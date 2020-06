2020 年三星電視除了有新版的 QLED 8K 量子電視之外,更多了風格電視的選擇,Lifestyle 設計生活系列電視包含有風格出眾的 The Serif 風格電視、可以翻轉的 The Sero 翻轉電視與如同牆上畫框般的 The Frame 美學電視,這些風格電視在使用上情境上會更不一樣,若你覺得一般電視都長一樣很無趣的話,那麼你就該停下腳步來看看三星的風格電視,我覺得是個很特別的選擇,這次就要與大家開箱 The Serif 風格電視和 The Sero 翻轉電視兩款電視,趕快把板凳搬好來欣賞吧!

很多人都覺得電視螢幕越大爽度越高,其實我當初也是這樣認為的,電視就是要大、畫質要好,這樣才有爽度啊!不過 The Serif 風格電視實際到我家之後有了不同的觀感,說實在 The Serif 風格電視的螢幕也有 49 吋,以現在房價寸土寸金的價格來說,有些小坪數空間也是很足夠了!Lifestyle 設計生活系列你可以想成這是一個實用的居家藝術品,若你居家環就有點小裝潢,他不用具備華麗的電視牆,就可以讓你家也很有特色。

你可以擺放 The Serif 風格電視到居家環境中的任何位置,有人說電視一定要放在電視櫃上嗎?一定要掛在電視牆上嗎?我這次要分享的 The Serif 和 The Sero 都具備有移動的優勢,只要有插座可以插電就好^^。如果偶爾換個居家擺設可以換個心情,那麼電視換換位子也不是太難的事情,如果你是一般電視就得連電視櫃都要移動,不過 The Serif 風格電視不用唷!

The Serif 風格電視本來就含有四根可拆式落地腳架,可以讓電視離地擺放,也會是很適合觀看的高度,這樣的設計簡單俐落,讓人不覺得電視是沉重佔據空間的,他是可以融入在居家中的每個角落,若你想要和別人有點不一樣,喜歡來裝置藝術的風格,The Serif 風格電視非常值得參考!

落地腳架拆掉之後,The Serif 風格電視還可以隨意的放在居家中的任何平面上,其實放在我的櫃子上,是我目前非常喜愛的方式,第一非常省空間,因為我並不用額外挪一個地板空間給電視,書櫃上就可以放電視了;第二就是我在我的座位前方,邊工作邊可以邊追劇之類的,有時候有點聲音比較好^^,聽音樂看 MV 我覺得也很享受。

The Serif 風格電視除了有顛覆傳統的擺放方式之外,在於顯示技術上也不馬虎,面板是採用 QLED 4K 之外也有三星的金屬量子點顯色技術,簡單來說可以看到水面那種波光的細緻,使用獨有的量子點重現出 100% 飽和色彩,不管是畫面的暗處,或是畫面的亮處,都能保有足夠的細節與出色的畫質。

畫面上支援 HDR 10+ 的高動態顯示技術,可以重現真實原色,如同之前看的電影出現的黑暗場,往往都只有看到一片黑,,但是有了 HDR10+才知道原來是蝙蝠俠現身了,現在有很多影片、遊戲都有支援,不管看影片或是打電動都是一種享受唷!

側邊的 I 型設計是 The Serif 風格電視的一大特色,在造型上就與一般電視不同,主要還是要能符合腳架與平放的設計,I 型的確是有一種美感存在的,這是法國設計師 Bouroullec 兄弟設計,且 The Serif 風格電視也獲得 IF 大獎的設計唷!

而 I 型設計的上方也具備有巧思,電視也可以成為置放小物的平台,相信大家多少會有一些裝飾品、扭蛋之類的,就可以擺放在電視上面。

電視是很多人居家的生活重心,看電視時可以看到自己喜愛的擺設,覺得心情也會加分不少,一般電視可沒有具備展示架的功能喔!

