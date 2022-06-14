你知道最近 IG 限動最近在紅什麼嗎？那就是大家都在玩由 Arealme 設計的「智商測驗 2.0」啦！「智商測驗 2.0」是一個專們測驗你的 IQ 高不高的網站，而且聽說蠻準的，總共會有 20 到題目，測驗結束後便會顯示你得到的 IQ 分數，題目會從簡單到越來越難，不過作答時沒有時間限制，有足夠的時間讓你慢慢思考，現在就讓我們前往「智商測驗 2.0」測驗一下自己 IQ 分數並且分享到 IG 上與朋友 PK 吧！想玩心理測驗可參考這篇：Creative Type 超準心理測驗網站！

智商測驗 2.0 使用說明

想前往「智商測驗 2.0」測驗的朋友，可用手機或電腦開啟測驗網站，點選中間的「開始測試」按鈕便可開始進行智商測驗，題目總共有 20 組。

題目全部做完後，網站就會顯示你的 IQ 評分，不過分數只能當作參考，但有許多網友都說蠻準的。另外，我們還可以將「智商測驗 2.0」測驗分數截圖起來，分享到 IG 限時動態並附上網址連結，讓你與粉絲、朋友、同事一較高下喔！

智商測驗 2.0 題目與答案





智商測驗 2.0 題目 智商測驗 2.0 答案 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 - 哪個數字與眾不同？ 8 哪一個最與眾不同？ 蛇 29、27、24、20、15 – 下一個數字是？ 9 PEACH 對應 HCAEP，就好像 46251 對應？ 15246 2、10、12、60、62、310 – 下一個數字是？ 312 圖形測驗 A 如果所有的 Bloops 都是 Razzies，而所有的 Razzies 都是 Lazzies。

那麼，所有的 Bloops 一定是 Lazzies 嗎？ 是 2、4、8、16、32、64 - 下一個數字是？ 128 姐姐王大妞16歲生日那天，年齡是弟弟王二狗年齡的4倍。

問，王大妞多少歲的時候，年齡是王二狗年齡的2倍？ 24歲 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21 - 哪個數字最有可能不屬於這個序列？ 4 圖形測驗 B 圖形測驗 F 121、144、169、196 – 下一個數字是？ 225 四人中只有一人說假話，可推出以下哪項成立? 丙說假話，乙作案 格子數字題，* 字號代表什麼？ -5 8 個大小完全相同的正方形紙片疊加成如下狀況。哪張紙片在最下方？ 8 5,10,19,32,49,70 – 下一個數字是？ 95 請在*處填入一個數字 17 已知表格中兩*處都會是同一個字母，請問這個字母是？ H 接下來應該出現哪個圖案？ A

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