2020 年三星電視除了有新版的 QLED 8K 量子電視之外，更多了風格電視的選擇，Lifestyle 設計生活系列電視包含有風格出眾的 The Serif 風格電視、可以翻轉的 The Sero 翻轉電視與如同牆上畫框般的 The Frame 美學電視，這些風格電視在使用上情境上會更不一樣，若你覺得一般電視都長一樣很無趣的話，那麼你就該停下腳步來看看三星的風格電視，我覺得是個很特別的選擇，這次就要與大家開箱 The Serif 風格電視和 The Sero 翻轉電視兩款電視，趕快把板凳搬好來欣賞吧！

很多人都覺得電視螢幕越大爽度越高，其實我當初也是這樣認為的，電視就是要大、畫質要好，這樣才有爽度啊！不過 The Serif 風格電視實際到我家之後有了不同的觀感，說實在 The Serif 風格電視的螢幕也有 49 吋，以現在房價寸土寸金的價格來說，有些小坪數空間也是很足夠了！Lifestyle 設計生活系列你可以想成這是一個實用的居家藝術品，若你居家環就有點小裝潢，他不用具備華麗的電視牆，就可以讓你家也很有特色。

你可以擺放 The Serif 風格電視到居家環境中的任何位置，有人說電視一定要放在電視櫃上嗎？一定要掛在電視牆上嗎？我這次要分享的 The Serif 和 The Sero 都具備有移動的優勢，只要有插座可以插電就好^^。如果偶爾換個居家擺設可以換個心情，那麼電視換換位子也不是太難的事情，如果你是一般電視就得連電視櫃都要移動，不過 The Serif 風格電視不用唷！

The Serif 風格電視本來就含有四根可拆式落地腳架，可以讓電視離地擺放，也會是很適合觀看的高度，這樣的設計簡單俐落，讓人不覺得電視是沉重佔據空間的，他是可以融入在居家中的每個角落，若你想要和別人有點不一樣，喜歡來裝置藝術的風格，The Serif 風格電視非常值得參考！

落地腳架拆掉之後，The Serif 風格電視還可以隨意的放在居家中的任何平面上，其實放在我的櫃子上，是我目前非常喜愛的方式，第一非常省空間，因為我並不用額外挪一個地板空間給電視，書櫃上就可以放電視了；第二就是我在我的座位前方，邊工作邊可以邊追劇之類的，有時候有點聲音比較好^^，聽音樂看 MV 我覺得也很享受。

The Serif 風格電視除了有顛覆傳統的擺放方式之外，在於顯示技術上也不馬虎，面板是採用 QLED 4K 之外也有三星的金屬量子點顯色技術，簡單來說可以看到水面那種波光的細緻，使用獨有的量子點重現出 100% 飽和色彩，不管是畫面的暗處，或是畫面的亮處，都能保有足夠的細節與出色的畫質。

畫面上支援 HDR 10+ 的高動態顯示技術，可以重現真實原色，如同之前看的電影出現的黑暗場，往往都只有看到一片黑，,但是有了 HDR10+才知道原來是蝙蝠俠現身了，現在有很多影片、遊戲都有支援，不管看影片或是打電動都是一種享受唷！

側邊的 I 型設計是 The Serif 風格電視的一大特色，在造型上就與一般電視不同，主要還是要能符合腳架與平放的設計，I 型的確是有一種美感存在的，這是法國設計師 Bouroullec 兄弟設計，且 The Serif 風格電視也獲得 IF 大獎的設計唷！

而 I 型設計的上方也具備有巧思，電視也可以成為置放小物的平台，相信大家多少會有一些裝飾品、扭蛋之類的，就可以擺放在電視上面。

電視是很多人居家的生活重心，看電視時可以看到自己喜愛的擺設，覺得心情也會加分不少，一般電視可沒有具備展示架的功能喔！

之前介紹 QLED 8K 量子電視的時候，美型集線器是個很重要的亮點，在 Lifestyle 設計生活系列當中，只有畫框般的 The Frame 美學電視有具備美型集線器，The Serif 風格電視是沒有的唷！後面有個背板，背板打開就可以看電源與各種輸入等等。

