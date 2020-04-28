連續第三年有機會體驗 Samsung QLED 8K 量子電視，2020 年 Samsung QLED 有哪些不一樣的地方呢？本篇文章將帶大家一起來看看，今年到底提升了什麼？AI 影像升頻技術又提升了，除了原有的機器學習又加上了深度學習；超級窄邊框讓螢幕有高達 99% 的屏占比，還加上了全新的邊框喇叭與低音單體，與 OTS+ 魔術音效的全面升級。此外還有發表了 Lifestyle TV 設計生活系列，包含可以翻轉的 The Sero、如同牆上畫框般的 The Frame 與風格出眾的 The Serif，本篇文章將帶大家一起來看看唷！
第一年參加 QLED 的活動覺得非常不可思議，除了有 QLED 的高畫質之外，還具備有美型集線器，讓客廳的電視簡單俐落，變色龍模式可以讓電視隱身在居家背景之中；第二年引入 8K 的解析度，量子尖端智慧處理，AI 智慧升頻技術，能夠低解析度的畫面經過降噪處理、邊角修復與紋理創建等，變色龍模式加入了藝術效果。
Samsung QLED 8K 的零間隙壁掛設計，電視螢幕與牆壁間就那麼一點點空間而已。因為只需要一條美型連接線從螢幕後方出來， 所以可以如此的節省空間。
我們看看有底座的電視也是如此，螢幕後方就只有那麼一條線往下出來，會連接到美型集線盒上，因此所有的訊號輸入並不是直接在電視後方，而是透過美型集線盒，這樣的設計可以讓你電視後方清爽舒適許多！
這次在機身邊框上有兩個特點，第一點是無邊際的邊框設計，螢幕屏占比高達了 99%，二來就是全新的邊框喇叭與低音單體，與 OTS+ 魔術音效的全面升級，我只能說過往 Samsung QLED 電視的喇叭已經很不錯了，現在又更往上提升了，若以前的音效用居家電影院來比喻，那麼現在可能就要用居家 IMAX 來比喻了，大概就是這樣的差異。
前面剛剛說有到 OTS+ 魔術音效，透過 AI 智慧分析音頻與場景，不僅融合天空聲道環繞與重低音震撼，環繞音效的效果會很明顯。
聲音上還有什麼獨特之處嗎？過往若是電視結合 Soundbar 的時候，音效輸出會集中在喇叭上，這樣電視的喇叭不是就浪費了？因此現在也有新的設計，當 Q 系列與 Soundbar 結合時，會具備有麼魔幻音場技術，等於電視喇叭和 Soundbar 會創造出動態層次的強大立體環繞音場，視聽享受又更高了一個等級。
除了新的規格新的硬體之外，在軟體技術上有哪些提升呢？譬如說當手機靠近電視時，有全新的感應連結，讓連線更加的聰明。智能居家不只是可以結合三星的智慧家電，更支援到跨品牌的支援，開冷氣、開掃地機都是可以的！在手機投放上還支援有子母畫面的新功能，你可以保有原本收看的電視，然後留個小視窗給手機投影，在使用上的確更加方便了！
在家裡看電視時，可能偶爾都有機會遇到意外的噪音，譬如說有吹風機的聲音、吸塵器的聲音，我家附近還有飛機飛過的聲音，現在全新的智慧抗噪模式，當電視內容有對話的聲音時，遇到噪音干擾時，會自動擴大人聲的部分，減少被噪音干擾而無法聽到聲音的問題唷！
Q950TS（85/75）與 Q800T（82/75/65）為 3300 萬的真 8K 解析度，有 99% 螢幕占比的無邊際螢幕，與簡單俐落的美型連結，技術上有 8K AI 肩擔智慧處理器、金屬亮子點顯色技術、極控光直下式技術、究極黑面板、極廣域視角、OTS+魔術音效、魔幻音場與智慧抗噪模式。Q95T（75/65/55）、Q70T（85/75/65/55）與 Q60T（65/55/50/43）為 4K 解析度的真實原色，文末再列完整的型號與價格給大家。
The Frame 美學電視
之前 Samsung QLED 電視的變色龍模式，就是想要把電視與環境結合，或是讓電視就像是牆壁上的畫作一樣，The Frame 美學電視算是這種設計的終極代表，他具備有美型集線器，讓電線更容易地被隱藏，還具備有全新的雙視光增豔技術，這樣可以讓電視上的畫作更加真實。
還有三種不同顏色的風格邊框，可以吸附在電視的四周圍，加上低反光的電視面板，真的就像是畫作一樣被掛在牆上。
The Serif 風格電視
The Serif 風格電視的設計感覺更居家，或許說他像是一個可以移動的電視，好像放在家裡不同角落都可以，並不侷限一定要放在電視櫃上。
The Serif 除了可以隨意地在家裡擺放之外，有還有落地式的腳架，電視的感覺更居家！
I 型襯線的設計讓電視更具備有特色，像是居家美化的一個飾品，甚至電視上還有小平台，可以放些喜愛的小裝飾等等。
The Sero 翻轉電視
The Sero 翻轉電視我覺得會是一個新的趨勢，手機投影到電視已經成為一種習慣，看照片、追劇、看影音投放到電視更加方便，我只能說 The Sero 翻轉電視就是為了手機投放而生的。
當你的手機投影到電視之後，當你的畫面是橫的，電視就會是橫的，當你手機是直的，那麼螢幕就會翻轉成直向的，全自動的唷！當然也可透過遙控器來進行翻轉，現在直式的影片變多，能有可以翻轉的電視真的是個很特殊的選擇。
