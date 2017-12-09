280days 懷孕日記，新手爸媽紀錄懷孕、出生倒數、產檢提醒（iOS、Adroid）

2017-12-09 11:21:30 9M87
280days 邀請碼 資料備份

之前介紹過小月曆紀錄經期的 APP，如果成功受孕的話，剛好可以無縫接軌 280days 懷孕日記，協助每個懷胎十月的媽媽們，一點一滴紀錄寶寶在肚子裡的每一天，除了倒數卸貨天數之外，還有關於寶寶每長大一週的身體變化，不只寶寶，連媽媽的身體變化小知識也都整合在 APP 裡，爸爸媽媽們可以互相同步 APP 裡的寶寶資訊，裡面的日記功能，可以記錄雙方的心情、身體變化、症狀、發生什麼事情等，這些都是將來兩人可以好好回憶的記錄～

280days 懷孕日記 iOS 載點：點我
280days 懷孕日記 Android 載點：點我
280days 夫妻共享 懷孕日記 紀錄APP
△ 進入後如果是第一次使用選擇「開始新的」，非第一次使用，換新手機的朋友可以選擇「要恢復數據」，以復原碼進行回覆，請大家一定一定要記得復原碼，如果忘記手機壞掉的話所有資料都化為烏有啦！

懷孕通知 280days APP教學

△ 允許接受通知，按下「開始」設定身份。

280days 邀請碼 資料備份

△ 按下同步應用程式，會生成一組邀請碼，把這個邀請碼記下，夫妻就可以同步啦。

登陸寶寶 App 懷孕紀錄

△ 點選右下角 「Tool」> 左上方「登陸寶寶」 ，開始輸入寶寶資訊。

寶寶資訊 寶寶名字 寶寶預產期 預產期

△ 自己的寶寶請詳細輸入，別人的寶寶就隨意啦（誤

懷孕倒數 出生日期 懷孕週數

△ 輸入完就會看到首頁有寶寶的資訊，距離出生的日期，已經懷孕幾天、幾週、幾個月。

280days 夫妻共享 懷孕日記 紀錄APP

△ 點擊下方的 「這個時期的寶寶」 除了寶寶資訊之外，還可以看到媽媽的情形好貼心，點擊下方的「Mom」，可以紀錄媽媽的身體情形、體重。

280days 夫妻共享 懷孕日記 紀錄APP

△ 爸爸媽媽都可以記錄每天的懷孕日記，也可以輸入下次產檢提醒好貼心！

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