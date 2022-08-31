Keyviz 讓鍵盤即時顯示在螢幕上，錄線上教學按了什麼快速鍵都超清楚

有在錄製線上教學的朋友，鍵盤按了什麼按鍵，如果能在螢幕畫面中是不是能讓教學更加清楚？最近小編發現一款不錯的免費工具 Keyviz，它能夠將我們目前鍵盤按的按鍵即時呈現在螢幕畫面上，甚至還能設定不同的按鍵顯示風格，如果有快速鍵想要避免它出現的話，還能做細部調整讓它不顯示，非常推薦有在錄線上教學的把它收藏下來，可以優化自己的課程品質喔。線上教學還要配合螢幕錄影工具，如果你還沒有的話可以參考這個線上螢幕錄影工具 Shar.ec 免安裝打開瀏覽器就能直接用。

螢幕錄影輔助軟體

Keyviz 有安裝版跟免安裝版，小編一起整理在下面給各位，下載之後安裝完畢就會出現在工具列右下角，有一個 K 的圖示就是啦，點擊後按下 Setting 就可以進入設定。

Keyviz

這邊可以設定鍵盤按鈕的風格，從數字鍵、功能鍵都可以客製，背景風格也都可以調整。

顯示鍵盤按鍵

調整完畢後就是完全個人化的風格，絕對讓學生可以看到目前鍵盤按下了什麼按鍵。

線上課程軟體<span id=" />

也可以設定成只顯示熱鍵，或是顯示符號不顯示數字等詳細的設定。

線上教學必備軟體

設定完畢之後，試著按一下鍵盤，就可以看到 Keyviz 顯示目前鍵盤按下的按鈕已經出現於螢幕的右下角囉。顯示位置預設是在螢幕右下角，也可以在設定裡面調成中下、左下，小編把載點放在下方，各位趕快去把這個實用工具下載起來吧！

https://mularahul.github.io/keyviz/

免安裝版：
keyviz 1.0.6.7z（GOOGLE下載）
keyviz 1.0.6.7z（1DRV下載）
keyviz 1.0.6.7z（MEDIAFIRE下載）
keyviz 1.0.6.7z（RAPIDGATOR下載）
keyviz 1.0.6.7z（MEGA下載）
檔案大小：7.01 MB

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