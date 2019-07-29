居家的核心在哪裡？抽象面是家人的情感，具體面應該就是客廳中的電視，這次要與大家好好分享 75 吋的 Samsung QLED 8K 量子電視，8K 的時代真的來了，真正超級高畫質的影音，那種感覺棒透囉！拿到電視時我在臉書曬了幾張 QLED 8K 量子電視的爽度，就有朋友馬上來詢問了，當然是問我怎麼選比較好，簡單回答說預算越高當然越好，QLED 8K 算是頂級規格的機種，若你在意影音享受的話，請好好關注這篇開箱文，把所有重點特色都帶給你！

為什麼我會說電視會是居家的核心，因為可能很多時間大家都一起聚在電視之前，雖然我家小朋友還小，我們的電視不是無限暢飲的開著，不過以大多家庭來說是相聚的那一刻，一起討論的新聞、節目與綜藝等等內容，一起來欣賞好看的電影，甚至可以一起玩遊戲，歡樂與淚水都在電視機前，備有一台優質電視就是一個很棒的美夢，買來開箱就是 Dreams Come True 的那一刻！

現在電視已經進入 4K 的時代，也越來越多訊號來源支援了 4K 高畫質，簡單在來說明一下 FullHD、4K 與 8K 的差異，Full HD 是 1920 x 1080 的解析度，4K 是長寬都加倍的 3840 x 2160 的解析度，8K 的解析度是 7680 x 4320，以相機來說就是有高達 3300 萬像素的高畫質，等於影像中的每一個細節都可以被呈現，若你曾經體驗過 4K 高畫質，那麼 8K 高畫質是又更高了一個層級，真的要體驗過後才知道！

75 吋的 QLED 8K 量子電視非常的有份量，含底座的重量為 43.3 公斤，坦白說一個人要搬動真的很費力，所以真的要非常小心！支援 400 X 400 VESA 壁掛架，三星也推出零間隙壁掛架更適合精緻的居家裝潢，再搭配上美型連接線的簡單俐落，的確可以顯示出品味不凡的頂級 QLED 8K 量子電視。+

微邊框 是 QLED 8K 量子電視的一大特色，讓我們在視覺上有最極致的享受，微邊框設計也讓電視成為居家裝潢的設計之一，搭配上 SmartThings App 可以設定不同的風格與擺設，能有融入牆面的裝置藝術，或是顯示時間訊息，或是顯示自己的相簿內容，當不在看電視的時刻，也可以是很棒的居家裝潢配置之一，是品味不凡的藝術品！

QLED 8K 量子電視的優勢在於 金屬量子點顯色科技 ，他可以呈現目前業界最高的 100% 色域，這樣的色彩與飽和度還有 榮獲德國 VDE 認證 ，VDE 標誌在電器設備領域當中為一個非常知名的驗證標誌。另外不管是 QLED 4K 或是 8K 的機種，都內建有量子尖端智慧處理器，其中 AI 智慧升頻技術，當你的影像來源非 8K 影音的話，可以針對每一個像素都進行百萬級的資料庫分析，會自動演算補足來提升色彩與清晰度，還有降噪處理、邊角修復與紋理創建。

以我在家裡玩任天堂 SWITCH 來說，SWITCH 投放到電視的解析度其實只有 1080P，透過 AI 智慧升頻科技的提升長寬都四倍，遊戲畫面的細節依然是超級精緻，根本不覺得畫面是經過放大的，馬力歐賽車的感覺超級爽的，連小朋友都一直吵著想要賽車，高畫質加上 75 吋的大螢幕這種享受讓人無法忘懷。

AI 智慧升頻技術 包含有三大智慧功能，第一就是 降噪處理 ，分析畫面中的噪點去修正改善，藉此提升全部畫面的清晰度；第二點是放大畫面時的 紋理創建 ，若只是放大並不會提升細節，因此需要創建影像的細節，整體的畫質才會有提升的感覺；第三點是 邊角修復技術 ，能夠智慧化的修復低解析度的細節，讓影像更具備有細緻度。其實這些 AI 技術不說真的不會知道，但是從低畫質的畫面提升就會很有感覺，所以暫時不用擔心沒有 8K 的訊號來源，就算是 AI 智慧升頻的影片也可以看的爽爽的！

極控光直下式技術 ，全畫面的獨立的控光光源輸出，讓影像的色彩深度與對比都能準確呈現，同時可以 支援 HDR10+ 高動態對比，簡單來說暗處的細節不會是整片黑黑的，亮處不會全部過曝，該有的細節還是會有，可以感受到真實畫質與色彩的表現，這是影音享受要注意的一大環節，像有些恐怖片會有很黑暗的場景，若是沒有好的技術支持，可能就會只看到一片黑影在晃動，我想大家應該都有這樣的經驗，選擇 QLED 8K 量子電視就不會有這樣的困擾。

