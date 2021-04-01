MarineTraffic

你跟上「大牌長榮」的梗了嗎？長榮貨輪「長賜輪（Ever Given）」卡在蘇伊士運河導致航運大塞車，雙向皆無法通行，最新消息是蘇伊士運河管理局表示：暫時停止航行，直到長賜輪脫淺。如果想要查尋船舶、貨輪目前在地球哪個位置，該如何查詢呢？今天與大家分享的 MarineTraffic 線上工具，就能夠查詢即時貨輪位置，包括此次擱淺於蘇伊士運河的 Ever Given 也能夠查詢的到，趕快跟著小編來關心目前 Ever Given 的即時位置吧

MarineTraffic

進入 MarineTraffic 首頁就可以看到目前地圖上密密麻麻的船舶位置及航行方向。

EVER GIVEN

點擊地圖裡的圖示可以看到船舶名稱、航行起點、終點、時間，以及目前的航行狀態、速度。

線上貨輪位置

你也可以直接在右上方的搜尋欄位直接輸入貨輪名稱。

EVER GIVEN 位置查詢

點擊進去就可以看到非常詳細的資訊，比如：航行資訊、公司名稱等，有些進階資訊則需要付費才可以查看。

全球船舶動態系統

點擊「SHOW ON LIVE MAP」就能夠在地圖上看到最新位置啦。

MarineTraffic

最近非常火紅的 EVER GIVEN 目前依然在蘇伊士運河上，埃及當局目前已經出動 8 艘大型拖船，試圖把 EVER GIVEN 從擱淺的窘境中拖離。若你也有查詢船舶的即時需求，就將這個線上查詢工具收下啦～

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