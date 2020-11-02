今年雙 11 買什麼？小米台灣舉行「小米雙 11 超級購物節」活動，推出米家無線吸塵器 G10、米家無線吸塵器 mini、小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro、米家水離子吹風機、小米行車紀錄器 2 與小米真無線藍牙耳機 2S 共 6 款新品，活動時間從 11/1~11/5 止，天天都能夠領取兌換券，甚至還有「隱藏暗號優惠券」。另外，11/6～11/11 連續六天提供百項商品、超值優惠組合、配件銅板加價購，還有開賣 1 分鐘就賣完的「小米智慧顯示器 65型」，1111 限時優惠只要 17,999 元，想要購入小米產品的朋友，可別錯過雙 11 這檔超殺優惠。

新品一：米家無線吸塵器 G10

米家無線吸塵器 G10 售價新台幣 $7,495 元，於 11 月 6 日起正式開賣，搭載全新升級馬達，提供 150AW 旗艦級超強吸入功率，以每分鐘 12.5 萬轉高速無刷馬達帶來澎湃吸力，有效吸起深層塵垢。擁有 12 錐旋風離塵系統，透過5重過濾方式，有效過濾細小至 0.3μm 的塵粒達 99.97%。米家無線吸塵器 G10 更打造手持式吸拖一體設計，機身裝有磁吸式水箱，吸塵與拖地同步進行，清潔一步到位。

米家無線吸塵器 G10 配備高畫質 TFT 彩色螢幕，以新升級的視覺化操作系統，讓用戶能清晰查看模式、電量等清潔資訊。更新增一鍵「自鎖」功能，無需持續按住按鈕，輕輕觸按鎖定鍵，即可持續運轉，再次觸按即可解鎖，讓使用時能不需再緊扣住握把。而米家無線吸塵器 G10 擁有超長續航的大容量電芯，持續使用可達 65 分鐘，即使大空間也能輕鬆應對，更提供可替換電池設計，讓續航翻倍，無需擔心電量不足，帶來更高效的清潔效能。

米家無線吸塵器 G10 主刷提供智慧高扭力地刷，能辨識不同地面材質，以自動調節檔位，並增設防毛髮纏繞設計，以V型滾刷體擴大了頭髮纏繞直徑，減少纏繞頭髮圈數，將黏在毛條表面的頭髮聚集至中間吸口位置，告別惱人毛髮〝糾纏〞。除了「智慧高扭力地刷」，隨盒額外提供「迷你電動刷」、「二合一毛刷」與「縫隙吸頭」，輕鬆清潔貼身床組表面的毛髮皮屑與書櫃縫隙的灰塵微粒等，多功能運用在家中的每個角落。

新品二：米家無線吸塵器 mini

米家無線吸塵器 mini 售價新台幣 $1,095 元，於 11 月 6 日起正式開賣，米家無線吸塵器 mini 機身僅 0.5kg，配備每分鐘 8.8 萬轉高速無刷馬達，提供高達 13000Pa 超強吸力，結合內部直通式雙風道設計，有效降低能量損耗、提升清潔效率。同時，內建初濾鋼網與 HEPA 高效濾芯，以雙重過濾系統，使整機過濾效率高達 99.5%，吸塵時也不擔心噴塵，更搭載極速啟停功能，避免關機時灰塵遺留在吸口造成汙染或阻塞。米家無線吸塵器 mini 配備 Type-C 接口，可與手機、行動電源數據線通用，以低速模式吸塵，可長效續航 30 分鐘。

新品三：米家水離子吹風機





米家水離子吹風機售價新台幣 $995 元，於 11 月 6 日起正式開賣，號稱「一台會補水的吹風機」，除了擁有 20000rpm 高轉速，每分鐘輸出 1.6m³ 的大風量可快速吹乾秀髮，更結合獨特水離子技術，快速讓秀髮深度補水、中和靜電、撫平乾枯毛躁的髮質。水離子技術採出風口內置冷凝針，凝聚空氣中的水分，經針狀電極瞬間霧化成微小的負電水離子，源源不斷地隨著風傳遞至秀髮，透過雙層隔熱獨立水離子風道設計，避免高溫干擾導致髮絲損耗，更能滲透至髮絲深處及頭皮，有效閉合毛鱗片，明顯提升秀髮光澤度。

