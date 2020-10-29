Chrome傳送至你的裝置

你身邊有手機、電腦，分別又有不同的作業系統，有沒有全能的「剪貼簿工具呢」？比方說我用手機查到對簡報有用網頁參考資料，可以在手機複製網址，直接在電腦貼上網址瀏覽嗎？以前要靠剪貼簿工具，不過 Chrome 其實就有隱藏版「剪貼簿」功能，開啟之後無論你是 iOS、Android、Windows 還是 Mac，只要用的是 Chrome 瀏覽器，就能夠跨裝置無縫「複製貼上」。

Chrome傳送至你的裝置

剛剛有說到這個功能是隱藏版的，因此我們必須手動開啟，打開 Chome 之後在網址輸入「Chrome://flags」。

Chrome傳送到電腦

然後再搜尋列輸入 clipboard，會找到下列兩個功能 Enables the remote copy feature to receive messages、Enable shared clipboard features signals to be handled，將這兩個選項預設 default 都改為 Enabled，並關掉 Chrome 重新開啟。

傳送至你的裝置設定

然後用你的手機開啟 Chrome 找到「設定」，登入與電腦 Chrome 同樣的 Google 帳號。

Chrome傳送到iPhone

然後一樣用手機進入 chrome://flags，搜尋 clipboard，手機版只要開啟一個選項（圖中箭頭處），將 default 改為 Enable 即可。

Chrome剪貼簿共用

此時只要在 Chrome 中反白文字，並按下右鍵就可以看到「傳送至你的裝置」選項，不論電腦、手機系統是否一致，通通都能夠無縫複製貼上囉，這招只要設定一次，以後就能在裝置間更方便的瀏覽資料囉。

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