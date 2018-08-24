家裡有這台真好！Samsung Q9F 65 吋 4K QLED 量子電視開箱

2018-08-24 10:18:31 哇哇
開箱 Samsung QLED Q9 65 吋 4K 電視

電視是家裡的核心之一，全家一起看電視是很棒的一件事情，相信大家腦還中都有這樣的畫面！今天來跟大家開箱三星頂級 Q9F 系列 65 吋的 4K QLED 量子電視，價格大概 15 萬台幣，以價格來看就知道這電視的等級在哪裡！相信很多人上班後的休閒就是看電視、打電動、玩手機，影音享受是非常需要被重視的，三星第二代的 QLED 量子電視在美學的細節上更加亮眼，包含線材的收納、智慧型單一遙控器，在畫質上究極黑面板、極控光直下技術讓畫質更接近真實，還有別具特色的變色龍模式，讓電視也能成為居家最美的布置之一，若剛好家裡需要裝潢、搬新家的話，真的要挪一筆費用在電視！


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開箱是一定要的！65 吋的電視怎麼那麼大箱，而且重量十足！家裡原本的電視已經是 60 吋了，這台電視的重量硬生生又多了 10 公斤，坦白說我原本壁掛架實在不敢掛上去，而三星在這一塊也早準備齊全，拿來搭配的有藝術展架、迴轉底座、零間隙壁掛架，壁掛架 65 吋的可以承重到 30 公斤，若是搭配裝潢的話一定得打在石牆上，要買台真正足以享受電視，在安裝定位上得先下足功夫！

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安裝過程就不多贅述，因為就是拆箱而已，然後電視很重很重，真的要很小心，我這次只用最基本的底座，所以組裝還算是快速！通常電視後方會有很多的連接埠，像我家的光是 HDMI 就是四個，還有連接音響的等等等，有些還要安裝訊號盒，再加上現在真的很多人為了省空間都是使用壁掛的方式，掛上去再去用那些線材實在太麻煩，而這台電視完全解決了這些麻煩事，特色就是乾淨俐落，電視後面只有唯一個接頭，要做的事就只有把那一條細細的線走好！

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來看看整體組裝後的樣子，從電視出來的就只有一條線，若是走壁掛也有線槽可以走線，而接出來只會有一個美型集線器。以一般居家裝潢來說，通常電視掛上去之後，還要預留比較大的管道要容納多條的 HDMI 或是音響線材，然後將線走到另外一個影音收納櫃，而現在用這台電視也還是要走線，但是相對單純許多，因為就只有一條美型連接線，而且這包含了電源與訊號！

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簡單俐落的一個接頭，就可以包含有電源以及訊號，從來沒想過連電源都能以這樣的方式存在，和以往的電源插頭完完全全不同。

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安裝在電視後方，之後再把線走好就可以。

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然後線的另外一頭接上美型集線器，應該就算安裝完成了吧！雖然說電視很貴、很重，不過在安裝上超級簡單，若是需求壁掛的話，我覺得還是交給專業的來，但若是使用原本的電視架、藝術展架或是旋轉底座應該都可以自己完成，只需要具備有一名壯丁可以拿得動電視。

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這條線材還頗長的，這樣也比較不擔心媒體櫃的位置離電視比較遠。

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美型集線器有四個 HDMI、網路（其實也有無線網路）、數位音訊輸出、色差 / AV 輸入、ANT 輸入。

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側邊還有三個 USB 接頭，可以方便的使用隨身碟，其中一個支援到 5V 1A 可以連接外接硬碟使用，這樣電力才能夠推得動。

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機身後方請大家再注意一個點，就是壁掛架的四個孔位，他是標準的 40x40，所以應該能夠符合大多的壁掛架，不過他的壁掛孔在機身偏上的位置，這點是比較需要留意的，像我家的壁掛架下方就直接連著電視櫃平台，其實就算能掛也掛不上去，因為壁掛架到電視底部還需要預留的空間太多，這點是購買前要注意的一個點。

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再來看看遙控器的部分，簡約有形的智慧單一遙控器，質感上非常的加分！而且還具備結合其他遙控器的功能，譬如說家裡會出現的 MOD、電視盒、APPLE TV 等等，都可以整合在一起使用，客廳桌上的遙控器能少一支是一支，這功能對我來說實在是太重要！

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太先進的遙控器讓我第一次使用就碰壁，因為我完全不知道音量要怎調整，我把 VOL 按下去就是靜音，再按一次就是有聲音，我就在那邊傻傻按了很久，最後看說明書才發現 VOL 按鍵是可以上下推的，又顛覆了我對遙控器的認知 XD。

