最近上課、開會、見家人與朋友大家應該都是透過 Google Meet 或 LINE 視訊完成的吧？雖然滿方便的，有時家裡背景太亂該怎麼解決呢？最近小編發現迪士尼免費推出 Pixar 皮克斯 13 款虛擬背景，讓大家免費用於視訊時當背景，包含許多知名卡通背景：玩具總動員、超人特攻隊、料理鼠王、恐龍當家、海底總動員、蟲蟲危機、怪獸電力公司、可可夜總會等背景，提供 1920 x 1080P 高畫質，讓大家能夠在視訊時也能引起話題！

下載：超人特攻隊視訊背景下載

下載：料理鼠王視訊背景下載

下載：勇敢傳說視訊背景下載

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下載：海底總動員視訊背景下載

下載：蟲蟲危機視訊背景下載

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下載：Cars 3 閃電再起視訊背景下載

下載：腦筋急轉彎視訊背景下載

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以上就是 13 款由迪士尼推出的虛擬背景，小朋友上課時，換成其中一個，大概會頓時成為全班焦點吧！這些場景畫面相當的精緻，就像真的置身在卡通場景一樣，我覺得拿來當桌布也相當不錯，下面替大家打包好了，一次 13 款直接收藏起來吧。

打包下載：

DisneyBG 13 款迪士尼視訊背景桌布.rar（GOOGLE下載）

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DisneyBG 13 款迪士尼視訊背景桌布.rar（MEDIAFIRE下載）

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DisneyBG 13 款迪士尼視訊背景桌布.rar（MEGA下載）

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