對點的分析演算，達到真正轉換為向量圖，不像部份線上向量圖轉換工具只是像素嵌入像素，並沒有把色彩真正追蹤到向量圖中，有涉略平面設計或大圖輸出的朋友應該會理解，品質不好的向量圖，在輸出或打樣時看起來會是模糊的。平面設計師常常會需要把 JPG、PNG 等圖片轉為向量圖，這時 Vector Magic 就是工作上大助手啦！
Vector Magic：https://vectormagic.com/
△ 把要轉換的圖片拖進虛線中就可以開始轉檔啦！原始圖檔支援 JPG、PNG、BMP、GIF。
△ 圖片拖進來轉檔後，立馬見真章，效果好強大，如果沒問題右上方點擊 Download Result 就可以下載啦！
△ 輸出的格式有提供 SVG、EPS、PDF，看大家的需求是哪種檔案類型囉！！！
Vector Magic：https://vectormagic.com/
更多資訊請參考：
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
Movavi Photo Editor 4 最簡單的專業修圖軟體，素顏上妝全部搞定（Windows、Mac）
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這