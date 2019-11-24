日本旅遊通勤大家很推薦 Suica 西瓜卡，尤其搭配 iPhone 使用更是很多人所推薦的，這裡也來簡單紀錄一下該如何免 Suica 實體卡片就直接申請，其實步驟不多也一點都不複雜，只要跟著本篇教學一起實作，可能大概五分鐘就完成了！在日本只要有標示 Suica 標誌的公車、地鐵、販賣機與行李置物櫃等等，有了 iPhone + Suica 就可以直接使用，其實有點類似台灣悠遊卡的概念，趕快辦起來就對了！

哪裡可以使用 Suica 西瓜卡？

哪裡可以使用 Suica 西瓜卡？從上圖大家可以很清楚的知道，西瓜卡並不是全日本都可以使用，每個地區有不同的慣用卡片，以下為使用範圍：



東京圈內的 JR 東日本線路、地鐵、公共汽車以及往返於羽田機場與東京圈之間的東京單軌電車均可使用。

除東京地區外，也可在仙台、新潟地區以及北海道、東海、西日本、九州範圍內的部分地區使用。

那些版本的 iPhone 可以使用 Suica 西瓜卡？

目前 iPhone 可以加入 Suica 西瓜卡的版本，為 iPhone 8 系列、iPhone X 以及之後所推出的新機種，當然就包含有 iPhone XR、iPhone XS 與 iPhone 11 各版本，iPhone 7 的話必須為日本版本才能使用。

iPhone 加入 Suica 西瓜卡申請步驟

請先安裝 Suica 西瓜卡的 APP：https://apps.apple.com/tw/app/suica/id1156875272

△ 開啟 APP 之後點選右上角的 + 來新增卡片，卡片一共有三種類型，我們直接選擇最右邊的無記名卡片，然後點選下方後繼續。

△ 同意相關的使用條款，先點選右上角的下一步，之後點選同意後即可繼續。

△ 設定初始的儲值金額，雖然說並不用花 500 日幣購買實體卡片，不過也是要先儲值費用，先選擇 1000 就足夠了！因為隨時可以自己再加值。

△ 付款方式是結合 Apple Pay，所以若是沒有使用 Apple Pay 的話就必須得啟用，我也申請的時候才設定好，設定好 Apple Pay 之後付款。

△ 接著可以將西瓜卡加入錢包來使用，設定成快速交通卡，當 iPhone 靠近感應區時會自動讀取唷！

△ 輕鬆簡單設定完成，要加值可以直接到錢包裡面加值，以上設定步驟就給大家囉！