米家水離子吹風機採用大扭力、高轉速的日本萬寶至品牌馬達，配合6羽翼型扇葉，每分鍾輸出 1.6m³ 大風量，提供強勁風源、快速乾髮。此外，米家水離子吹風機擁有 NTC 智慧溫控，有效避免過熱損傷秀髮，透過內置 NTC 智慧溫控模塊，在進風處感知環境溫度變化，自動調節冷熱風交替吹出的時間，大幅度降低溫度過高造成的頭皮不適或秀髮損傷。

米家水離子吹風機造型延續米家産品一貫極簡的設計風格，選用優質手感漆料，以雙塗雙烤噴塗工藝，有效抗髒污、耐刮傷，純白外觀可輕鬆融入浴室、梳妝檯等各種環境；搭配 360° 可自由選轉的磁吸式防燙風嘴的雙層結構設計，大大降低風嘴表面溫度，同時輸出高速氣流風束，快速乾髮同時滿足局部造型需求，打造絕佳的吹髮體驗。同時，米家水離子吹風機提供雙重過熱保護裝置，第一重在溫控元件感應到溫度超過安全範圍時，將自動啟動斷電保護；第二重則在溫度保險絲處於極端情況下進行不可恢復的熔斷保護，安心守護居家安全。

新品四：小米行車紀錄器2

小米行車紀錄器2 售價新台幣 $1,795 元，於 11 月 6 日起正式開賣，小米行車紀錄器2 在拍攝畫質上全面升級，以 2K 超高解析度拍攝 1600p 超高畫質影片，將行車記錄畫面的細節嶄露無遺。採用 OV OSO5A10 背照式圖像感應器，配合 F1.8 超大光圈，讓錄影時的進光量更加充足，即使在夜晚或陰雨環境下，也能提供優質成像效果。小米行車紀錄器2 配備 140 度超廣角鏡頭，覆蓋更廣的行車視野，有效減少拍攝盲區，鏡頭設有可旋轉調節裝置，更方便記錄行車畫面。而為了能更輕鬆地應付夜晚行車的光線強弱變化，在成像時透過 3D 降噪和 WDR 寬動態技術，以多幀對比成像來計算最佳顯示效果，減少畫面雜訊。

新品五：小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro





小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro 售價新台幣 $1,195 元，於 11 月 6 日起正式開賣，全新升級300萬超高畫質，以高達 2K（2304 x 1296）的解析度，讓每一格畫面更真實清晰；採用 F1.4 大光圈鏡頭，讓進光量顯著提高，即使在微弱光線下也能捕捉到畫面細節。同時，內建940nm 紅外光補燈，增強紅外線夜視，讓夜晚的影像也清晰呈現。小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro 採用雙馬達雲台設計，提供 360° 水平可視角度與 118° 垂直可視角度，透過連結米家APP，能觀看全景繪圖，想看哪個方向便直接用手點擊，守護家園更全面。

小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro 採用新一代 Al 人形偵測演算法，影片無需上傳雲端辨識，更快辨識人形輪廓。而當用戶不需要攝影機看護時，只要在米家 APP上啟動物理遮蔽功能，攝影機鏡頭會自動向下方轉動至外殼內部，更保護個人隱私。小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro 內建藍牙網關，與藍牙裝置連接後，不僅可以在米家 APP上遙端檢視藍牙裝置資訊，還能透過設定與其他米家智慧裝置的連動，打造高科技智慧居家生活。

新品六： 小米真無線藍牙耳機 2S

小米真無線藍牙耳機 2S 右雙主耳同步傳輸，性能全面提升，支援智慧語音喚醒、Qi 標準無線充電，可搭配充電盒使用，續航可達 24 小時，售價新台幣 $1,995 元，於 11 月 6 日起正式開賣。

