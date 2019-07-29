開箱 75 型 Samsung QLED 8K 量子電視 Q900R，享受高畫質享有生活品味

2019-07-29 08:13:36 哇哇

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

居家的核心在哪裡？抽象面是家人的情感，具體面應該就是客廳中的電視，這次要與大家好好分享 75 吋的 Samsung QLED 8K 量子電視，8K 的時代真的來了，真正超級高畫質的影音，那種感覺棒透囉！拿到電視時我在臉書曬了幾張 QLED 8K 量子電視的爽度，就有朋友馬上來詢問了，當然是問我怎麼選比較好，簡單回答說預算越高當然越好，QLED 8K 算是頂級規格的機種，若你在意影音享受的話，請好好關注這篇開箱文，把所有重點特色都帶給你！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

為什麼我會說電視會是居家的核心，因為可能很多時間大家都一起聚在電視之前，雖然我家小朋友還小，我們的電視不是無限暢飲的開著，不過以大多家庭來說是相聚的那一刻，一起討論的新聞、節目與綜藝等等內容，一起來欣賞好看的電影，甚至可以一起玩遊戲，歡樂與淚水都在電視機前，備有一台優質電視就是一個很棒的美夢，買來開箱就是 Dreams Come True 的那一刻！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

現在電視已經進入 4K 的時代，也越來越多訊號來源支援了 4K 高畫質，簡單在來說明一下 FullHD、4K 與 8K 的差異，Full HD 是 1920 x 1080 的解析度，4K 是長寬都加倍的 3840 x 2160 的解析度，8K 的解析度是 7680 x 4320，以相機來說就是有高達 3300 萬像素的高畫質，等於影像中的每一個細節都可以被呈現，若你曾經體驗過 4K 高畫質，那麼 8K 高畫質是又更高了一個層級，真的要體驗過後才知道！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

75 吋的 QLED 8K 量子電視非常的有份量，含底座的重量為 43.3 公斤，坦白說一個人要搬動真的很費力，所以真的要非常小心！支援 400 X 400 VESA 壁掛架，三星也推出零間隙壁掛架更適合精緻的居家裝潢，再搭配上美型連接線的簡單俐落，的確可以顯示出品味不凡的頂級 QLED 8K 量子電視。+

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

微邊框是 QLED 8K 量子電視的一大特色，讓我們在視覺上有最極致的享受，微邊框設計也讓電視成為居家裝潢的設計之一，搭配上 SmartThings App 可以設定不同的風格與擺設，能有融入牆面的裝置藝術，或是顯示時間訊息，或是顯示自己的相簿內容，當不在看電視的時刻，也可以是很棒的居家裝潢配置之一，是品味不凡的藝術品！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

QLED 8K 量子電視的優勢在於金屬量子點顯色科技，他可以呈現目前業界最高的 100% 色域，這樣的色彩與飽和度還有榮獲德國 VDE 認證，VDE 標誌在電器設備領域當中為一個非常知名的驗證標誌。另外不管是 QLED 4K 或是 8K 的機種，都內建有量子尖端智慧處理器，其中 AI 智慧升頻技術，當你的影像來源非 8K 影音的話，可以針對每一個像素都進行百萬級的資料庫分析，會自動演算補足來提升色彩與清晰度，還有降噪處理、邊角修復與紋理創建。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

以我在家裡玩任天堂 SWITCH 來說，SWITCH 投放到電視的解析度其實只有 1080P，透過 AI 智慧升頻科技的提升長寬都四倍，遊戲畫面的細節依然是超級精緻，根本不覺得畫面是經過放大的，馬力歐賽車的感覺超級爽的，連小朋友都一直吵著想要賽車，高畫質加上 75 吋的大螢幕這種享受讓人無法忘懷。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

AI 智慧升頻技術包含有三大智慧功能，第一就是降噪處理，分析畫面中的噪點去修正改善，藉此提升全部畫面的清晰度；第二點是放大畫面時的紋理創建，若只是放大並不會提升細節，因此需要創建影像的細節，整體的畫質才會有提升的感覺；第三點是邊角修復技術，能夠智慧化的修復低解析度的細節，讓影像更具備有細緻度。其實這些 AI 技術不說真的不會知道，但是從低畫質的畫面提升就會很有感覺，所以暫時不用擔心沒有 8K 的訊號來源，就算是 AI 智慧升頻的影片也可以看的爽爽的！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

