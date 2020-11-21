OGS 國外最大線上圍棋網站，讓你與全世界圍棋好手共同較勁！

在台灣圍棋比賽中，找不到與你旗鼓相當的對手嗎？那就到 OGS 全球最大線上圍棋網站上，找尋能與你抗衡的對手吧！OGS 線上圍棋網，有提供完整的死活題、定式讓你學習，除此之外，還能讓你透過觀戰別人對弈的方式，讓自己從別人下棋手法中學習新招數，若你覺得自己下得不錯的話，可在 OGS 網站中註冊後，找人隨機對弈或自行開房等人前來挑戰，網站中也有錦標賽可以參加，想與全世界圍棋好手挑戰的朋友，趕緊到 OGS 線上圍棋網挑戰吧！想玩其它線上排名遊戲嗎？可以參考這篇：World of Minesweeper 線上版踩地雷

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在 OGS 線上圍棋網站首頁中，你可以看到玩家即時對弈棋局，若你想學習圍棋的知識，網站上方有「死活題」與「定式」可點進去學習。

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你也可以點擊首頁中玩家正在對弈的棋局，透過觀戰來學習高手過招的圍棋下法，若你想重頭看的話，下方有撥放控制器，可讓你使用暫停、倒退、加速、回到一開始等功能，棋盤右方有提供「分析模式」，透過分析模式讓你能更了解這局的戰況。

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若你自認圍棋技術很強，想在 OGS 線上圍棋網站中與人對弈的話，就直接在網站中註冊，看你要用 Google、FB、Twitter 註冊都行。

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註冊完後，網站上方就會多出一個「開始對局」的選項，只要點擊開始對局就能開始與玩家對戰，你也能在最下方選擇要打一般賽還是積分賽甚至連棋盤大小都可以挑選！對局模式有分快棋、正常、電腦與非即時 4 種，若你想等玩家主動找你對戰的話，也可以自己創建房間！

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若你想代表台灣參加錦標賽的話，可以在「個人檔案」中選擇台灣國籍以及更改大頭與姓名。另外，也能查看自己的對戰績分喔！

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最後，你可以在「排行榜」中查看各國頂尖好手的排名。想上榜嗎？或是想為國爭光嗎？對自己圍棋技術有自信的朋友，不妨到 OGS 國外最大線上圍棋網站中，與全世界圍棋好手共同較勁，爭取那份屬於你的榮耀吧！

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