「小米雙 11 超級購物節」活動日期總整理

今年「小米雙 11 超級購物節」於 11 月 1 日正式開跑！自 11 月 1 日起至 11 月 5 日止，「小米雙 11 超級購物節」暖身預備，活動頁面天天可領優惠券，更能在產品圖中尋找隱藏暗號劵，有機會贏得訂單全額免費等超值大獎。自 11 月 6 日起至 11 月 11 日止，「小米雙 11 超級購物節」活動正式鳴笛，包括「小米智慧顯示器 65型」等近百項商品直降、超值加價購、限時折價 1111、購物享滿額贈、深夜限定優惠與發放雙11限量秒殺購物金等活動同步開跑，盡情享受一連 6 天的年度盛事。

活動 活動期間 活動內容 新品上架 自11/6起 ■ 米家無線吸塵器G10 ■ 米家無線吸塵器 mini ■ 小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro ■ 米家水離子吹風機 ■ 小米行車記錄器2 ■ 小米真無線藍牙耳機 2S 活動頁面領券 11/1 – 11/11 以下現金券每個米ID每天限領取各面額1張 ■ 新台幣$50元現金券 ■ 新台幣$100元現金券（滿新台幣$1,000元使用、手機與新品不適用） ■ 新台幣$200元現金券（滿新台幣$2,000元使用、手機與新品不適用） ■ 新台幣$500元現金券（滿新台幣$4,500元使用、手機與新品不適用） ■ 新台幣$1,000元現金券（滿新台幣$8,000使用、手機與新品不適用） 找暗號贏免單 11/1 – 11/5 ■ 每日瀏覽雙十一活動頁，點擊產品圖尋找隱藏暗號券，有機會獲「單筆訂單全額免費」的最大獎 ■ 11/11活動結束後，將於小米商城mi.com公布3位獲最大獎的用戶 限量秒殺雙11購物金 11/6 – 11/11 每日10點、12點、14點、18點、20點限量發放 以下現金券每個米ID每天限領取各面額1張 ■ 新台幣$111元購物金 ■ 新台幣$205元購物金（手機與新品不適用） ■ 新台幣$1,111元購物金（滿新台幣$2,020元使用、手機與新品不適用） 直降活動 11/6 – 11/11 ■ 近百項商品有感降價 ■ 活動辦法以小米商城mi.com公告為準 ■ 實體通路活動內容與辦法依各店公告為準 滿額活動 11/6 – 11/11 ■ 滿額贈禮： ✔ 單筆消費(不含手機)滿新台幣3,000元，贈小米手環4C ✔ 單筆消費(不含手機)滿新台幣7,000元，贈米家電動起子機 ✔ 單筆消費(不含手機)滿新台幣14,000元，贈小米小愛音箱 Art ✔ 單筆消費(不含手機)滿新台幣20,000元，贈米家 IH 電子鍋 ■ 滿額加價購： ✔ 單筆消費(不含手機) 滿新台幣1,500元，可加新台幣11元 購小米活塞耳機 清新版 或小米迷你雙肩包 ✔ 單筆消費(不含手機) 滿新台幣5,500元，可加新台幣11元 購米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子或10000 小米行動電源 QC3.0 高配版 ✔ 單筆消費(不含手機) 滿新台幣30,000元，可加新台幣11元購米家掃拖機器人 G1 ■ 活動辦法以小米商城mi.com公告為準 深夜限定優惠 11/7-11/11 每日凌晨0時到2時 ■ 單筆下單滿新台幣3,000元並支付成功，可享現折新台幣300元之優惠 (不可累計) 加價購 11/6 – 11/11 ■ 購買小米手環5、小米手環4C、小米34型曲面螢幕、任意行動電源加新台幣11元，可再加購超值週邊商品 ■ 購買米家掃拖機器人1C、米家掃拖機器人G1加新台幣111元，可再加購超值週邊商品 ■ 購買小米GaN充電器 Type-C 65W、小米 USB 充電器 36W 快充版、小米 USB 充電器 30W 快充版 (Type A+C)，可享半價優惠 ■ 活動辦法以小米商城mi.com公告為準 組合套裝 11/6 – 11/11 ■ 10款精選套裝組合，限時低價優惠 ■ 小米迷你雙肩包2件9折、3件8折活動辦法以小米商城mi.com公告為準 限時折價1111 11/6 – 11/11 ■ 11/6-11/11每日中午12點，精選一款產品/一組套裝，於小米商城mi.com限量折價新台幣1,111元 ■ 活動辦法以小米商城mi.com公告為準

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