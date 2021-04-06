你正在尋找免費圖床嗎？除了 Imgur 國外相當知名的圖床外，其實還有另一個老牌圖床 Upload.cc，完全不需要註冊即可使用支援 JPG、JPEG、GIF、PNG 及 BMP 五種格式，Upload.cc 已運行超過十年，在某些不支援圖片上傳的論壇或討論中，就可以透過這樣的圖床上傳圖片給網友瀏覽，支援批量上傳圖片功能，但不能超過十張，且每張的大小不能超過 5MB，有需要的朋友趕快去用用看吧。

進入 Upload.cc 首頁後，滿意外的介面非常乾淨，廣告只有在圖片上傳完成後才會跳出來，直接將圖片拖曳到右邊灰色區域就能夠上傳啦。

上傳完成後會看到上圖，預設分享連結是圖片的語法，你也可以按下方的「直鏈」來切換為正常的分享連結。

朋友打開連結後就會看到如上圖的畫面囉～若打開的朋友想要儲存，也可以右鍵另存新檔圖片。

Upload.cc 也支援圖片預覽功能，若上傳後有想要刪除的圖片，也可以進管理，點擊「垃圾桶」就可以把圖片移除囉，不過這類的圖床個人不建議放重要的圖片，畢竟不知道什麼時候會倒，再穩定的圖床只要非自己能控制的，都不要放上重要圖片唷，Upload.cc 的連結放在下面，有需要的朋友趕快收下吧。

Upload.cc：https://upload.cc/