Messenger 鎖定小技巧，防女友偷看設定教學（iOS 適用）

聊天對話紀錄對許多人來說都是隱私，iOS 也沒有內建的 APP 上鎖工具，所以只能依靠每個通訊軟體的上鎖功能，那 Facebook Messager 該如何上鎖呢？今天分享 FB Messenger 的解鎖設定教學，適用於 iOS 版本的 FB Messenger，依照 iPhone 的不同，搭配的辨識解鎖方式也有所差異，例如具備 iPhone 11 採用 Face ID 臉部辨識解鎖，而 iPhone SE 則是 Touch ID 指紋辨識解鎖，今天就用小編的 iPhone 11 Pro Max 來做示範給大家看，如何在 Messenger 上鎖，防備有心人士偷看。

Messenger 鎖定小技巧，防女友偷看設定教學（iOS 適用）

開啟 Messager 後點選左上角的「頭像」以展開功能列表，接著點選「隱私設定」。

Messenger 鎖定小技巧，防女友偷看設定教學（iOS 適用）

隱私設定點選「應用程式鎖定」，接著看到「需要 Face ID」的功能，將它開啟並允許 Messenger 使用權限。

Messenger 鎖定小技巧，防女友偷看設定教學（iOS 適用）

開啟「需要 Face ID」的功能，大家就可依照個人的喜好，選擇需要在退出 FB Messenger 後的多久開始需要 Face ID 來解鎖，我是選擇「我退出 Messenger 後」就需要 Face ID 臉部辨識解鎖，因此在每次開啟 FB Messenger 時都會啟動 Face ID 解鎖，相信大家手機大多都已設定螢幕鎖定功能，對於像是 FB Messenger 這類有聊天記錄的應用程式，若不希望其他人不小心點開來偷看，建議平時還是要上鎖！不過這項功能也不是完全能隔絕他人偷看的，因為假設自己的 iPhone 也同時設有另一半的指紋或容貌 ( 汗... )，那麼...對方除了可以解鎖 iPhone ，也能順利進入你的 FB Messenger App 囉 !

iOS Messenger 隱私設定 Face ID 鎖定小技巧，防窺設定教學 相關文章

    li

訪客留言

iOS Messenger 隱私設定 Face ID 鎖定小技巧，防窺設定教學 參考資料

『FB Messenger悄悄話』將訊息加密、限時聊天，計時刪除對話 ...
Facebook Messenger新功能推出了採用端對端的加密訊息「悄悄話」，讓每個裝置有屬於自己的密鑰 ... 前一頁（Previous） « LINE設定密碼鎖定教學，將聊天室上鎖！
遠端桌面 AnyDesk 完整教學，免費使用又不會卡頓喔！ | MacRanger
iOS 系統技巧 iOS App 分享教學 iPhone iPad 相關開箱 軟體主題教學 Keynote｜簡報小技巧 Evernote ｜印象筆記 Office｜我真的不太會用 科技 &amp; 生活 敗家｜我都買了！你呢？ 單車｜破風手的日子 滑板｜Elos 電動滑板 電玩｜我就是愛玩 電機｜Gogoro 真的很 ... ...
LINE忘記密碼怎麼辦？3種情況教您立刻搞定！ : LINE台灣 官方BLOG
什麼時候會需要輸入LINE密碼呢？像是登入LINE電腦版，或換機的時候。今天要分享3個用戶常忘記密碼的情況，以及馬上解決的方法，一起來看看吧！
關於 Face ID 進階技術 - Apple 支援
若要使用 Face ID，您必須先在裝置上設定密碼。在下列情況下，您必須輸入密碼以進行額外的安全驗證： 裝置剛開機或重新啟動。 裝置超過 48 小時未曾解鎖。 過去六天半內未使用密碼來解鎖裝置，且過去 4 小時內未以 Face ID 解鎖。 裝置收到遠端鎖定命令。 ...
【實用】iPhone密技100招全收錄！使用技巧、當機問題、手機過熱、耗電問題、App推薦、iOS系統更新 | 奇奇筆記
NEW 【設定】iOS 12 功能名稱翻譯！- 中英文對照表。 NEW 【密技】15個必學的 iOS 12最新功能！- 擴增AR實境功能。 NEW 【更新】升級 iOS12 前你必須知道的 5 件事情！- 支援型號。 【iOS 11以上適用】 【掃描器】iPhone 內建自動掃描器！ ...
Face ID 戴安全帽也能解鎖嗎？各種生活情境測試結果出爐！ - 蘋果仁 - 你的科技媒體
Face ID 推出之時，就毫不意外地受到許多質疑。其實這也可以理解，畢竟連我們朋友都常說：「欸你今天長得不大一樣。」那我們又怎麼能確定 iPhone X 知道我們是同一個人呢？ 戴著安全帽還可以解鎖 Face ID 嗎？
iOS 12 Face ID 設定第二張臉，可以用在不同人身上嗎？該如何設定呢？ - 蘋果仁 - 你的科技媒體
該如何設定 呢？ 由 APlus · 2018 年 8 月 30 日 Apple 在 iOS 12 中為 iPhone 的 Face ID 新增了一項「設定另種容貌」的功能，意思也就是說我們可以在 iPhone 上為 Face ID 設定一組不同樣貌來解鎖，不過這項功能可以用在不同人身上嗎？還是僅能 ... ...
不想讓對方知道「已讀」？ 3 招隱藏功能讓你放心偷看FB ...
是否有方法可以繞過Facebook Messenger 的已讀功能並讀取訊息呢？ ... 無論是Android 系統或是iOS 系統，都具有將App 訊息顯示到鎖定畫面的功能，Facebook Messenger 也不意外，因此只要在訊息出現後別 ... 這應該是最實用的「防已讀」技巧了！ ... Facebook 網路服務 Facebook Messenger 小技巧 移除已讀.
[教學]如何替iPhone 啟用Face ID （臉部辨識）設定攻略技巧 - 瘋先生
在製作 Face ID 時，就是練習頭部及頸部運動時間，依照提示透過臉部畫一個圓圈。 總共需要兩次，第二次需要點擊「繼續」按鈕才會開始。 製作完成後，就會顯示已設定 Face ID 完成畫面，此時就可以開始使用 Face ID 來進行解鎖。 ...
在 iPhone 或 iPad Pro 上使用 Face ID - Apple 支援
設定 Face ID 之前，請確認沒有任何東西遮蓋住原深感測相機或您的臉部。Face ID 可在戴眼鏡和隱形眼鏡的情況下使用。如果有任何東西（如口罩）遮住您的鼻子和嘴巴，便無法設定 Face ID。Face ID 在 iPhone 或 iPad 與臉部相距約一個手臂距離以內（10-20 英寸 ... ...