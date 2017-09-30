到府居家居家清潔費用？線上算算看！

2017-09-30 12:59:43 哇哇
到府居家居家清潔費用試算

家裡亂七八糟，真的很想請人來定期打掃，只是不知道要花多少錢？居家清潔現在應該是很普遍的一種需求，網路上搜尋都一堆，不過大多都需要到府估價，我想這會讓很多人怯步，因為來估價而不請人掃會不好意思，像我就是這樣的人，我相信很多人應該都像我這樣吧！最近剛好看到一家有在 FB 打廣告的到府清潔（還真是準確命中我），他們網站有到府估價的試算工具，我覺得價格或許可以當個參考值，只是我不是要替他們廣告唷，先說清楚啊

到府清潔線上費用試算：http://www.jackercleaning.com/book/regular

到府居家居家清潔費用試算
開啟網頁後是鐘點清潔預約的頁面，若不知道要清理多久，請點選時數旁邊的「不知道要掃多久？點我計算」

到府居家居家清潔費用試算

之後會彈出試算的視窗，可以自己選總坪數的大小、幾間房間、幾間衛浴、幾個客廳與幾間廚房；若半年以上未打掃或搬家前後，會直接以總坪數來計算，此外還能附加衣物清洗曬衣、窗戶內部清潔與陽台清理的項目。我已我家的情況來計算，要兩個人各 4.5 小時，這家每個人力一小時是 400 元，我家清理一次就要 3400 元，坦白說應該算是偏貴的，行情價有到那麼高嗎？？不過既然要試算就先拉高標準，自己心裡有個底，若是再找其他人來估價時，可以比較看看囉～

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再說一次非廣告！這年頭寫個文章還要擔心被人說嘴是廣告啊～"nofollow"。

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