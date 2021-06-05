LINE視訊背景

最近上課、開會、見家人與朋友大家應該都是透過 Google Meet 或 LINE 視訊完成的吧？雖然滿方便的，有時家裡背景太亂該怎麼解決呢？最近小編發現迪士尼免費推出 Pixar 皮克斯 13 款虛擬背景，讓大家免費用於視訊時當背景，包含許多知名卡通背景：玩具總動員、超人特攻隊、料理鼠王、恐龍當家、海底總動員、蟲蟲危機、怪獸電力公司、可可夜總會等背景，提供 1920 x 1080P 高畫質，讓大家能夠在視訊時也能引起話題！

玩具總動員視訊背景

下載：玩具總動員視訊背景下載

玩具總動員視訊背景

超人特攻隊視訊背景下載

下載：超人特攻隊視訊背景下載

料理鼠王視訊背景

下載：料理鼠王視訊背景下載

迪士尼虛擬背景

下載：勇敢傳說視訊背景下載

恐龍當家視訊背景

下載：恐龍當家視訊背景下載

海底總動員視訊背景

下載：海底總動員視訊背景下載

蟲蟲危機視訊背景

下載：蟲蟲危機視訊背景下載

怪獸電力公司視訊背景

下載：怪獸電力公司視訊背景下載

Cars 3 閃電再起視訊背景

下載：Cars 3 閃電再起視訊背景下載

腦筋急轉彎視訊背景

下載：腦筋急轉彎視訊背景下載

瓦力視訊背景

下載：瓦力視訊背景下載

可可夜總會視訊背景

下載：可可夜總會視訊背景下載

以上就是 13 款由迪士尼推出的虛擬背景，小朋友上課時，換成其中一個，大概會頓時成為全班焦點吧！這些場景畫面相當的精緻，就像真的置身在卡通場景一樣，我覺得拿來當桌布也相當不錯，下面替大家打包好了，一次 13 款直接收藏起來吧。

打包下載：
DisneyBG 13 款迪士尼視訊背景桌布.rar（GOOGLE下載）
DisneyBG 13 款迪士尼視訊背景桌布.rar（1DRV下載）
DisneyBG 13 款迪士尼視訊背景桌布.rar（MEDIAFIRE下載）
DisneyBG 13 款迪士尼視訊背景桌布.rar（RAPIDGATOR下載）
DisneyBG 13 款迪士尼視訊背景桌布.rar（MEGA下載）
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迪士尼推出 13 款皮克斯虛擬背景桌布下載，LINE、Google Meet 抽換虛擬背景家裡再亂也不怕 相關文章

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迪士尼推出 13 款皮克斯虛擬背景桌布下載，LINE、Google Meet 抽換虛擬背景家裡再亂也不怕 參考資料

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