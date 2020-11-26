想玩點訓練腦力的遊戲嗎？那你可以試試這款 UsDoku 免費線上數獨遊戲，UsDoku 是一款多人競賽的數獨遊戲，你可自創遊戲室，並選擇遊戲難度，難度有分簡單、中等、困難以及極端四種，創建好之後，便會出現遊戲室網址，再把網址傳給你的朋友或同事，人數沒有限制，多少人玩都可以！在數獨遊戲中每個人都有一個代表色，最快填對某個數字格的人，就會填上該玩家的代表色，越快填完數字的玩家便可獲勝，喜歡數獨的朋友，趕緊來揪團競速 PK 吧！若想為台灣爭光的朋友，可以玩這款 World of Minesweeper 線上版踩地雷，讓你挑戰世界所有玩家！

當我們打開 UsDoku 數獨網站後，便可點擊首頁中的「Create a New Game」來創建數獨遊戲室。

接著會有簡單、中等、困難以及極端四種遊戲難度讓你做選擇，選擇完畢後便可按下「Create」。

接著建立屬於自己的名字後，按下「Set」。

名子創好之後，UsDoku 便會提供你遊戲室的網址，你再把網址傳給朋友等待他們加入遊戲。

好友進來後，你就能在網頁上看到他們的名字，接著按下「Start」便可開始遊戲！

進去遊戲後，你就可以直接點選格子填入數字（用鍵盤也可以），玩法就跟一般的數獨遊戲一樣。數獨下方有「Notes」可以標記數字，你也能點選「Erase」來擦除你填錯的數字。

當你的朋友開始填入數字後，就可在遊戲中看到朋友的代表色，如果是第一個填入正確數字的玩家，就會獲得最高的分數，而第二位之後填對的玩家獲得的分數就會越變越少。在網頁上方可看到所有玩家的代表色，你也可以在下方的獎盃圖示看到自己目前的名次。

只要其中一位玩家最先填完格子中的數字時，遊戲就會自動結束，遊戲結束後，便會開啟新的遊戲室，所有人都可點擊「Join Next Game」拚下一場，最下方則會顯示這場對決的分數統計。想要訓練腦力的朋友，趕緊呼朋引伴一起到 UsDoku 中進行數獨競速 PK 吧！

UsDoku 線上數獨遊戲：https://www.usdoku.com/