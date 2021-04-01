取水站地圖

由於氣候變遷，導致台灣西部地區水庫蓄水量不足、即將面臨嚴重缺水問題，自 4/6 日起苗栗及台中已實施階段性停水政策，採取「供 5 停 2」限水措施，因應此措施自來水公司也在苗栗、台中、彰化增設 436 處免費取水站供民眾使用，目前可參照「苗栗.台中.彰化臨時供水站」線上地圖查詢點位置、電話及服務單位，中部地區的民眾可以善加利用。水庫蓄水量亮紅燈怎麼查？請看台灣水庫即時水情

臨時供水站位置線上查詢

台中甲區是週二零時到週三 24 時停水，包含：國道一號以東如北屯、東區、南區、西區、北區、中區以及彰化市（除東郊外）、和美鎮 6 里及花壇鄉 2 村。台中乙區為週四零時到週五 24 時，包括國道一號以西如沙鹿、梧棲、龍井、后里、外埔等 5 區，以及大甲區（鐵路以東）、清水區 8 里、彰化市東郊 13 里等。

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苗栗甲區是週二零時到週三 24 時停水，包括頭份市 28 里、竹南鎮 4 里、竹南科學園區、廣源科技園區、新竹市香山區、中隘里、寶山鄉寶斗村。苗栗乙區停水時間為週四零時到週五 24 時，包括竹南鎮 23 里、頭份市 4 里，竹南頭份工業區、後龍鎮海寶里。

臨時供水站位置線上查詢

透過自來水公司提供的「臨時取水站」地圖，能夠查詢目前可免費取水位置。

臨時供水站位置線上查詢

目前尚未建置「剩餘水量」數據，不過民眾可以透過地圖上的「電話」詢問目前的供水情形。

以下提供連結給停水地區朋友使用，有需要的話可以儲存下來，停水時可立即查詢。

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臨時取水站位置線上查詢，台中、苗栗 436 處供水位置地圖 相關文章

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臨時取水站位置線上查詢，台中、苗栗 436 處供水位置地圖 參考資料

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水源別 放流水 位址 新北市鶯歌區館前路360號 出水量(CMD) 3000 是否符合飲用水標準 否 可取水時間 09:00~17:00 管理單位 中宇環保工程股份有限公司 備註 1、無限制(請自備容器) 2、如有取水需求，需先電話聯繫管理單位
水利署中文版全球資訊網-哪裡可以取得抗旱水源資訊
2、如有取水需求，請於上班日聯繫管理單位。 3、水井資料持續盤點中，目前先就新北至台中同意開放部分進行公開。俟完成盤點後，將儘速補充相關同意開放之水井資料。 4、自來水供水站點位，將視民眾實際取水情形進行調整。 5、完整地圖請點選取水地圖。 ...
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