大家看電視時一定會有反光的困擾，大多電視都會受到反光影響，而 QLED 8K 量子電視具備有 究極黑面板 ，那種黑就真的是深沉的黑，甚至不會輸給 OLED 的黑。像是看電影時上下都會有黑邊，那個就真的是全黑，我關掉電燈拍照後，上下的黑邊真的就是全黑，不會有一般電視黑色還會透光！除了深沉的黑之外，他還能夠避免掉光線反射，在播放影片的時候，也可以吸收阻絕反射的干擾，因此不論是在高亮度的地方、或是低亮度的環境，都能夠精確地顯示畫面該有亮度、色彩、飽和度等等光影細節。

我實際對著電視拍了一張照片，現場的光線算是充足的，不過拍出來的電視畫面真的是黑到一個極致，從肉眼都很難看到反光，這款究極黑面板真的相當不得了！

看影片需要極致的黑之外，打電動時又有不同需求，任天堂 SWITCH 多人遊戲很多，大家又要有一定的活動空間，電視畫面的可視角就很重要，很多傳統的電視只要看電視的角度斜一些，就會發現顏色不同了，感覺畫面變暗了，更別說色彩也跑掉了，那是因為沒有那麼好的技術，QLED 8K 量子電視有 獨家雙層控光技術 ，能讓光源均勻呈現在螢幕上，不管你在電視前方、斜前方等等位置，都能有棒的觀看感受，大家不用都擠在螢幕的正前方，甚至有些人客廳連著廚房，媽媽族群做菜時也能一邊看電視。

QLED 量子電視採用 FreeSync（VRR）的技術 讓遊戲的延遲降低， VRR（Variable Refresh Rate）會根據影像處理速度自動調整畫面的更新頻率，譬如說賽車中的畫面更新頻率就要高，遊戲中才不會有斷斷續續延遲的感覺；若是 RPG 型的遊戲有很多對話內容，就可以不用有那麼高畫面更新頻率。

還有一項 AI 技術是比較難用畫面來呈現的，就是 AI 智慧音場調校技術 ，這個也是很難主動去感受到的 AI 科技，QLED 8K 量子電視不論在不同影片或是環境之中，會依照場景進行演算，來最優化空間中的聲音表現，讓用戶有最高水平的環繞音效體驗。針對影片中的聲音細節，也會透過量子尖端處理器 AI 智慧處理，譬如說各種不同的人聲、環境音或是純音樂，QLED 8K 量子電視除了影像讓人感到享受，聲音細節也有加入許多科技在裡頭。

在無線投放的技術上， 支援 AirPlay 2 的無線投影 ，iPhone、iPad 或 iPod touch 的 iOS 版本要在 iOS 12.3 以上的版本，或是 Mac 的 macOS 的版本要在 10.14.5 以上，就可以透過 AirPlay 2 來投放到 QLED 8K 量子電視，可以不用再接上一台 Apple TV 非常方便性，當然 Android 手機的無線投放也肯定是支援的！實際上透過 iOS 或是 Mac 工作的族群很多，不管是工作需求或是娛樂需求，Windows 電腦也可以透過 Remote Access 遠端存取投放到電視上，電視再連接滑鼠與鍵盤之後，就可以遠端的來操作電腦，感覺辦公室會議也能很方便的使用。

以我居家的使用來說，投放 YouTube 是非常普遍的，不論是自己看影片，或是給小朋友看看卡通，尤其現在影音那麼發達，大家也花費更多的時間影片上，與其透過手機的螢幕來看影片，不如直接投放到大大的電視上，感覺不是更舒服嗎？我自己也覺得手機投放是種趨勢，因為越來越多透過手機播放的影音 APP，但並不是所有應用都可以直接透過電視來執行，所以手機投放到電視必須要是居家必備唷！

Apple 的連線除了 AirPlay 2 之外，QLED 8K 量子電視也內建有 Apple TV APP，讓大家不用實際購買 Apple TV 的電視盒，也可以直接觀賞 Apple TV 的影音內容。