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新一代的電視也可以稱為智慧型的電視，因為內建就有許多功能，譬如說預設安裝好 NETFLIX、YouTube、Prime video、Google 電影、媒體瀏覽器與網頁瀏覽器，若你本來就很依賴這些影音資源的話，不得不說方便性非常的高，要看電視、電影與影集通通都有，接上 USB 可以看自己的多媒體檔案，甚至瀏覽網頁都可以，下班想要懶沙發上都不想動，這台電視非常可以！

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NETFLEX 有非常多的影音資源，為什麼要選擇 NETFLIX 呢？因為上面有 4K 的影片，加上大螢幕看電視的爽度，我真的只是隨意挑選一個影片，然後眼睛就被黏住了！！！突然好懷念上班族的生活，下班就可以爽爽過日子，不像現在工時超長的 T_T。

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還有小朋友愛的佩佩豬，佩佩豬的顏色因為金屬量子點變得很鮮豔，和以往電視不一樣。雖然不常給小朋友看電視，偶爾還是會給他們放鬆一下，也真的是當父母可以好好放鬆的時刻之一。

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當然看電影的爽度更高，月費不到 200 元可以電影看到爽，真心覺得很划算，而且太多好看的電影都在上面，而且買這麼貴的電視不看太浪費！我通常勸人家敗家也都是買好一點的，這樣才會想要物盡其用！

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QLED 量子電視可以呈現 100% 色域，歸功於其搭載金屬量子點顯色技術，可以顯示很精準的顏色與畫質，讓畫面的表現呈現到最好，雖然我們一般人很難從電視中看出那麼多科技與細節，不過當細細品嘗過之後，那個胃口是會被養壞的！！！而電影上下的黑框真的超級黑，完全沒有任何發光，在黑夜中看電視就只會看到電影尺寸的畫面，片尾上字幕時真的只有字幕的文字發光，這種爽度真的很棒！

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幾點重大特色與大家分享，金屬量子點顯色技術的 QLED 比 OLED 更棒，現在很多 OLED 螢幕的手機的壽命都還未結束，就已經發生螢幕烙印的狀況，若是電視發生螢幕烙印一定更心疼！QLED 的技術讓你的電視壽命更加長久，保證 10 年不會有螢幕烙印的狀況發生。此外還有極控光直下式技術，全畫面的獨立的控光光源輸出，讓影像的色彩深度與對比都能準確呈現。

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究極黑面板更是特色，具有低反射率，能吸收阻絕反射干擾，因此不用去顧慮外在光源的干擾，電視呈現出來的色彩飽和度與光影對比都能是準確的！此外具備有 HDR10+ 動態捕捉技術，在高反差當中都能細緻的呈現細節，現在有越來越多影片都支援 HDR10+ 的格式，在觀看影片時會有更好的觀看效果。

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電視除了看電影之外，打電動對我來說也非常重要，因為打電動是我短暫的娛樂，雖然我無法每天看一部電影當成休閒，但是每天打一下下電動是可以的，對我來說是快速又有效的放鬆。

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SWITCH 應該是近期很火熱的電玩，有別於 PS4 那種很多的單人遊戲，SWITCH 有很多多人的遊戲，一起玩才好玩！尤其家庭娛樂更是是如此，當有朋友來的時候一起玩樂更爽，也能讓朋友一起分享這電視帶來的感動啊！

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65 吋的電視打電動，心中滿滿的感動，這視覺效果真的好爽唷～SWITCH 沒有投放到電視怎麼可以^^。

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現在馬力歐賽車也是偶爾和朋友的假日休閒，雖然他們技術還不怎麼樣，不過還是很享受打電動的快感，而且這款遊戲其實很佛心，若是只有小朋友一個人自己玩，整體的對手實力也會降低，小朋友也拿過多次第一名，然後小朋友就會超級超級爽的！

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SWITCH 即便是 FHD 在 4K 電視上畫質也就像是 4K 一樣， 玩 SWITCH 的時候一些金屬光澤可以顯現出來，也是因為 HDR 技術和量子點才能表現出來的特色。

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上圖是因為我要拍照......所以才第 12 名，不過在這電視打電動，12 名也很爽！其實透過圖片很難呈現到底有多好，我只盡量用文字來寫出那種爽度。