下方底座部分還有 4.1 聲道 60W 的喇叭，可以讓聲音輸出更加提升。
上市產品資訊
|產品
|系列
|型號
|尺寸
|建議售價 (NT$)
|QLED 8K量子電視
|Q950TS
|QA85Q950TSWXZW
|85”
|NT$499,900
|QA75Q950TSWXZW
|75”
|NT$399,900
|Q800T
|QA82Q800TAWXZW
|82”
|NT$299,900
|QA75Q800TAWXZW
|75”
|NT$219,900
|QA65Q800TAWXZW
|65”
|NT$159,900
|QLED 4K量子電視
|Q95T
|QA75Q95TAWXZW
|75”
|NT$159,900
|QA65Q95TAWXZW
|65”
|NT$99,900
|QA55Q95TAWXZW
|55”
|NT$69,900
|Q70T
|QA85Q70TAWXZW
|85”
|NT$199,900
|QA75Q70TAWXZW
|75”
|NT$99,900
|QA65Q70TAWXZW
|65”
|NT$59,900
|QA55Q70TAWXZW
|55”
|NT$46,900
|Q60T
|QA65Q60TAWXZW
|65”
|NT$49,900
|QA55Q60TAWXZW
|55”
|NT$36,900
|QA50Q60TAWXZW
|50”
|NT$30,900
|QA43Q60TAWXZW
|43”
|NT$26,900
|Crystal UHD
|TU8500
|UA65TU8500WXZW
|65”
|NT$39,900
|UA55TU8500WXZW
|55”
|NT$27,900
|UA50TU8500WXZW
|50”
|NT$23,900
|TU8000
|UA82TU8000WXZW
|82”
|NT$149,900
|UA75TU8000WXZW
|75”
|NT$79,900
|UA65TU8000WXZW
|65”
|NT$36,900
|UA55TU8000WXZW
|55”
|NT$24,900
|UA50TU8000WXZW
|50”
|NT$21,900
|UA43TU8000WXZW
|43”
|NT$19,900
|The Frame美學電視
|LS03T
|QA50LS03TAWXZW
|50”
|NT$49,900
|The Serif風格電視
|LS01T
|QA49LS01TAWXZW
|49”
|NT$49,900
|The Sero翻轉電視
|LS05T
|QA43LS05TAWXZW
|43”
|NT$54,900
(二) 上市優惠資訊 1. 指定購買 QLED 8K 量子電視 Q950TS 促銷活動：
l 活動期間：2020年4月16日起至2020年6月30日止
l 指定機種：2020年全新QLED 8K量子電視Q950TS系列
l 通路：全通路
|購買型號
|尺寸
|建議售價 (NT$)
|贈品內容
|QA85Q950TSWXZW
|85”
|499,900
|Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB (市價NT$47,900)
|QA75Q950TSWXZW
|75”
|399,900
|Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB (市價NT$43,900)
2. 指定購買QLED 8K量子電視Q800T促銷活動：
l 活動期間：2020年4月16日起至2020年6月30日止
l 指定機種：2020年全新QLED 8K量子電視Q800T系列
l 通路：全通路
|購買型號
|尺寸
|建議售價 (NT$)
|贈品內容
|QA82Q800TAWXZW
|82”
|299,900
|Samsung Galaxy S20 5G (市價NT$32,900)
|QA75Q800TAWXZW
|75”
|219,900
|Soundbar Q60T (市價NT$14,990)
|QA65Q800TAWXZW
|65”
|159,900
3. 指定購買Lifestyle設計生活系列電視促銷活動：
l 活動期間：2020年4月16日起至2020年6月30日止
l 指定機種：2020年全新Lifestyle設計生活系列電視
l 通路：全通路
|電視
|購買型號
|尺寸
|建議售價 (NT$)
|贈品內容
|The Frame 美學電視
|QA50LS03TAWXZW
|50”
|49,900
|專屬風格畫框乙組 (市價NT$3,990)
|The Serif 風格電視
|QA49LS01TAWXZW
|49”
|49,900
|Galaxy Buds+ (市價NT$5,490)
|The Sero 翻轉電視
|QA43LS05TAWXZW
|43”
|54,900
|專屬拆卸式滾輪 (市價NT$2,990)
https://www.samsung.com/tw/tvs/