背蓋打開後可以看到有線槽是可以走線的，然後有洞可以直接把線從機身下方穿出去，若是喜愛 The Serif 風格電視的簡潔，我覺得真的留一條電源線就好了，簡單俐落我覺得是最好的狀態，若是有一堆 HDMI 的線走出來，那麼這些外接設備又該放哪呢？似乎就有點失去 The Serif 的風格，其實若是要看其他的影音內容等等，我覺得透過無線投放就非常方便。

後方有兩個 USB、光纖、四個 HDMI 輸入、AV 輸入與 ANT 輸入。

蓋板後方有個簡易的操作按鈕，當遙控器失效的時候，就可以手動操作。

遙控器相當有質感，操作上簡單俐落，這應該是我目前覺得最簡潔實用的遙控器了！

投放技術的進步，讓我越來越常將手機或平板的畫面投放到電視上，對我來說不管是看影片或是聽音樂都相當相當方便。

在無線投影的技術上，三星也升級了，今年推出多重視窗，無線投影不再只有全螢幕的投影，還支援子母視窗的顯示，譬如說邊看電視可以邊看盤，看手機的直播等等，如果家裡還有嬰幼兒的話，也可以投放兒童監視器的畫面，使用上有太多可能，這得交給大家自己腦力激盪。



兩個子母畫面可以有不同位置，可以並排顯示不同的大小。子母畫面可以透設定擺放在不同的位置，看大家自己的喜好與習慣。兩個畫面的聲音可以自己決定大小聲，這個設定其實是有趣的，通常子母畫面不能同時出聲的，三星能把這個小細節考量進去其實算是有點貼心！

子畫面可以看看自己網站唷！

一般我們都是將手機、平板畫面投放到電視，不過我喜歡三星的電視可以將畫面投影到我的平板，我實在太喜愛這功能了，這樣你在家裡可以把電視的內容帶著走，只要將畫面投放在手機上之後，要去廁所、煮飯、曬衣服都可以，不怕錯過電視節目的內容，尤其像是運動比賽類的節目，很多時候真的是分分秒秒都不能錯過的！

The Serif 具備有 NFC 感應連結，當電視在關機的情況下，手機或是平板放置在電視機中間上方的時候，就會自動地連線，將手機或是平板音樂投射到電視上播放，在使用上的設計越來越 SMART。透過 NFC 連線手機後，可以直接播放手機內正在聽的音樂，螢幕上有會有音樂的律動效果。

若是在展示模式之下，音樂歌曲會顯示在右上角，整體看起來相當有質感。

有請設計師 Ronan ＆ Erwan Bouroullec 特別打造兩種新型環境模式，電視不看的時候誰說一定要關掉，展示美美的風格也可以替生活增添不少色彩！在影音播放功能上，支援 Airplay2、內建 Apple TV 與 Apple Music APP，習慣 Apple 影音資源的用戶，更方的取用資源。

The Serif 風格電視具備有智慧抗噪模式，智慧抗噪模式可以很聰明地辨別環境中的噪音，當噪音出現的時，透過智能音源分析提升影像中的對話音量，這樣正在觀賞的內容不會被錯過，而 The Sero 旋轉電視也有智慧抗噪模式，接下來就來看看 The Sero 旋轉電視的介紹。

再來與大家分享 The Sero 翻轉電視，能旋轉的電視真的很特別，因為現在有太多直式的影片，尤其很多影音直播都是直式影片為主，市面上直式的螢幕是有，不過直式的電視似乎沒有家用的，The Sero 可以給你生活中不同的體驗，除了家用之外我覺得辦公室也很適合，The Sero 翻轉電視擁有 43 吋的螢幕，而且他可以搭配拆卸式滾輪，移動的方便性完全不輸給 The Serif！

在影像的顯示上一樣具備有 QLED 4K 面板且支援三星金屬量子點顯色技術，呈現 100% 的色域空間，在顏色的表現上是非常好的，因為有 AI 智慧升頻技術的加持，不管你的訊號來源是哪裡，在色彩、紋理、對比和細節都會有效地的提升畫質，可以更深刻地感受到 4K 的細膩畫質。The Sero 和手機一樣具備有自動明暗的偵測技術，電視的螢幕亮度是智慧的，這樣可以讓影像保持最佳的亮度與色彩對比，讓你不論在何種光線環境下維持同樣的舒適度。





