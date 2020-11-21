一年一度的金馬獎又來啦，2020 第 57 屆金馬獎將於 11/21 在國父紀念館舉行，今年度的星光大道主持人為楊千霈、林鶴軒，17:30 星光大道開始，頒獎典禮則是 19:00 正式開始，這裡小編幫大家整理第 57 屆金馬獎線上看來源，包含有 YouTube、myVideo YouTube 線上直播、金馬獎 App 等觀看來源，究竟今年最佳男主角、最佳女主角獎落誰家呢？11/21 大家準備鎖定下面這些來源觀看囉。



金馬獎直播、轉播資訊



2020 金馬獎入圍名單

最佳劇情長片

入圍作品 得獎的是 《日子》 《消失的情人節》 《同學麥娜絲》 《親愛的房客》 《手捲煙》

最佳紀錄片

入圍作品 得獎的是 《爺爺和父親》 《我的兒子是死刑犯》 《千年一問》 《迷航》 《佔領立法會》

最佳動畫長片

入圍作品 得獎的是 《中山魂》 《廢棄之城》

最佳劇情短片

入圍作品 得獎的是 《伏魔殿》 《主管再見》 《夜更》 《幽魂之境》 《手事業》

最佳動畫短片

入圍作品 得獎的是 《白露》 《大冒險鐵路》 《山川壯麗》 《多雲時情》 《夜車》

最佳導演

入圍作品 得獎的是 鍾孟宏 《陽光普照》 林書宇 《夕霧花園》 陳哲藝《熱帶雨》 張作驥 《那個我最親愛的陌生人》 趙德胤 《灼人秘》

最佳男主角

入圍作品 得獎的是 李國煌《男兒王》 劉冠廷《消失的情人節》 林柏宏《怪胎》 莫子儀《親愛的房客》 林家棟《手捲煙》

最佳女主角

入圍作品 得獎的是 李霈瑜《消失的情人節》 謝欣穎《怪胎》 桂綸鎂《腿》 白靈《墮胎師》 陳淑芳《孤味》

最佳男配角

入圍作品 得獎的是 納豆《同學麥娜絲》 鄭人碩《同學麥娜絲》 張少懷《腿》 戴立忍《刻在你心裡的名字》 金玄彬《無聲》

最佳女配角

入圍作品 得獎的是 高慧君《逃出立法院》 張雅玲《迷走廣州》 陳淑芳《親愛的房客》 謝盈萱《孤味》 陳雪甄《馗降：粽邪 2》

最佳新演員





入圍作品 得獎的是 吳奕蓉《大桔大利 闔家平安》 劉俊謙《幻愛》 霍嘉豪《狂舞派 3》 陳昊森《刻在你心底的名字》 陳姸霏《無聲》

最佳新導演

入圍作品 得獎的是 張吉安《南巫》 廖明毅《怪胎》 許承傑《孤味》 柯貞年《無聲》 陳健朗《手捲煙》

最佳原著劇本

入圍作品 得獎的是 陳玉勳《消失的情人節》 張吉安《南巫》 鍾孟宏、張耀升《腿》 鄭有傑《親愛的房客》 柯貞年、林品君《無聲》

最佳改編劇本

入圍作品 得獎的是 曾俊榮、周冠威《幻愛》 黃信堯《同學麥娜絲》 黃怡玫、許承傑《孤味》 黃修平《狂舞派 3》

最佳攝影

入圍作品 得獎的是 周宜賢《消失的情人節》 彭文淳 《今宵多珍重》 廖明毅《怪胎》 中島長雄《同學麥娜絲》 姚宏易《刻在你心底的名字》

最佳視覺效果

入圍作品 得獎的是 郭憲聰《消失的情人節》 龔仲湘、苗天雨、嚴振欽《怪胎》 李志緯《嗨！神獸》 許媛、黃閔彬《馗降：粽邪 2》

最佳美術設計

入圍作品 得獎的是 王誌成《消失的情人節》 吳忠憲《怪胎》 趙思豪《同學麥娜絲》 李天爵、劉怡如《無聲》 張兆康、姚漢文《手捲煙》

最佳造型設計

入圍作品 得獎的是 郭子勝、Azni SAMDIN《男兒王》 林少芬《今宵多珍重》 許力文《腿》 張兆康、陳子晴《手捲煙》 施筱柔、王嘉瑩《馗降：粽邪 2》

最佳動作設計

入圍作品 得獎的是 黃泰維、李紹朋《逃出立法院》 張鵬《打噴嚏》 麥秋成《狂舞派 3》 鄧瑞華《手捲煙》

最佳原創電影音樂

入圍作品 得獎的是 柯仁堅、蔡仲軒《同學麥娜絲》 法蘭《親愛的房客》 柯智豪《孤味》 侯志堅、黃雨勳《刻在你心底的名字》 盧律銘《無聲》

最佳原創電影歌曲

入圍作品 得獎的是 〈Happy Family〉黃明志 曲《你是豬》 〈Lost and Found〉盧律銘 曲《消失的情人節》 〈孤味〉柯智豪 曲《孤味》 〈歡迎嚟到呢座城市〉戴偉、霍嘉豪 曲《狂舞派 3》 〈刻在我心底的名字〉佳旺、陳文華、許媛婷 曲《刻在你心底的名字》

最佳剪輯

入圍作品 得獎的是 賴秀雄《消失的情人節》 賴秀雄《同學麥娜絲》 雪蓮、黃修平《狂舞派 3》 蘇珮儀、陳俊宏《無聲》 ☐ 張叔平、盧煒麟《手捲煙》

最佳音效

入圍作品 得獎的是 曹源峰、何湘鈴、林子翔、李育智、王敏旭《日子》 杜篤之、吳書瑤《幻愛》 簡豐書、湯湘竹《消失的情人節》 鄭名輝、譚景華、楊智超《狂舞派 3》 郭禮杞、李東焕《無聲》

年度台灣傑出電影工作者

彭仁孟

終身成就獎

侯孝賢