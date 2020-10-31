78rpm Records Digitized 收藏了超過 20 萬張古董級黑膠唱片，既可線上聽還能免費下載！

如果你是喜歡聽古董黑膠唱片的人，想必你是一位懂得欣賞留聲機播放出黑膠唱片那種感今懷昔的風味。雖然現在外面古董黑膠唱片不太好找，不過小編意外發現「78rpm Records Digitized」有收錄超過 20 萬張古董黑膠唱片的網站，包括從 1900 年代到 2013 的黑膠唱片都有，其中還包含多達 4 萬張沒有紀錄年份的黑膠唱片，在 78rpm Records Digitized 網站中，也可讓你直接線上聽並且免費下載你喜歡的黑膠唱片，讓你一聽到音樂就立即沉浸在昔日的那段青春歲月中，喜歡黑膠唱片的朋友們，可將這充滿回憶的網站收藏起來喔！

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首先打開 78rpm Records Digitized 網站後，在首頁中就能看到許多各種歷史悠久的古董黑膠唱片。

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在頁面左側中則可以利用年份、語言、音樂來篩選你要找的黑膠唱片。

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接著你就可以選擇你想聽的唱片，點進去後，就可以直接在右邊選擇曲目直接線上收聽。

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接著往下滑可在右邊的「DOWNLOAD OPTIONS」選項中找到「VBR MP3」。

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點開「VBR MP3」就可以讓你直接進行單曲下載或一件打包所有歌曲。

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接著選好想要個歌曲後，可如上圖直接收聽，確定歌曲沒問題，點擊右邊畫面中的「...」。

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點擊「下載」就能將歌曲儲存到電腦中，讓你之後想聽的時候隨時都能聽！78rpm Records Digitized 對喜歡黑膠唱片的朋友來說，就是一個音樂寶庫，不過小編要提醒大家，網站中的黑膠唱片只能提供下載做聆聽使用，不能拿來用在商業用途上，有興趣的朋友不妨趕緊下載來回味一下吧！

78rpm Records Digitized：https://archive.org/details/georgeblood

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