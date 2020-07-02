你買了一堆 LINE 貼圖，真正在用的卻沒幾個嗎？好消息來啦，LINE 推出「貼圖換代幣2.0」活動，其實這個活動之前就有推出過，不過只有 LINE 選中的命定之人才能參加。不過這次 2.0 版本人人都可參加，只要在 7 月 5 日 23:59 將貼圖最前線 LINE 官方帳號加入好友，就符合貼圖換代幣活動的參加資格，每組貼圖可兌換 10 枚 LINE 代幣，LINE 代幣可以用來買更新更實用的 LINE 貼圖、主題唷。

上次的 LINE 貼圖換代幣活動，我想應該有許多人有報名，小編自己也有報名，只不過人品不好沒有被選中 XD

什麼你不知到上次有這個活動？沒關係來回顧一下上次 LINE 推出的貼圖換代幣活動：

1. 指定日期前，被選中成為幸運兒的朋友符合活動資格

2. 活動期間內可選擇符合活動限制且想要斷捨離的貼圖

3. 每組貼圖組可換 5 枚 LINE 代幣，兌換無上限

LINE 貼圖換代幣 2.0，既然稱為 2.0 有哪些升級呢？

1. 每組貼圖組可換 10 枚 LINE 代幣，兌換無上限

2. 人人皆可參加，只要加入貼圖最前線官方帳號好友就符合資格

3. 活動預計於七月中下旬開始

我之前就有加入 LINE 貼圖最前線官方帳號好友怎麼辦？

1.已加好友：

切記不要封鎖官方帳號並密切鎖定訊息，以免錯失參與活動的良機！

2. 尚未加入好友的你：

立即點擊 LINE 貼圖最前線官方帳號加入好友，以符合參與活動資格吧！

*小提醒：未避免因版本過舊而有無法參加活動的狀況發生，請先將 LINE 更新至最新版本 。

LINE 代幣能幹嘛？

喜歡 LINE 貼圖、表情貼的你應該非常熟悉了！平常在逛貼圖小舖時會看到的價格就是以LINE Coins 代幣來計算的，除了貼圖和表情貼外，想買主題也同樣能以 LINE Coins 來選購！

資料來源：LINE 原創市集 官方部落格