Apple TV 內的影音內容真的頗豐富的，再加上 NETFLIX 與 Google Play 的影音內容，想要一輩子待在電視之前我想都沒有問題的！

QLED 量子電視從我認識起，就有一點非常吸引人，就是它的集線收納是非常棒的，就我們一般的電視來說，所有常用的 HDMI 輸出與 USB 接口都在電視後方，以四個 HDMI 輸出來說，電視後面就會至少有五條線（加上電源線）露出來，看上去就是很亂；有些裝潢施工會預留線槽將走線集中在一起，像我家裝潢時就是這樣，不過當真的一堆線要擠過線槽時真的有難度，美觀會是一大困擾，不過 QLED 量子電視有辦法幫大家解決這樣的問題。

QLED 8K 量子電視後方接出來的就只有這麼一條 美型連接線 ，就只有一條線，而且是包含電源！細細的呈現透明白色，只要好好的安排走線，就是好看！就是非常的簡潔有力，尤其現在很多人電視都喜歡走壁掛，可以節省電視櫃的空間，美型連接線就能讓 QLED 8K 量子電視很完美的掛在牆上。

美型連接線會接到 美型集線器 ，之後所有的 HDMI、USB 與電源都是接在美型集線器上，側邊就有 3 個 USB 插槽可以使用，兩個 5V / 0.5A 與一個 HDD 5V / 1A，可以播放 8K 影片。

來看看美型集線器後方有什麼？最右側的 ONE CONNECT 就是美型連接線，一條線搞定訊號與電源。

接著還有 4 個 HDMI 輸入、網路、光纖、AV 色差輸入與 ANT 輸入。以往的電視要插新的 HDMI 都要把頭探到電視後面，然後花費很多力氣把線整理好，不然就是線亂糟糟，若是有 QLED 8K 的美型集線器就方便多，拉出來之後就很好插入 HDMI，也完全不影響電視的美觀，真心覺得這樣的設計是很方便的！

智慧型單一遙控器 ，QLED 8K 量子電視的遙控器是金屬的，拿在手上質感真的非常不錯，而且介面上非常非常的簡單，沒有複雜的數字按鍵，整體就是非常簡單俐落。

智慧型單一遙控器還有一個優勢，就是可以整合其他的遙控器，譬如說家裡的 MOD 或是其他電視機上盒，像我家裡的遙控器至少就有 MOD、小米盒子與 Apple TV 三個，加上各種家電的遙控器擺在一起，真的快要到 10 支遙控器，常常還會有找不到遙控器的狀況發生。智慧型單一遙控器可以幫你 整合多支遙控器 ，這樣使用上也會方便簡單許多。相信大家現在透過電視盒子收視比較多，已經沒有傳統的 CABLE 可以直接透過電視的遙控器來轉台，若單一遙控器只拿來開機與關機不是很浪費嗎？所以請記得善用整合功能，這樣才可以發揮智慧型單一遙控器的用途唷！

新版本的遙控器與去年度的版本相比，更多了下方三個快捷鍵 NETFLIX、prime video 與 www 網頁瀏覽，常用的操作可以更加快速，尤其 NETFLIX 上的高畫質影音資源相當豐富，尤其擁有了 QLED 8K 量子電視後，每個月都付費都值得，畢竟好的電視就是要你好好享受，深深覺得每天都需要看一部高畫質電影。

接下來是要分享 QLED 8K 量子電視很獨特的 變色龍模式 ，可以讓電視畫面融入牆面的背景當中，透過 SmartThings App 來設定，簡單拍張照片就能夠自動偵測牆面背景，像我工作室背景是類似水泥牆的風格，可以複製出細緻的紋路，若電視選擇壁掛的方式，就會很像是牆上的相框一樣，不過我是放置在電視櫃上，感覺還是比較像是電視吧！

去年的變色龍模式只有模擬牆面的功能（家裡有這台真好！Samsung Q9F 65 吋 4K QLED 量子電視開箱），新一代多了氛圍燈的設計，增添了立體感，氛圍燈還會閃爍，就算不看電視也是頗有氣氛的！

氛圍燈還有不同的佈景風格可以選擇，能改變氛圍燈的閃爍方式與顏色，這都能透過 APP 來調整，並且直接在電視上預覽效果如何。

就算不透過手機 APP 操作，也可以透過遙控器更改設定，內建也有非常多樣化的內建設定，不過變色龍模式還是得透過 APP 才有辦法唷！！！

也能在電視上呈現一些藝術作品，若是採用壁掛模式，這種感覺就會非常非常的棒！

變色龍模式加上搖曳的樹影，這種感覺也超級真實的，有種乘涼的感覺。

還有太多太多風格可以選擇，這裡就不每一個都展示給大家看了！微邊框真的可以讓電視美美的！

簡單的時鐘模式

還能將自己的相簿呈現在電視上，就真的很像是無框畫的呈現，家裡的感覺會像是藝術畫廊那樣。

各種 QLED 8K 量子電視 Q900R 的特點與大家介紹過一輪，令人心動的畫質與各種技術的整合，不過 QLED 8K 系列價格也是比較高價的，譬如說這台 75 吋的訂價是 NT$299,900，更頂級 82 吋的價格是 NT$399,900，QLED 8K 系列最小 65 吋的價格也要 NT$179,900，這樣的價格或許不是大家都能不眨眼就買單的，當然還是有不眨眼就能買單的族群在，但是要再給大家一些更親民的選擇。

