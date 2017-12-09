Wayback Machine 網站時光機，帶你掉入回憶的漩渦

2017-12-09 11:27:18 9M87
無名小站 時光機 無名小站備份 WaybackMachine

無名小站是許多 7、8 年級生的共同回憶，曾經像 Facebook 一樣風光的無名，卻在 2013 年的 12 月 26 日正式關閉，Wayback Machine 可以帶領大家掉入回憶的漩渦，對於有些還來不及備份的人（小編就是苦主之一）可以透過 Wayback Machine 回憶你的無名小站，甚至連相簿裡的照片都可以看到，腦中還默默勾起當時一定到朋友網誌玩得點名遊戲，看著看著就深深覺得自己老了啊，真是時光荏苒歲月如梭，那是我們都回不去的從前前～

無名小站時光機：http://web.archive.org/

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△ www.wretch.cc/blog/改為自己的無名帳號，將自己的無名帳號修改至左側網址，複製貼上按下 Enter 送出。（範例：www.wretch.cc/blog/wawa）

無名 備份 12/26

△ 可以看到時間軸上 2013 年 12 月 27 日有出現備份紀錄

無名小站 回復 怎麼看

△ 這個時間點前的無名都記錄到了，點擊時間點進入無名。

無名小站 來不及備份

△ 無名小站就這樣活生生出現了，立馬掉入回憶漩渦～

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△ 相簿也可以看，當初不少人都會鎖相簿，那就很抱歉啦（鎖相簿的人看不到），另外相簿也只限於小圖瀏覽，除非當初網誌中有貼照片。

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