之前介紹 QLED 8K 量子電視的時候,美型集線器是個很重要的亮點,在 Lifestyle 設計生活系列當中,只有畫框般的 The Frame 美學電視有具備美型集線器,The Serif 風格電視是沒有的唷!後面有個背板,背板打開就可以看電源與各種輸入等等。

背蓋打開後可以看到有線槽是可以走線的,然後有洞可以直接把線從機身下方穿出去,若是喜愛 The Serif 風格電視的簡潔,我覺得真的留一條電源線就好了,簡單俐落我覺得是最好的狀態,若是有一堆 HDMI 的線走出來,那麼這些外接設備又該放哪呢?似乎就有點失去 The Serif 的風格,其實若是要看其他的影音內容等等,我覺得透過無線投放就非常方便。

後方有兩個 USB、光纖、四個 HDMI 輸入、AV 輸入與 ANT 輸入。

蓋板後方有個簡易的操作按鈕,當遙控器失效的時候,就可以手動操作。

遙控器相當有質感,操作上簡單俐落,這應該是我目前覺得最簡潔實用的遙控器了!

投放技術的進步,讓我越來越常將手機或平板的畫面投放到電視上,對我來說不管是看影片或是聽音樂都相當相當方便。

在無線投影的技術上,三星也升級了,今年推出多重視窗,無線投影不再只有全螢幕的投影,還支援子母視窗的顯示,譬如說邊看電視可以邊看盤,看手機的直播等等,如果家裡還有嬰幼兒的話,也可以投放兒童監視器的畫面,使用上有太多可能,這得交給大家自己腦力激盪。



兩個子母畫面可以有不同位置,可以並排顯示不同的大小。子母畫面可以透設定擺放在不同的位置,看大家自己的喜好與習慣。兩個畫面的聲音可以自己決定大小聲,這個設定其實是有趣的,通常子母畫面不能同時出聲的,三星能把這個小細節考量進去其實算是有點貼心!

子畫面可以看看自己網站唷!

一般我們都是將手機、平板畫面投放到電視,不過我喜歡三星的電視可以將畫面投影到我的平板,我實在太喜愛這功能了,這樣你在家裡可以把電視的內容帶著走,只要將畫面投放在手機上之後,要去廁所、煮飯、曬衣服都可以,不怕錯過電視節目的內容,尤其像是運動比賽類的節目,很多時候真的是分分秒秒都不能錯過的!

The Serif 具備有 NFC 感應連結,當電視在關機的情況下,手機或是平板放置在電視機中間上方的時候,就會自動地連線,將手機或是平板音樂投射到電視上播放,在使用上的設計越來越 SMART。透過 NFC 連線手機後,可以直接播放手機內正在聽的音樂,螢幕上有會有音樂的律動效果。

若是在展示模式之下,音樂歌曲會顯示在右上角,整體看起來相當有質感。

有請設計師 Ronan & Erwan Bouroullec 特別打造兩種新型環境模式,電視不看的時候誰說一定要關掉,展示美美的風格也可以替生活增添不少色彩!在影音播放功能上,支援 Airplay2、內建 Apple TV 與 Apple Music APP,習慣 Apple 影音資源的用戶,更方的取用資源。

The Serif 風格電視具備有智慧抗噪模式,智慧抗噪模式可以很聰明地辨別環境中的噪音,當噪音出現的時,透過智能音源分析提升影像中的對話音量,這樣正在觀賞的內容不會被錯過,而 The Sero 旋轉電視也有智慧抗噪模式,接下來就來看看 The Sero 旋轉電視的介紹。

再來與大家分享 The Sero 翻轉電視,能旋轉的電視真的很特別,因為現在有太多直式的影片,尤其很多影音直播都是直式影片為主,市面上直式的螢幕是有,不過直式的電視似乎沒有家用的,The Sero 可以給你生活中不同的體驗,除了家用之外我覺得辦公室也很適合,The Sero 翻轉電視擁有 43 吋的螢幕,而且他可以搭配拆卸式滾輪,移動的方便性完全不輸給 The Serif!

在影像的顯示上一樣具備有 QLED 4K 面板且支援三星金屬量子點顯色技術,呈現 100% 的色域空間,在顏色的表現上是非常好的,因為有 AI 智慧升頻技術的加持,不管你的訊號來源是哪裡,在色彩、紋理、對比和細節都會有效地的提升畫質,可以更深刻地感受到 4K 的細膩畫質。The Sero 和手機一樣具備有自動明暗的偵測技術,電視的螢幕亮度是智慧的,這樣可以讓影像保持最佳的亮度與色彩對比,讓你不論在何種光線環境下維持同樣的舒適度。





在使用我覺得他最適合搭配三星手機或是平板的無線投影,若你今天是在家裡一個人,你可以很輕鬆地享受影音,只要將手機輕觸翻轉電視邊框,就可以輕鬆地連線;若你今天是辦公室情境,要分享你的畫面會成為一件很有趣的事情,因為 The Sero 翻轉電視會跟隨著你的手機平板的方向,當你手機平板是橫向的時候,他就是橫向的!