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在 HDMI 的辨識上，QLED 量子電視有個很棒的特點，因為他能夠自動辨識連接的裝置，譬如說原本就認得 PS4 與 SWITCH 這些裝置，所以今天就算你不認得 HDMI 的編號也沒關係，你只要插上去電視就認得，也不用訊號源自己切來切去，不得不說真的很方便！此外若是接上電視盒，遙控器也能一併做整合，這功能雖然要手動設定，但是還頗值得花一點時間，卻可以收起來一支遙控器。

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開始設定之前，請先將裝置的電源開啟。

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我以電視盒為例子，譬如說我使用小米的電視盒，就先選擇小米的品牌。

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之後就可以開始測試遙控器的按鈕是否可以作用，若是無法作用他會在跳一組設定看看，當能正常運作時就配對完成了。

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兩個遙控器就整合在一起囉！以電視盒子遙控器來說，操作原本就很簡單，因此整合上沒有太大的問題。

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MOD 的按鈕就多了很多，雖然說可以整合，轉台調整音量都可以，不過若是進階的快速按鈕，可能原本的遙控器還是得拿出來使用一下。

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接著來談談與手機連線的功能，電視也已經成為智慧生活的一部分，可以透過手機來遙控電視，更能輕鬆的將手機投影到電視，越來越便利！

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QLED 量子電視透過 SmartThings 的 APP 來連線，之前我就已經整合過掃地機器人，現在又可以整合電視，三星還有很多居家智慧產品，這個通通整合成本很高唷^^。

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當手機與電視配對完成之後，就可以透過 APP 來遙控與操作，遙控器若暫時被小朋友藏起來，拎爸還是要看電視啊！

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操作上就像遙控器一樣簡單，甚至有許多電視上的功能需要 APP 來輔助才能達成，依序也會替大家介紹。

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接下來要與大家分享的是很重要的一個功能，就是變色龍模式，簡單的來說它是一種待機模式，讓電視在沒有觀看的時候，也能成為家裡的佈置之一，可以藏身於你的居家裝潢之中，非常具有特色的功能。

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預設可以顯示當下的時間。

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也有水波紋的動態背景，遇水則發的感覺也還不錯。

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也有相框模式，可以將喜愛的照片投放上去。

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預設的背景有很多很多款，大家可以選擇喜愛的，不過這都還無法凸顯變色龍模式的特色，接著來替大家實作變色龍！

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從右側選單中點選到 Ambient Background 的項目，可以看到很多內建的背景選擇，再往下滑就可以自己製作客製化的背景。

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設定的方式有兩種，第一種方式是拍攝背景，至少要有電視的一半大小，不管上下左右都可以。第二種方式是 AUTO 模式，就像上圖那樣對準電視的四個角，就會幫你自動偵測背景的樣式，然後去模擬出來，其實不管是哪一種模式，背景樣式越單純越好，才會有比較好的擬真效果。

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模擬完成之後，他會要你再對著螢幕一次，然後調整對應的亮度與飽和度。

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設定完成之後就有自己家裡獨一無二的背景模式。

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變色龍模式的完成品如上圖，我覺得超級威的啦！！！真的和我家窗簾一樣。

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切換成相框模式的時候，也會自動套用自訂的背景，結合在一起就像是牆上的無框畫，雖然說很明顯還是一台電視，不過能具備這樣的特色還頗不錯的！

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打開 APP 之後可以從 MAKE MY OWN 去設定自己的照片，預設選取八張相片就可以完成，然後就可以投放到電視上面。

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投放出來的感覺真是不錯，小朋友生活的照片，這樣看起來的確美美的。

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我實際測試過背景模式的電力，耗電與一般電視差不多，若是不看電視時關閉還是比較省電，當然若你不在意那麼一點電力，QLED 量子電視的變色龍模式的確非常獨特，當有其他人來家裡作客的時候，是可以拿出來秀一下^^。

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心得總評，到底要花多少錢投資在電視？65 吋的 4K 電視其實不到 5 萬就可以買到，而 QLED 量子電視 Q9F 這台 4K 電視卻快要將近 15 萬，電視就是一分錢一分貨的產品，你需要更多的科技與技術、需要更細膩的畫質、需要更精準的顏色、需要更棒的高動態對比，那麼你就值得投資更好的！以我自己看了十幾天以來，我只能說真的有享受到，坐在電視前面不小心隨便看個電影，轉眼間半個小時就過去，真不知道是電影太好看，還是畫質太精緻？不管如何我都很確信 QLED 量子電視帶來的視覺享受，被稱為史上顏質最高的電視，當之無愧！

官網介紹：http://www.samsung.com/tw/tvs/qledtv-q9fn/QA65Q9FNAWXZW/
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本文係經台灣三星電子（股）有償委託撰文

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