2019 金馬 56 頒獎典禮，將於 11/23 ( 六 ) 晚間 17:30 舉行，巨星們將於 17:30 開始步上星光大道，頒獎典禮將於 19:00 正式開始，大家可在 11/7~11/24 期間參加於台北舉辦的金馬國際影展，這邊幫大家整理了 2019 金馬獎 YouTube 直播及線上看資訊，還有完整入圍名單、得獎名單 (持續更新中)。
金馬獎直播、轉播資訊
2018 金馬獎入圍名單
最佳劇情長片
|入圍作品
|得獎的是
|陽光普照
|叔．叔
|夕霧花園
|熱帶雨
|返校
最佳紀錄片
|入圍作品
|得獎的是
|還有一些樹
|你的臉
|阿紫
|戲棚
|去年火車經過的時候
最佳動畫長片
|入圍作品
|得獎的是
|(從缺)
最佳劇情短片
|入圍作品
|得獎的是
|老人與狗
|美芳
|偷偷
|紅棗薏米花生
|蒼天少年藍
最佳動畫短片
|入圍作品
|得獎的是
|隱匿的方寸空間
|看無風景
|金魚
|可愛
|燈塔
最佳導演
|入圍作品
|得獎的是
|鍾孟宏 《陽光普照》
|林書宇 《夕霧花園》
|陳哲藝《熱帶雨》
|張作驥 《那個我最親愛的陌生人》
|趙德胤 《灼人秘》
最佳男主角
|入圍作品
|得獎的是
|巫建和 《陽光普照》
|陳以文 《陽光普照》
|太保 《叔．叔》
|袁富華 《叔．叔》
|朱栢康 《金都》
最佳女主角
|入圍作品
|得獎的是
|柯淑勤 《陽光普照》
|李心潔 《夕霧花園》
|楊雁雁 《熱帶雨》
|呂雪鳳 《那個我最親愛的陌生人》
|王淨 《返校》
最佳男配角
|入圍作品
|得獎的是
|劉冠廷 《陽光普照》
|段鈞豪《下半場》
|許家樂 《熱帶雨》
|楊世彬 《熱帶雨》
|李英銓 《那個我最親愛的陌生人》
最佳女配角
|入圍作品
|得獎的是
|姚以緹 《江湖無難事》
|温貞菱 《陽光普照》
|區嘉雯 《叔．叔》
|陸弈靜 《3天2夜》
|張詩盈 《我的靈魂是愛做的》
最佳新演員
|入圍作品
|得獎的是
|原騰 《樂園》
|蔡嘉茵 《大餓》
|范少勳 《下半場》
|邱志宇 《我的靈魂是愛做的》
|曾敬驊 《返校》
最佳新導演
|入圍作品
|得獎的是
|廖克發、陳雪甄 《菠蘿蜜》
|洪子烜《狂徒》
|徐嘉凱《聖人大盜》
|徐漢強《返校》
|黃綺琳《金都》
最佳原著劇本
|入圍作品
|得獎的是
|鍾孟宏、張耀升 《陽光普照》
|楊曜愷 《叔．叔》
|楊修華 《幻土》
|陳哲藝 《熱帶雨》
|吳可熙、趙德胤 《灼人秘密》
最佳改編劇本
|入圍作品
|得獎的是
|賴孟傑, 十三月股份有限公司, 劉雪容 《陪你很久很久》
|Richard SMITH《夕霧花園》
|徐漢強, 傅凱羚, 簡士耕 《返校》
最佳攝影
|入圍作品
|得獎的是
|中島長雄 《陽光普照》
|陳克勤, 陳志軒 《狂徒》
|陳大璞 《下半場》
|Kartik VIJAY 《夕霧花園》
|陸一帆 《灼人秘密》
最佳視覺效果
|入圍作品
|得獎的是
|李昭樺, 葉仁豪 《人面魚 紅衣小女孩外傳》
|凃維廷, 沸騰了映像有限公司 《下半場》
|簡單主張影音製作有限公司 《那個我最親愛的陌生人》
|再現影像製作有限公司, 郭憲聰 《返校》
|仙草影像, 夢想動畫有限公司, 兔將創意影業股份有限公司 《五月天 人生無限公司》
最佳美術設計
|入圍作品
|得獎的是
|蕭仁傑 《亡命之途》
|賴勇坤 《最乖巧的殺人犯》
|蔡珮玲, 林慶順, 陳炫劭 《夕霧花園》
|王誌成 《返校》
|郭志達 《灼人秘密》
最佳造型設計
|入圍作品
|得獎的是
|高佳霖 《最乖巧的殺人犯》
|施筱柔 《江湖無難事》
|許力文, 羅宛怡 《狂徒》
|Nikki GOOLEY, 周麗明, 蔡珮玲, Nina EDWARDS 《夕霧花園》
|鍾楚婷, 陳卓銘 《灼人秘密》
最佳動作設計
|入圍作品
|得獎的是
|洪昰顥 《狂徒》
|洪昰顥, 賈凡 《下半場》
|洪天祥 《返校》
|楊志龍 《五月天 人生無限公司》
最佳原創電影音樂
|入圍作品
|得獎的是
|坂本龍一 《你的臉》
|張偉勇 《幻土》
|辛榮安 《夕霧花園》
|盧律銘 《返校》
|林強 《灼人秘密》
最佳原創電影歌曲
|入圍作品
|得獎的是
|《有一種悲傷》 詞 : 詞 : 林孝謙 曲 : 張簡君偉 唱 : A-Lin 黃麗玲
( 比悲傷更悲傷的故事 )
|《遠行》 詞 :詞 : 鍾孟宏 曲 : 林生祥 唱 : 林生祥
( 陽光普照 )
|《光明之日》 詞 : 詞 : 雷光夏 曲 : 盧律銘, 雷光夏 唱 : 雷光夏
( 返校 )
|《灼人秘密》 詞 : 陳珊妮 曲 : 陳珊妮 唱 : 陳珊妮
( 灼人秘密 )
|《金都》 詞 : 黃綺琳 曲 : 林二汶 唱 : 鄧麗欣
( 金都
最佳剪輯
|入圍作品
|得獎的是
|賴秀雄 《陽光普照》
|李棟全, 高鳴晟, 李彬, 許文杰 《狂徒》
|許瑞峰《幻土》
|蘇文泰 《夕霧花園》
|解孟儒《返校》
最佳音效
|入圍作品
|得獎的是
|Narubett PEAMYAI, 胡序嵩 《狂徒》
|高偉晏, 陳亦偉 《下半場》
|Damien GUILLAUME, Gilles BENARDEAU 《幻土》
|曹源峰, 簡豐書, 湯湘竹 《返校》
|李丹楓, 周震, 嚴唯甄 《灼人秘密》
年度台灣傑出電影工作者
湯湘竹
特別貢獻獎
王童
王羽
http://www.goldenhorse.org.tw/awards/nw/?serach_type=award&sc=8&search_regist_year=2019&ins=48