LINE 貼圖換代幣 2.0

你買了一堆 LINE 貼圖，真正在用的卻沒幾個嗎？好消息來啦，LINE 推出「貼圖換代幣2.0」活動，其實這個活動之前就有推出過，不過只有 LINE 選中的命定之人才能參加。不過這次 2.0 版本人人都可參加，只要在 7 月 5 日 23:59 將貼圖最前線 LINE 官方帳號加入好友，就符合貼圖換代幣活動的參加資格，每組貼圖可兌換 10 枚 LINE 代幣，LINE 代幣可以用來買更新更實用的 LINE 貼圖、主題唷。

上次的 LINE 貼圖換代幣活動，我想應該有許多人有報名，小編自己也有報名，只不過人品不好沒有被選中 XD 

什麼你不知到上次有這個活動？沒關係來回顧一下上次 LINE 推出的貼圖換代幣活動：

1. 指定日期前，被選中成為幸運兒的朋友符合活動資格
2. 活動期間內可選擇符合活動限制且想要斷捨離的貼圖
3. 每組貼圖組可換 5 枚 LINE 代幣，兌換無上限

LINE 貼圖換代幣 2.0，既然稱為 2.0 有哪些升級呢？

1. 每組貼圖組可換 10 枚 LINE 代幣，兌換無上限 
2. 人人皆可參加，只要加入貼圖最前線官方帳號好友就符合資格
3. 活動預計於七月中下旬開始

我之前就有加入 LINE 貼圖最前線官方帳號好友怎麼辦？

1.已加好友：
切記不要封鎖官方帳號並密切鎖定訊息，以免錯失參與活動的良機！

2. 尚未加入好友的你：
立即點擊 LINE 貼圖最前線官方帳號加入好友，以符合參與活動資格吧！

*小提醒：未避免因版本過舊而有無法參加活動的狀況發生，請先將 LINE 更新至最新版本 。

LINE 代幣能幹嘛？

LINE 代幣用途

喜歡 LINE 貼圖、表情貼的你應該非常熟悉了！平常在逛貼圖小舖時會看到的價格就是以LINE Coins 代幣來計算的，除了貼圖和表情貼外，想買主題也同樣能以 LINE Coins 來選購！

資料來源：LINE 原創市集 官方部落格

LINE 貼圖換代幣 2.0 將沒用貼圖換 LINE 代幣 ，7/5 前加入官方帳號就符合兌換資格 相關文章

    li

訪客留言

LINE 貼圖換代幣 2.0 將沒用貼圖換 LINE 代幣 ，7/5 前加入官方帳號就符合兌換資格 參考資料

【年末代幣狂發 】2019貼圖最強回饋盛典: LINE 原創貼圖誌
官方貼圖與原創貼圖L代幣回饋的數量和上限不同，請參加者購買時 ... 每波段活動回饋代幣發送時間不同，詳如以下各波段活動內文所述。 第一波段：靜態貼圖週. 還記得第一次使用貼圖的感覺嗎？ ... 官方表情貼」，每組即可獲得L代幣75枚。 ... 請務必加入「LINE貼圖最前線」、「LINE原創市集」官方帳號以利回饋代幣&nbsp;...
[情報] Line買原創貼圖最高回饋210 L代幣 - Lifeismoney - My PTT
※ 台灣時間020年4月22日10:00至4月26日23:59止 ※ 活動期間內，依以下步驟完成購買活動指定貼圖即符合回饋資格! 1.加好友並未封鎖「LINE原創市集」官方帳號 2.購買或贈送任一組活動指定之原創訊息貼圖，每一組回饋30枚代幣，每個帳號回饋上限為210代幣(非即時發送， ...
LINE 推出『 貼圖換代幣2.0 』不要的貼圖可換成10 枚LINE 代幣 ...
2 天前 - 上次只有少部分用戶可以參加這次只要有加官方帳號好友的人都可以參加！ 在4 月初的時候，LINE 官方推出「貼圖換代幣」的活動，可以讓用戶選擇將 ... 貼圖最前線」官方帳號好友，即可符合這次貼圖換代幣的參加資格，所以 ... 官方帳號，避免錯過活動訊息喔上次活動每組貼圖可以兌換5 枚LINE 代 ... 登入 首次使用?
不要的LINE貼圖可退貨換代幣！活動限7天只需3步驟 #LINETODAY https:today.line.meTWarticleGLNzk6?utm_source=lineshare | Cofa
對此，LINE近日就推出「貼圖換代幣」活動，民眾可將不愛用的貼圖進行「退貨」，每一組貼圖能換5枚LINE代幣。(圖／TVBS)根據ETtoday新聞雲報導，LINE官方近日推出活動，提供民眾「退貨貼圖」的機會，
花錢買的 LINE 貼圖也能賣掉回收了！官方推出「限時兌換代幣」活動 - 新聞版 - JKF 捷克論壇
LINE這項「貼圖換代幣」的限時活動，為即日起至5月3日晚上11：59分止，用戶需為已把「LINE貼圖最前線」官方帳號加入為好友追蹤，系統將會採隨機選取方式向被選中的幸運用戶發送「貼圖換代幣」的活動訊息，收到該訊息通知的用戶才能獲得參加資格。 ...
過時的LINE貼圖開放退貨囉活動只限時7天 - MSN.com
通訊軟體LINE推出「貼圖換代幣」活動，只要回收一組自行購買的貼圖，就能換到5枚LINE代幣（約台幣3.3元），沒有兌換上限，但這個好康不是人人都有。 這項活動是隨機選取原本就追蹤官方帳號「LINE貼圖最前線」的用戶，只要是 ... 想用貼圖換代幣的民眾，只要到「LINE貼圖最前線」聊天室內點選聊天，找到「貼圖兌幣&nbsp;...
用不到的貼圖可以賣掉？LINE官方推出「舊貼圖換代幣」快閃活動
LINE官方推出「舊貼圖換代幣」快閃活動，3步驟教學快看自己是不是幸運兒～ ... 活動從4月27日到5月3日限時7天，退貨一組貼圖可以換到5枚代幣，雖然看 ... 的最後面用不到好呀~這個活動沒有兌換次數限制，麻糬好羨慕可以退的人(&nbsp;...
【iOSAndroid】7天內可換到600 LINE貼圖代幣 - 教你用 ...
完成「FreeMyApps」的任務，即可免費兌換Google Play購物金或iTunes金額購買Li. ... 【iOS/Android】7天內可換到600 LINE貼圖代幣、amazon Gift Card/iTunes Gift Card ... 用freemyapps賺取美金,不用信用卡也可免費購買LINE付費貼圖!!!2014免費 ... 434083/?頁庫存檔國民黨LINE官方帳號昨正式上線，還推出加入即可免費獲得國父&nbsp;...
LINE 退貼圖活動第二彈- 這次大家都可以退! - Saydigi-Tech ...
15 小時前 - 大家還記得幾個月前有舉辦過貼圖換代幣的活動嗎？上次的活動是只有限定LINE 選定幸運兒能夠參加，這次... LINE 預告將會在7 月中下旬開始推出&nbsp;...
搞懂代幣經濟，從5種發幣新模式開始｜數位時代
白話來說，就像是商店宣傳加入LINE官方帳號就送禮券一樣，IAO透過直接贈送代幣，讓持有代幣的基數擴大，使代幣的知名度上升。 但前提是這些代幣持有者必須將代幣存放在特定的錢包或是交易所中，知名的例子，像是由區塊鏈專案NEO在今年3月執行的ONT代幣空投，當時所 ...