不過當你的三星手機平板是直向的時候,他就會立刻地把電視畫面轉成直的,轉向的速度大概介於 4 到 5 秒之間。如果不是透過手機投放,基本上使用內建的 Netflix、YouTube 功能都會是橫向的唷!

翻轉除了透過自動偵測之外,遙控器上也有遙控的翻轉功能可以用,不過實際上 The Sero 還是會自動去辨識當下的影音內容卻旋轉,譬如說你一開始是使用直式的,不過當你進入 YouTube 的應用程式當中,他就會自動幫你轉成橫向的唷!

The Sero 翻轉電視後方有兩個 USB、三個 HDMI 輸入、AV 輸入與 ANT 輸入,也是透過背板蓋起來,不過因為後方的支架是固定的,所以在走線部分比稍微麻煩,我一樣是建議能保有電源線就好,這樣在電視移動位子也會方便許多。

The Sero 在使用上除了翻轉的特色與一般電視不同之外,在觀看的角度是需要習慣的。以大多人觀看電視的習慣來說,電視螢幕要是平平的,不過 The Sero 翻轉電視是以 All-in-1 的腳座為支架,電視的角度就是有點斜斜的,說實在他是比較適合稍微比較高的角度,譬如說在你環境中你可能以高腳椅為主,那麼這樣的視線角度就很不錯;不過若是想要躺在沙發上好好看個電影,我自己會推薦 The Serif 勝於 The Sero 電視唷~

The Sero 有選購的拆卸式滾輪的配件,電視的移動更方便,想要在家裡任何地方看電視都可以,電視只需要輕輕推著走唷!

The Sero 翻轉電視可以是個很有質感的時鐘,或是可以放在空間中的一角成為藝術裝置,不管顯示時間或是美麗的桌布都非常好看,他不像是電視不看時就要關掉,The Sero 應該要更融入生活一點,播放著一些讓自己心情美的事物。翻轉的情境模式有五種不同的選擇,包含有海報、時鐘、照片、音浪模式與動態照片,融入居家生活非常的簡單方便。也支援 Serif 也有的智慧管家、感應連結與支援 Airplay2、內建 Apple TV & Apple Music APP。

The Sero 轉轉電視在 Lifestyle 設計生活系列電視當中,有一點是最獨特的,就是他的音效是最棒的!搭載了 4.1 聲道 60 瓦的喇叭在電視螢幕下方的區塊,可以讓你很棒的聲音享受,尤其低音的表現會是更突出的。此外也有智慧抗噪模式的技術,當辨識到環境噪音的時候,會自動的增強電視中的對話音量,其實有點類似自動調整大小聲的功能,如果突然有噪音干擾,就會將音量自動更往上提升,讓你用自己去調節音量,就不會錯失正在觀賞的內容。

這篇文章簡單的與大家開箱了 The Serif 風格電視與 The Sero 翻轉電視,不知道大家喜歡哪一款呢?坦白說我自己都非常的喜歡,我喜歡 The Serif 風格電視可以擺放在家裡既有的檯面上,也喜歡它如同藝術品般的支架,更愛可以將小飾品放在他的檯面上,當然畫質和色彩也是讓我相當滿意的!我也喜愛 The Sero 翻轉電視可以旋轉的螢幕,喜愛直立畫面的情境模式,喜愛他 60W 的喇叭輸出,能輕鬆移動真的也超級方便的。透過 SmartThings APP 能整合可支援的跨品牌聯網家電,第二季會上線的智慧管家功能有支援紅外線、藍牙跨品牌裝置,讓跨品牌智慧家電的支援能更廣泛,不只不是只能支援物聯網裝置,更可以結合舊有跨品牌產品,智慧電視也可以成為家裡得主控台唷!

以上的心得跟大家分享~若是猶豫選哪一台好的話,也可以跟我討論討論唷!