在使用我覺得他最適合搭配三星手機或是平板的無線投影，若你今天是在家裡一個人，你可以很輕鬆地享受影音，只要將手機輕觸翻轉電視邊框，就可以輕鬆地連線；若你今天是辦公室情境，要分享你的畫面會成為一件很有趣的事情，因為 The Sero 翻轉電視會跟隨著你的手機平板的方向，當你手機平板是橫向的時候，他就是橫向的！

不過當你的三星手機平板是直向的時候，他就會立刻地把電視畫面轉成直的，轉向的速度大概介於 4 到 5 秒之間。如果不是透過手機投放，基本上使用內建的 Netflix、YouTube 功能都會是橫向的唷！

翻轉除了透過自動偵測之外，遙控器上也有遙控的翻轉功能可以用，不過實際上 The Sero 還是會自動去辨識當下的影音內容卻旋轉，譬如說你一開始是使用直式的，不過當你進入 YouTube 的應用程式當中，他就會自動幫你轉成橫向的唷！

The Sero 翻轉電視後方有兩個 USB、三個 HDMI 輸入、AV 輸入與 ANT 輸入，也是透過背板蓋起來，不過因為後方的支架是固定的，所以在走線部分比稍微麻煩，我一樣是建議能保有電源線就好，這樣在電視移動位子也會方便許多。

The Sero 在使用上除了翻轉的特色與一般電視不同之外，在觀看的角度是需要習慣的。以大多人觀看電視的習慣來說，電視螢幕要是平平的，不過 The Sero 翻轉電視是以 All-in-1 的腳座為支架，電視的角度就是有點斜斜的，說實在他是比較適合稍微比較高的角度，譬如說在你環境中你可能以高腳椅為主，那麼這樣的視線角度就很不錯；不過若是想要躺在沙發上好好看個電影，我自己會推薦 The Serif 勝於 The Sero 電視唷～

The Sero 有選購的拆卸式滾輪的配件，電視的移動更方便，想要在家裡任何地方看電視都可以，電視只需要輕輕推著走唷！

The Sero 翻轉電視可以是個很有質感的時鐘，或是可以放在空間中的一角成為藝術裝置，不管顯示時間或是美麗的桌布都非常好看，他不像是電視不看時就要關掉，The Sero 應該要更融入生活一點，播放著一些讓自己心情美的事物。翻轉的情境模式有五種不同的選擇，包含有海報、時鐘、照片、音浪模式與動態照片，融入居家生活非常的簡單方便。也支援 Serif 也有的智慧管家、感應連結與支援 Airplay2、內建 Apple TV & Apple Music APP。

The Sero 轉轉電視在 Lifestyle 設計生活系列電視當中，有一點是最獨特的，就是他的音效是最棒的！搭載了 4.1 聲道 60 瓦的喇叭在電視螢幕下方的區塊，可以讓你很棒的聲音享受，尤其低音的表現會是更突出的。此外也有智慧抗噪模式的技術，當辨識到環境噪音的時候，會自動的增強電視中的對話音量，其實有點類似自動調整大小聲的功能，如果突然有噪音干擾，就會將音量自動更往上提升，讓你用自己去調節音量，就不會錯失正在觀賞的內容。

這篇文章簡單的與大家開箱了 The Serif 風格電視與 The Sero 翻轉電視，不知道大家喜歡哪一款呢？坦白說我自己都非常的喜歡，我喜歡 The Serif 風格電視可以擺放在家裡既有的檯面上，也喜歡它如同藝術品般的支架，更愛可以將小飾品放在他的檯面上，當然畫質和色彩也是讓我相當滿意的！我也喜愛 The Sero 翻轉電視可以旋轉的螢幕，喜愛直立畫面的情境模式，喜愛他 60W 的喇叭輸出，能輕鬆移動真的也超級方便的。透過 SmartThings APP 能整合可支援的跨品牌聯網家電，第二季會上線的智慧管家功能有支援紅外線、藍牙跨品牌裝置，讓跨品牌智慧家電的支援能更廣泛，不只不是只能支援物聯網裝置，更可以結合舊有跨品牌產品，智慧電視也可以成為家裡得主控台唷！

以上的心得跟大家分享～若是猶豫選哪一台好的話，也可以跟我討論討論唷！