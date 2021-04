你跟上「大牌長榮」的梗了嗎?長榮貨輪「長賜輪(Ever Given)」卡在蘇伊士運河導致航運大塞車,雙向皆無法通行,最新消息是蘇伊士運河管理局表示:暫時停止航行,直到長賜輪脫淺。如果想要查尋船舶、貨輪目前在地球哪個位置,該如何查詢呢?今天與大家分享的 MarineTraffic 線上工具,就能夠查詢即時貨輪位置,包括此次擱淺於蘇伊士運河的 Ever Given 也能夠查詢的到,趕快跟著小編來關心目前 Ever Given 的即時位置吧

進入 MarineTraffic 首頁就可以看到目前地圖上密密麻麻的船舶位置及航行方向。

點擊地圖裡的圖示可以看到船舶名稱、航行起點、終點、時間,以及目前的航行狀態、速度。

你也可以直接在右上方的搜尋欄位直接輸入貨輪名稱。

點擊進去就可以看到非常詳細的資訊,比如:航行資訊、公司名稱等,有些進階資訊則需要付費才可以查看。

點擊「SHOW ON LIVE MAP」就能夠在地圖上看到最新位置啦。

最近非常火紅的 EVER GIVEN 目前依然在蘇伊士運河上,埃及當局目前已經出動 8 艘大型拖船,試圖把 EVER GIVEN 從擱淺的窘境中拖離。若你也有查詢船舶的即時需求,就將這個線上查詢工具收下啦~

傳送門:MarineTraffic