再來要與大家分享的是 55 型 QLED 量子電視 Q80R，55 吋其實還算是主流的電視大小，這台價格只要 NT$64,900，有沒有突然覺得親民許多，原來 QLED 量子電視並不是每台都 10 多萬起跳，當然還是有不同的等級之分，前文所介紹的 QLED 8K Q900R（82 型 / 75 型 / 65 型）系列是最高等級，接下來 2019 年 4K 解析度的有 Q90R（75 型 / 65 型）、Q80R（75 型 / 65 型 / 55 型）、Q70R（65 型 / 55 型）與 Q60R（82 型 / 75 型 / 65 型 / 55 型 / 49 型）系列。

Q80R 有多種技術頂級的 QLED 8K 量子電視 Q900R 是相同的，譬如說金屬量子點顯色技術、極控光直下式技術、究極黑面板、雙層控光技術、AI 智慧升頻技術、AI 音場調校技術、智慧型單一遙控器、智慧整合、支援 Apple AirPlay 2、變色龍模式、美型連接線與美型集線器，比較大的差異就是解析度的不同，8K 和 4K 還是有一倍的差距啊！

微邊框的美型也是有的！這次搭配上磚牆的背景也是非常好看，不過變色龍模式要套用背後的磚牆就稍有難度，因為磚塊的接界處不好拿捏，就很難與背後的磚牆完美結合，還是有一定的難度在。就算不使用變色龍模式，也有很多佈景可以套用，風景的佈景也很美麗，常常看看這些美麗的景色也很不錯！

機身背後也只有一條美型連接線，可以沿著機身、腳架來走線，不得不說藏線非常的完美。

究極黑面板依然是如此的黑，不會因為等級不同就有太大的差距，這都可以減少許多的外來反光，能有更好的收視體驗。

遙控器的等級就稍微有點不同，剛剛 QLED 8K 的是金屬質感的，這款遙控器是塑膠質感，不過在操作上是相同的，而且同樣具備有 NETFLIX、prime video 與 www 的快捷按鍵，只有差在質感啦～功能面一點都沒少唷！

55 型的螢幕雖然比較小，不過可以感受到畫質非常的細緻，坦白說尺寸比較小畫質看起來還會更好，這跟像素密度的概念差不多，其實我用 55 型的這款也使用了三四天之多，使用的感受也很好，只是身旁還有一台 75 型的 QLED 8K 量子電視在誘惑我，相比之下當然還是螢幕越大越好，當然價格也是取捨的點，大家購入電視前也得想清楚囉！有本錢當然是直上 QLED 8K 量子電視就對了！

文章最後來總結一下自己的使用心得，我在使用這段期間看了非常多的電影預告片，因為 QLED 8K 量子電視的高畫質真的非常吸引我，尤其是看高畫質電影時的爽度真的好，只是沒那麼多時間一直看電影，看電影預告片也很爽，可以看到很多細膩的細節，目前我是沒有任何 8K 的影片，但是透過 AI 智慧升頻技術可以感覺到畫面是被大幅提升，尤其是動畫卡通的影片，更可以感受到非常非常的清晰，8K 真的超有感；再來就是我每天都一定會打電動，玩 NBA2K19 時球員臉上的汗水都相當相當真實，量子點技術更可以突現那種光澤的感覺，打電動的快感是我每日最期待的時刻，QLED 量子電視就有支援Freesync更是讓我這個電玩控超滿意！在文中介紹那麼多的功能中，基本上還是畫質、面板技術與 AI 科技深得我心，以上開箱文心得提供給大家參考囉！

Q900R 官網：https://www.samsung.com/tw/tvs/qled-q900r/QA75Q900RBWXZW/

Q80R 官網：https://www.samsung.com/tw/tvs/qled-q80r/QA75Q80RAWXZW/

官網 E-Shop 購買：https://shop.samsung.com/tw/Products/tvs/-/c/CE01

現在買指定機種再送Dyson吹風機：https://ce-promotions.twsamsungcampaign.com/2019-ctv-q3-sp.aspx

QLED 8K 實機展示門市資訊

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本文係經台灣三星電子（股）有償委託撰文