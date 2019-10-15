2019 金馬 56 頒獎典禮，將於 11/23 ( 六 ) 晚間 17:30 舉行，巨星們將於 17:30 開始步上星光大道，頒獎典禮將於 19:00 正式開始，大家可在 11/7~11/24 期間參加於台北舉辦的金馬國際影展，這邊幫大家整理了 2019 金馬獎 YouTube 直播及線上看資訊，還有完整入圍名單、得獎名單 (持續更新中)。





金馬獎直播、轉播資訊



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2018 金馬獎入圍名單

最佳劇情長片

入圍作品 得獎的是 陽光普照 叔．叔 夕霧花園 熱帶雨 返校

最佳紀錄片

入圍作品 得獎的是 還有一些樹 你的臉 阿紫 戲棚 去年火車經過的時候

最佳動畫長片

入圍作品 得獎的是 (從缺)

最佳劇情短片

入圍作品 得獎的是 老人與狗 美芳 偷偷 紅棗薏米花生 蒼天少年藍

最佳動畫短片

入圍作品 得獎的是 隱匿的方寸空間 看無風景 金魚 可愛 燈塔

最佳導演

入圍作品 得獎的是 鍾孟宏 《陽光普照》 林書宇 《夕霧花園》 陳哲藝《熱帶雨》 張作驥 《那個我最親愛的陌生人》 趙德胤 《灼人秘》

最佳男主角

入圍作品 得獎的是 巫建和 《陽光普照》 陳以文 《陽光普照》 太保 《叔．叔》 袁富華 《叔．叔》 朱栢康 《金都》

最佳女主角

入圍作品 得獎的是 柯淑勤 《陽光普照》 李心潔 《夕霧花園》 楊雁雁 《熱帶雨》 呂雪鳳 《那個我最親愛的陌生人》 王淨 《返校》

最佳男配角

入圍作品 得獎的是 劉冠廷 《陽光普照》 段鈞豪《下半場》 許家樂 《熱帶雨》 楊世彬 《熱帶雨》 李英銓 《那個我最親愛的陌生人》

最佳女配角

入圍作品 得獎的是 姚以緹 《江湖無難事》 温貞菱 《陽光普照》 區嘉雯 《叔．叔》 陸弈靜 《3天2夜》 張詩盈 《我的靈魂是愛做的》

最佳新演員





入圍作品 得獎的是 原騰 《樂園》 蔡嘉茵 《大餓》 范少勳 《下半場》 邱志宇 《我的靈魂是愛做的》 曾敬驊 《返校》

最佳新導演

入圍作品 得獎的是 廖克發、陳雪甄 《菠蘿蜜》 洪子烜《狂徒》 徐嘉凱《聖人大盜》 徐漢強《返校》 黃綺琳《金都》

最佳原著劇本

入圍作品 得獎的是 鍾孟宏、張耀升 《陽光普照》 楊曜愷 《叔．叔》 楊修華 《幻土》 陳哲藝 《熱帶雨》 吳可熙、趙德胤 《灼人秘密》

最佳改編劇本

入圍作品 得獎的是 賴孟傑, 十三月股份有限公司, 劉雪容 《陪你很久很久》 Richard SMITH《夕霧花園》 徐漢強, 傅凱羚, 簡士耕 《返校》

最佳攝影

入圍作品 得獎的是 中島長雄 《陽光普照》 陳克勤, 陳志軒 《狂徒》 陳大璞 《下半場》 Kartik VIJAY 《夕霧花園》 陸一帆 《灼人秘密》

最佳視覺效果

入圍作品 得獎的是 李昭樺, 葉仁豪 《人面魚 紅衣小女孩外傳》 凃維廷, 沸騰了映像有限公司 《下半場》 簡單主張影音製作有限公司 《那個我最親愛的陌生人》 再現影像製作有限公司, 郭憲聰 《返校》 仙草影像, 夢想動畫有限公司, 兔將創意影業股份有限公司 《五月天 人生無限公司》

最佳美術設計

入圍作品 得獎的是 蕭仁傑 《亡命之途》 賴勇坤 《最乖巧的殺人犯》 蔡珮玲, 林慶順, 陳炫劭 《夕霧花園》 王誌成 《返校》 郭志達 《灼人秘密》

最佳造型設計

入圍作品 得獎的是 高佳霖 《最乖巧的殺人犯》 施筱柔 《江湖無難事》 許力文, 羅宛怡 《狂徒》 Nikki GOOLEY, 周麗明, 蔡珮玲, Nina EDWARDS 《夕霧花園》 鍾楚婷, 陳卓銘 《灼人秘密》

最佳動作設計

入圍作品 得獎的是 洪昰顥 《狂徒》 洪昰顥, 賈凡 《下半場》 洪天祥 《返校》 楊志龍 《五月天 人生無限公司》

最佳原創電影音樂

入圍作品 得獎的是 坂本龍一 《你的臉》 張偉勇 《幻土》 辛榮安 《夕霧花園》 盧律銘 《返校》 林強 《灼人秘密》

最佳原創電影歌曲

入圍作品 得獎的是 《有一種悲傷》 詞 : 詞 : 林孝謙 曲 : 張簡君偉 唱 : A-Lin 黃麗玲

( 比悲傷更悲傷的故事 ) 《遠行》 詞 :詞 : 鍾孟宏 曲 : 林生祥 唱 : 林生祥

( 陽光普照 ) 《光明之日》 詞 : 詞 : 雷光夏 曲 : 盧律銘, 雷光夏 唱 : 雷光夏

( 返校 ) 《灼人秘密》 詞 : 陳珊妮 曲 : 陳珊妮 唱 : 陳珊妮

( 灼人秘密 ) 《金都》 詞 : 黃綺琳 曲 : 林二汶 唱 : 鄧麗欣

( 金都

最佳剪輯

入圍作品 得獎的是 賴秀雄 《陽光普照》 李棟全, 高鳴晟, 李彬, 許文杰 《狂徒》 許瑞峰《幻土》 蘇文泰 《夕霧花園》 解孟儒《返校》

最佳音效

入圍作品 得獎的是 Narubett PEAMYAI, 胡序嵩 《狂徒》 高偉晏, 陳亦偉 《下半場》 Damien GUILLAUME, Gilles BENARDEAU 《幻土》 曹源峰, 簡豐書, 湯湘竹 《返校》 李丹楓, 周震, 嚴唯甄 《灼人秘密》

年度台灣傑出電影工作者

湯湘竹

特別貢獻獎

王童

王羽

http://www.goldenhorse.org.tw/awards/nw/?serach_type=award&sc=8&search_regist_year=2019&ins=48