極控光直下式技術，全畫面的獨立的控光光源輸出，讓影像的色彩深度與對比都能準確呈現，同時可以支援 HDR10+ 高動態對比，簡單來說暗處的細節不會是整片黑黑的，亮處不會全部過曝，該有的細節還是會有，可以感受到真實畫質與色彩的表現，這是影音享受要注意的一大環節，像有些恐怖片會有很黑暗的場景，若是沒有好的技術支持，可能就會只看到一片黑影在晃動，我想大家應該都有這樣的經驗，選擇 QLED 8K 量子電視就不會有這樣的困擾。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

大家看電視時一定會有反光的困擾，大多電視都會受到反光影響，而 QLED 8K 量子電視具備有究極黑面板，那種黑就真的是深沉的黑，甚至不會輸給 OLED 的黑。像是看電影時上下都會有黑邊，那個就真的是全黑，我關掉電燈拍照後，上下的黑邊真的就是全黑，不會有一般電視黑色還會透光！除了深沉的黑之外，他還能夠避免掉光線反射，在播放影片的時候，也可以吸收阻絕反射的干擾，因此不論是在高亮度的地方、或是低亮度的環境，都能夠精確地顯示畫面該有亮度、色彩、飽和度等等光影細節。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

我實際對著電視拍了一張照片，現場的光線算是充足的，不過拍出來的電視畫面真的是黑到一個極致，從肉眼都很難看到反光，這款究極黑面板真的相當不得了！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

看影片需要極致的黑之外，打電動時又有不同需求，任天堂 SWITCH 多人遊戲很多，大家又要有一定的活動空間，電視畫面的可視角就很重要，很多傳統的電視只要看電視的角度斜一些，就會發現顏色不同了，感覺畫面變暗了，更別說色彩也跑掉了，那是因為沒有那麼好的技術，QLED 8K 量子電視有獨家雙層控光技術，能讓光源均勻呈現在螢幕上，不管你在電視前方、斜前方等等位置，都能有棒的觀看感受，大家不用都擠在螢幕的正前方，甚至有些人客廳連著廚房，媽媽族群做菜時也能一邊看電視。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

QLED 量子電視採用 FreeSync（VRR）的技術讓遊戲的延遲降低， VRR（Variable Refresh Rate）會根據影像處理速度自動調整畫面的更新頻率，譬如說賽車中的畫面更新頻率就要高，遊戲中才不會有斷斷續續延遲的感覺；若是 RPG 型的遊戲有很多對話內容，就可以不用有那麼高畫面更新頻率。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

還有一項 AI 技術是比較難用畫面來呈現的，就是 AI 智慧音場調校技術，這個也是很難主動去感受到的 AI 科技，QLED 8K 量子電視不論在不同影片或是環境之中，會依照場景進行演算，來最優化空間中的聲音表現，讓用戶有最高水平的環繞音效體驗。針對影片中的聲音細節，也會透過量子尖端處理器 AI 智慧處理，譬如說各種不同的人聲、環境音或是純音樂，QLED 8K 量子電視除了影像讓人感到享受，聲音細節也有加入許多科技在裡頭。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

在無線投放的技術上，支援 AirPlay 2 的無線投影，iPhone、iPad 或 iPod touch 的 iOS 版本要在 iOS 12.3 以上的版本，或是 Mac 的 macOS 的版本要在 10.14.5 以上，就可以透過 AirPlay 2 來投放到 QLED 8K 量子電視，可以不用再接上一台 Apple TV 非常方便性，當然 Android 手機的無線投放也肯定是支援的！實際上透過 iOS 或是 Mac 工作的族群很多，不管是工作需求或是娛樂需求，Windows 電腦也可以透過 Remote Access 遠端存取投放到電視上，電視再連接滑鼠與鍵盤之後，就可以遠端的來操作電腦，感覺辦公室會議也能很方便的使用。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

以我居家的使用來說，投放 YouTube 是非常普遍的，不論是自己看影片，或是給小朋友看看卡通，尤其現在影音那麼發達，大家也花費更多的時間影片上，與其透過手機的螢幕來看影片，不如直接投放到大大的電視上，感覺不是更舒服嗎？我自己也覺得手機投放是種趨勢，因為越來越多透過手機播放的影音 APP，但並不是所有應用都可以直接透過電視來執行，所以手機投放到電視必須要是居家必備唷！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

Apple 的連線除了 AirPlay 2 之外，QLED 8K 量子電視也內建有 Apple TV APP，讓大家不用實際購買 Apple TV 的電視盒，也可以直接觀賞 Apple TV 的影音內容。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

