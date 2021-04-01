由於氣候變遷，導致台灣西部地區水庫蓄水量不足、即將面臨嚴重缺水問題，自 4/6 日起苗栗及台中已實施階段性停水政策，採取「供 5 停 2」限水措施，因應此措施自來水公司也在苗栗、台中、彰化增設 436 處免費取水站供民眾使用，目前可參照「苗栗.台中.彰化臨時供水站」線上地圖查詢點位置、電話及服務單位，中部地區的民眾可以善加利用。水庫蓄水量亮紅燈怎麼查？請看台灣水庫即時水情

台中甲區是週二零時到週三 24 時停水，包含：國道一號以東如北屯、東區、南區、西區、北區、中區以及彰化市（除東郊外）、和美鎮 6 里及花壇鄉 2 村。台中乙區為週四零時到週五 24 時，包括國道一號以西如沙鹿、梧棲、龍井、后里、外埔等 5 區，以及大甲區（鐵路以東）、清水區 8 里、彰化市東郊 13 里等。

苗栗甲區是週二零時到週三 24 時停水，包括頭份市 28 里、竹南鎮 4 里、竹南科學園區、廣源科技園區、新竹市香山區、中隘里、寶山鄉寶斗村。苗栗乙區停水時間為週四零時到週五 24 時，包括竹南鎮 23 里、頭份市 4 里，竹南頭份工業區、後龍鎮海寶里。

透過自來水公司提供的「臨時取水站」地圖，能夠查詢目前可免費取水位置。

目前尚未建置「剩餘水量」數據，不過民眾可以透過地圖上的「電話」詢問目前的供水情形。

以下提供連結給停水地區朋友使用，有需要的話可以儲存下來，停水時可立即查詢。

傳送門：臨時供水站線上地圖