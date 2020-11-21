一年一度的金馬獎又來啦，2020 第 57 屆金馬獎將於 11/21 在國父紀念館舉行，今年度的星光大道主持人為楊千霈、林鶴軒，17:30 星光大道開始，頒獎典禮則是 19:00 正式開始，這裡小編幫大家整理第 57 屆金馬獎線上看來源，包含有 YouTube、myVideo YouTube 線上直播、金馬獎 App 等觀看來源，究竟今年最佳男主角、最佳女主角獎落誰家呢？11/21 大家準備鎖定下面這些來源觀看囉。
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2020 金馬獎入圍名單
最佳劇情長片
|入圍作品
|得獎的是
|《日子》
|《消失的情人節》
|《同學麥娜絲》
|《親愛的房客》
|《手捲煙》
最佳紀錄片
|入圍作品
|得獎的是
|《爺爺和父親》
|《我的兒子是死刑犯》
|《千年一問》
|《迷航》
|《佔領立法會》
最佳動畫長片
|入圍作品
|得獎的是
|《中山魂》
|《廢棄之城》
最佳劇情短片
|入圍作品
|得獎的是
|《伏魔殿》
|《主管再見》
|《夜更》
|《幽魂之境》
|《手事業》
最佳動畫短片
|入圍作品
|得獎的是
|《白露》
|《大冒險鐵路》
|《山川壯麗》
|《多雲時情》
|《夜車》
最佳導演
|入圍作品
|得獎的是
|鍾孟宏 《陽光普照》
|林書宇 《夕霧花園》
|陳哲藝《熱帶雨》
|張作驥 《那個我最親愛的陌生人》
|趙德胤 《灼人秘》
最佳男主角
|入圍作品
|得獎的是
|李國煌《男兒王》
|劉冠廷《消失的情人節》
|林柏宏《怪胎》
|莫子儀《親愛的房客》
|林家棟《手捲煙》
最佳女主角
|入圍作品
|得獎的是
|李霈瑜《消失的情人節》
|謝欣穎《怪胎》
|桂綸鎂《腿》
|白靈《墮胎師》
|陳淑芳《孤味》
最佳男配角
|入圍作品
|得獎的是
|納豆《同學麥娜絲》
|鄭人碩《同學麥娜絲》
|張少懷《腿》
|戴立忍《刻在你心裡的名字》
|金玄彬《無聲》
最佳女配角
|入圍作品
|得獎的是
|高慧君《逃出立法院》
|張雅玲《迷走廣州》
|陳淑芳《親愛的房客》
|謝盈萱《孤味》
|陳雪甄《馗降：粽邪 2》
最佳新演員
|入圍作品
|得獎的是
|吳奕蓉《大桔大利 闔家平安》
|劉俊謙《幻愛》
|霍嘉豪《狂舞派 3》
|陳昊森《刻在你心底的名字》
|陳姸霏《無聲》
最佳新導演
|入圍作品
|得獎的是
|張吉安《南巫》
|廖明毅《怪胎》
|許承傑《孤味》
|柯貞年《無聲》
|陳健朗《手捲煙》
最佳原著劇本
|入圍作品
|得獎的是
|陳玉勳《消失的情人節》
|張吉安《南巫》
|鍾孟宏、張耀升《腿》
|鄭有傑《親愛的房客》
|柯貞年、林品君《無聲》
最佳改編劇本
|入圍作品
|得獎的是
|曾俊榮、周冠威《幻愛》
|黃信堯《同學麥娜絲》
|黃怡玫、許承傑《孤味》
|黃修平《狂舞派 3》
最佳攝影
|入圍作品
|得獎的是
|周宜賢《消失的情人節》
|彭文淳 《今宵多珍重》
|廖明毅《怪胎》
|中島長雄《同學麥娜絲》
|姚宏易《刻在你心底的名字》
最佳視覺效果
|入圍作品
|得獎的是
|郭憲聰《消失的情人節》
|龔仲湘、苗天雨、嚴振欽《怪胎》
|李志緯《嗨！神獸》
|許媛、黃閔彬《馗降：粽邪 2》
最佳美術設計
|入圍作品
|得獎的是
|王誌成《消失的情人節》
|吳忠憲《怪胎》
|趙思豪《同學麥娜絲》
|李天爵、劉怡如《無聲》
|張兆康、姚漢文《手捲煙》
最佳造型設計
|入圍作品
|得獎的是
|郭子勝、Azni SAMDIN《男兒王》
|林少芬《今宵多珍重》
|許力文《腿》
|張兆康、陳子晴《手捲煙》
|施筱柔、王嘉瑩《馗降：粽邪 2》
最佳動作設計
|入圍作品
|得獎的是
|黃泰維、李紹朋《逃出立法院》
|張鵬《打噴嚏》
|麥秋成《狂舞派 3》
|鄧瑞華《手捲煙》
最佳原創電影音樂
|入圍作品
|得獎的是
|柯仁堅、蔡仲軒《同學麥娜絲》
|法蘭《親愛的房客》
|柯智豪《孤味》
|侯志堅、黃雨勳《刻在你心底的名字》
|盧律銘《無聲》
最佳原創電影歌曲
|入圍作品
|得獎的是
|〈Happy Family〉黃明志 曲《你是豬》
|〈Lost and Found〉盧律銘 曲《消失的情人節》
|〈孤味〉柯智豪 曲《孤味》
|〈歡迎嚟到呢座城市〉戴偉、霍嘉豪 曲《狂舞派 3》
|〈刻在我心底的名字〉佳旺、陳文華、許媛婷 曲《刻在你心底的名字》
最佳剪輯
|入圍作品
|得獎的是
|賴秀雄《消失的情人節》
|賴秀雄《同學麥娜絲》
|雪蓮、黃修平《狂舞派 3》
|蘇珮儀、陳俊宏《無聲》
|☐ 張叔平、盧煒麟《手捲煙》
最佳音效
|入圍作品
|得獎的是
|曹源峰、何湘鈴、林子翔、李育智、王敏旭《日子》
|杜篤之、吳書瑤《幻愛》
|簡豐書、湯湘竹《消失的情人節》
|鄭名輝、譚景華、楊智超《狂舞派 3》
|郭禮杞、李東焕《無聲》
年度台灣傑出電影工作者
彭仁孟
終身成就獎
侯孝賢