Apple TV 內的影音內容真的頗豐富的，再加上 NETFLIX 與 Google Play 的影音內容，想要一輩子待在電視之前我想都沒有問題的！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

QLED 量子電視從我認識起，就有一點非常吸引人，就是它的集線收納是非常棒的，就我們一般的電視來說，所有常用的 HDMI 輸出與 USB 接口都在電視後方，以四個 HDMI 輸出來說，電視後面就會至少有五條線（加上電源線）露出來，看上去就是很亂；有些裝潢施工會預留線槽將走線集中在一起，像我家裝潢時就是這樣，不過當真的一堆線要擠過線槽時真的有難度，美觀會是一大困擾，不過 QLED 量子電視有辦法幫大家解決這樣的問題。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

QLED 8K 量子電視後方接出來的就只有這麼一條美型連接線，就只有一條線，而且是包含電源！細細的呈現透明白色，只要好好的安排走線，就是好看！就是非常的簡潔有力，尤其現在很多人電視都喜歡走壁掛，可以節省電視櫃的空間，美型連接線就能讓 QLED 8K 量子電視很完美的掛在牆上。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

美型連接線會接到美型集線器，之後所有的 HDMI、USB 與電源都是接在美型集線器上，側邊就有 3 個 USB 插槽可以使用，兩個 5V / 0.5A 與一個 HDD 5V / 1A，可以播放 8K 影片。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

來看看美型集線器後方有什麼？最右側的 ONE CONNECT 就是美型連接線，一條線搞定訊號與電源。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

接著還有 4 個 HDMI 輸入、網路、光纖、AV 色差輸入與 ANT 輸入。以往的電視要插新的 HDMI 都要把頭探到電視後面，然後花費很多力氣把線整理好，不然就是線亂糟糟，若是有 QLED 8K 的美型集線器就方便多，拉出來之後就很好插入 HDMI，也完全不影響電視的美觀，真心覺得這樣的設計是很方便的！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

智慧型單一遙控器，QLED 8K 量子電視的遙控器是金屬的，拿在手上質感真的非常不錯，而且介面上非常非常的簡單，沒有複雜的數字按鍵，整體就是非常簡單俐落。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

智慧型單一遙控器還有一個優勢，就是可以整合其他的遙控器，譬如說家裡的 MOD 或是其他電視機上盒，像我家裡的遙控器至少就有 MOD、小米盒子與 Apple TV 三個，加上各種家電的遙控器擺在一起，真的快要到 10 支遙控器，常常還會有找不到遙控器的狀況發生。智慧型單一遙控器可以幫你整合多支遙控器，這樣使用上也會方便簡單許多。相信大家現在透過電視盒子收視比較多，已經沒有傳統的 CABLE 可以直接透過電視的遙控器來轉台，若單一遙控器只拿來開機與關機不是很浪費嗎？所以請記得善用整合功能，這樣才可以發揮智慧型單一遙控器的用途唷！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

新版本的遙控器與去年度的版本相比，更多了下方三個快捷鍵 NETFLIX、prime video 與 www 網頁瀏覽，常用的操作可以更加快速，尤其 NETFLIX 上的高畫質影音資源相當豐富，尤其擁有了 QLED 8K 量子電視後，每個月都付費都值得，畢竟好的電視就是要你好好享受，深深覺得每天都需要看一部高畫質電影。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

接下來是要分享 QLED 8K 量子電視很獨特的變色龍模式，可以讓電視畫面融入牆面的背景當中，透過 SmartThings App 來設定，簡單拍張照片就能夠自動偵測牆面背景，像我工作室背景是類似水泥牆的風格，可以複製出細緻的紋路，若電視選擇壁掛的方式，就會很像是牆上的相框一樣，不過我是放置在電視櫃上，感覺還是比較像是電視吧！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

去年的變色龍模式只有模擬牆面的功能（家裡有這台真好！Samsung Q9F 65 吋 4K QLED 量子電視開箱），新一代多了氛圍燈的設計，增添了立體感，氛圍燈還會閃爍，就算不看電視也是頗有氣氛的！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

氛圍燈還有不同的佈景風格可以選擇，能改變氛圍燈的閃爍方式與顏色，這都能透過 APP 來調整，並且直接在電視上預覽效果如何。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

就算不透過手機 APP 操作，也可以透過遙控器更改設定，內建也有非常多樣化的內建設定，不過變色龍模式還是得透過 APP 才有辦法唷！！！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

也能在電視上呈現一些藝術作品，若是採用壁掛模式，這種感覺就會非常非常的棒！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

