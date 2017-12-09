無名小站是許多 7、8 年級生的共同回憶，曾經像 Facebook 一樣風光的無名，卻在 2013 年的 12 月 26 日正式關閉，Wayback Machine 可以帶領大家掉入回憶的漩渦，對於有些還來不及備份的人（小編就是苦主之一）可以透過 Wayback Machine 回憶你的無名小站，甚至連相簿裡的照片都可以看到，腦中還默默勾起當時一定到朋友網誌玩得點名遊戲，看著看著就深深覺得自己老了啊，真是時光荏苒歲月如梭，那是我們都回不去的從前前～
無名小站時光機：http://web.archive.org/
△ 可以看到時間軸上 2013 年 12 月 27 日有出現備份紀錄
△ 這個時間點前的無名都記錄到了，點擊時間點進入無名。
△ 無名小站就這樣活生生出現了，立馬掉入回憶漩渦～
△ 相簿也可以看，當初不少人都會鎖相簿，那就很抱歉啦（鎖相簿的人看不到），另外相簿也只限於小圖瀏覽，除非當初網誌中有貼照片。
無名小站時光機：http://web.archive.org/
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