變色龍模式加上搖曳的樹影，這種感覺也超級真實的，有種乘涼的感覺。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

還有太多太多風格可以選擇，這裡就不每一個都展示給大家看了！微邊框真的可以讓電視美美的！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

簡單的時鐘模式

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

還能將自己的相簿呈現在電視上，就真的很像是無框畫的呈現，家裡的感覺會像是藝術畫廊那樣。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

各種 QLED 8K 量子電視 Q900R 的特點與大家介紹過一輪，令人心動的畫質與各種技術的整合，不過 QLED 8K 系列價格也是比較高價的，譬如說這台 75 吋的訂價是 NT$299,900，更頂級 82 吋的價格是 NT$399,900，QLED 8K 系列最小 65 吋的價格也要 NT$179,900，這樣的價格或許不是大家都能不眨眼就買單的，當然還是有不眨眼就能買單的族群在，但是要再給大家一些更親民的選擇。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

再來要與大家分享的是 55 型 QLED 量子電視 Q80R，55 吋其實還算是主流的電視大小，這台價格只要 NT$64,900，有沒有突然覺得親民許多，原來 QLED 量子電視並不是每台都 10 多萬起跳，當然還是有不同的等級之分，前文所介紹的 QLED 8K Q900R（82 型 / 75 型 / 65 型）系列是最高等級，接下來 2019 年 4K 解析度的有 Q90R（75 型 / 65 型）、Q80R（75 型 / 65 型 / 55 型）、Q70R（65 型 / 55 型）與 Q60R（82 型 / 75 型 / 65 型 / 55 型 / 49 型）系列。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

Q80R 有多種技術頂級的 QLED 8K 量子電視 Q900R 是相同的，譬如說金屬量子點顯色技術、極控光直下式技術、究極黑面板、雙層控光技術、AI 智慧升頻技術、AI 音場調校技術、智慧型單一遙控器、智慧整合、支援 Apple AirPlay 2、變色龍模式、美型連接線與美型集線器，比較大的差異就是解析度的不同，8K 和 4K 還是有一倍的差距啊！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

微邊框的美型也是有的！這次搭配上磚牆的背景也是非常好看，不過變色龍模式要套用背後的磚牆就稍有難度，因為磚塊的接界處不好拿捏，就很難與背後的磚牆完美結合，還是有一定的難度在。就算不使用變色龍模式，也有很多佈景可以套用，風景的佈景也很美麗，常常看看這些美麗的景色也很不錯！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

機身背後也只有一條美型連接線，可以沿著機身、腳架來走線，不得不說藏線非常的完美。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

究極黑面板依然是如此的黑，不會因為等級不同就有太大的差距，這都可以減少許多的外來反光，能有更好的收視體驗。

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

遙控器的等級就稍微有點不同，剛剛 QLED 8K 的是金屬質感的，這款遙控器是塑膠質感，不過在操作上是相同的，而且同樣具備有 NETFLIX、prime video 與 www 的快捷按鍵，只有差在質感啦～功能面一點都沒少唷！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

55 型的螢幕雖然比較小，不過可以感受到畫質非常的細緻，坦白說尺寸比較小畫質看起來還會更好，這跟像素密度的概念差不多，其實我用 55 型的這款也使用了三四天之多，使用的感受也很好，只是身旁還有一台 75 型的 QLED 8K 量子電視在誘惑我，相比之下當然還是螢幕越大越好，當然價格也是取捨的點，大家購入電視前也得想清楚囉！有本錢當然是直上 QLED 8K 量子電視就對了！

75吋 Samsung 8K QLED 量子電視開箱文

文章最後來總結一下自己的使用心得，我在使用這段期間看了非常多的電影預告片，因為 QLED 8K 量子電視的高畫質真的非常吸引我，尤其是看高畫質電影時的爽度真的好，只是沒那麼多時間一直看電影，看電影預告片也很爽，可以看到很多細膩的細節，目前我是沒有任何 8K 的影片，但是透過 AI 智慧升頻技術可以感覺到畫面是被大幅提升，尤其是動畫卡通的影片，更可以感受到非常非常的清晰，8K 真的超有感；再來就是我每天都一定會打電動，玩 NBA2K19 時球員臉上的汗水都相當相當真實，量子點技術更可以突現那種光澤的感覺，打電動的快感是我每日最期待的時刻，QLED 量子電視就有支援Freesync更是讓我這個電玩控超滿意！在文中介紹那麼多的功能中，基本上還是畫質、面板技術與 AI 科技深得我心，以上開箱文心得提供給大家參考囉！

Q900R 官網：https://www.samsung.com/tw/tvs/qled-q900r/QA75Q900RBWXZW/
Q80R 官網：https://www.samsung.com/tw/tvs/qled-q80r/QA75Q80RAWXZW/
官網 E-Shop 購買：https://shop.samsung.com/tw/Products/tvs/-/c/CE01
現在買指定機種再送Dyson吹風機：https://ce-promotions.twsamsungcampaign.com/2019-ctv-q3-sp.aspx
QLED 8K 實機展示門市資訊
https://ce-promotions.twsamsungcampaign.com/8k-ctv-buy-map.aspx

本文係經台灣三星電子（股）有償委託撰文

開箱 75 型 Samsung QLED 8K 量子電視 Q900R，享受高畫質享有生活品味 相關文章

訪客留言

開箱 75 型 Samsung QLED 8K 量子電視 Q900R，享受高畫質享有生活品味 參考資料

2019 75型QLED 8K 量子電視Q900R | QA75Q900RBWXZW - Samsung
2019 75型QLED 8K 量子電視Q900R 帶來全新的高解析度畫質體驗，就像身在每個場景之中，幾乎要伸手觸摸的真實感，帶給您無限的感動。
QLED 8K TV - Introducing 8k resolution TV | Samsung US
Why QLED 8K? Television history has been a remarkable march from standard definition to HD to 4K. And now Samsung is again leading the way as the first to bring 8K to the market. 8K delivers 4 times the resolution of 4K and 16 times the resolution of HD,
[Unbox] 三星QLED 8K 量子電視Q900R 開箱體驗：不只8K 超高解析度 ...
圖：此次開箱體驗的QLED 量子電視有兩台，分別為75吋8K 的Q900R與55 吋4K ... 極簡，讓電視成為家中的時尚焦點，美型集線器更讓線材化繁為簡！ ... 而像是Q900R 這樣具備8K 解析度的電視，可顯示的畫素更是Full HD 電視的16 倍之多呢！ ..... 這下子就不用擔心電視看到一半要跑廁所，會錯過精采的內容啦XD。
Samsung QLED 8K《王就愛高顏質》體驗會-不專業體驗心得 - 高畫質視界 - 影音討論區 - Mobile01
Samsung 2019-QLED 8K Q900R 量子電視 -特點「線上串流影音涵蓋更廣」 跨品牌合作 ... 手刀投稿94狂開箱文，免費爽吃94天麥脆鷄! 小惡魔廣編特輯 Dyson V11 獨家體驗矚目登場-搶先看全台最強試用報告 ...
Samsung QLED 8K │ 世上顏值最高的電視 全新上市 | 臺灣
2019全新8K QLED 量子電視 世上顏質最高的電視 了解更多 關閉 生活家電 返回 關閉 特色 雙循環雙門冰箱 直立式無線吸塵器 智慧觸控系列 三星活動 三星公告 銷售門市 ...
Samsung QLED 8K TVs - New models with 8K resolution | Samsung US
Explore the latest TV technologies and features available in the new Samsung QLED 8K Smart TVs. Compare sizes, designs and prices for your best TV option. ... You Are About To Be Redirected To Investor Relations Information for U.S. Thank you for visiting
2019 QLED 8K Q900 85&quot; - Specs &amp; Price | Samsung US
Turn what you love into 8K 8K AI Upscaling² With intelligent upscaling developed thru AI², QLED 8K converts today&#39;s content into stunning 8K for improved details and sharpened definition. Enjoy clear and precise images with 8K-level picture quality, r
[XBOX360]初探－遊戲耐玩度提昇的無名英雄：成就系統 - 阿祥的網路筆記本
嗯？成就系統就是這樣 嗎？是的，就是這麼簡單，不過這樣的設計，對於玩家其實包含了很多意義，我把我的看法整理如下 ... [Unbox] 三星 QLED 8K 量子電視 Q900R 開箱體驗：不只 8K 超高解析度，更用金屬量子點顯色與 AI ...
Samsung 在台發表全新QLED 電視系列，最高達8K 解析度
Samsung 今天在台灣發表了2019 年的QLED 量子電視系列，其中最高階的Q900R 來到了8K 的解析度，為逐漸開始進入高階市場的8K 電視，增添&nbsp;...
Samsung | QLED 8K - YouTube
Experience the never before seen with Samsung QLED 8K Learn More → https://www.samsung.com/au/tvs/qled-8...