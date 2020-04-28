連續第三年有機會體驗 Samsung QLED 8K 量子電視，2020 年 Samsung QLED 有哪些不一樣的地方呢？本篇文章將帶大家一起來看看，今年到底提升了什麼？AI 影像升頻技術又提升了，除了原有的機器學習又加上了深度學習；超級窄邊框讓螢幕有高達 99% 的屏占比，還加上了全新的邊框喇叭與低音單體，與 OTS+ 魔術音效的全面升級。此外還有發表了 Lifestyle TV 設計生活系列，包含可以翻轉的 The Sero、如同牆上畫框般的 The Frame 與風格出眾的 The Serif，本篇文章將帶大家一起來看看唷！

第一年參加 QLED 的活動覺得非常不可思議，除了有 QLED 的高畫質之外，還具備有美型集線器，讓客廳的電視簡單俐落，變色龍模式可以讓電視隱身在居家背景之中；第二年引入 8K 的解析度，量子尖端智慧處理，AI 智慧升頻技術，能夠低解析度的畫面經過降噪處理、邊角修復與紋理創建等，變色龍模式加入了藝術效果。

Samsung QLED 8K 的零間隙壁掛設計，電視螢幕與牆壁間就那麼一點點空間而已。因為只需要一條美型連接線從螢幕後方出來， 所以可以如此的節省空間。

我們看看有底座的電視也是如此，螢幕後方就只有那麼一條線往下出來，會連接到美型集線盒上，因此所有的訊號輸入並不是直接在電視後方，而是透過美型集線盒，這樣的設計可以讓你電視後方清爽舒適許多！

這次在機身邊框上有兩個特點，第一點是無邊際的邊框設計，螢幕屏占比高達了 99%，二來就是全新的邊框喇叭與低音單體，與 OTS+ 魔術音效的全面升級，我只能說過往 Samsung QLED 電視的喇叭已經很不錯了，現在又更往上提升了，若以前的音效用居家電影院來比喻，那麼現在可能就要用居家 IMAX 來比喻了，大概就是這樣的差異。

前面剛剛說有到 OTS+ 魔術音效，透過 AI 智慧分析音頻與場景，不僅融合天空聲道環繞與重低音震撼，環繞音效的效果會很明顯。

聲音上還有什麼獨特之處嗎？過往若是電視結合 Soundbar 的時候，音效輸出會集中在喇叭上，這樣電視的喇叭不是就浪費了？因此現在也有新的設計，當 Q 系列與 Soundbar 結合時，會具備有麼魔幻音場技術，等於電視喇叭和 Soundbar 會創造出動態層次的強大立體環繞音場，視聽享受又更高了一個等級。

除了新的規格新的硬體之外，在軟體技術上有哪些提升呢？譬如說當手機靠近電視時，有全新的感應連結，讓連線更加的聰明。智能居家不只是可以結合三星的智慧家電，更支援到跨品牌的支援，開冷氣、開掃地機都是可以的！在手機投放上還支援有子母畫面的新功能，你可以保有原本收看的電視，然後留個小視窗給手機投影，在使用上的確更加方便了！

在家裡看電視時，可能偶爾都有機會遇到意外的噪音，譬如說有吹風機的聲音、吸塵器的聲音，我家附近還有飛機飛過的聲音，現在全新的智慧抗噪模式，當電視內容有對話的聲音時，遇到噪音干擾時，會自動擴大人聲的部分，減少被噪音干擾而無法聽到聲音的問題唷！

Q950TS（85/75）與 Q800T（82/75/65）為 3300 萬的真 8K 解析度，有 99% 螢幕占比的無邊際螢幕，與簡單俐落的美型連結，技術上有 8K AI 肩擔智慧處理器、金屬亮子點顯色技術、極控光直下式技術、究極黑面板、極廣域視角、OTS+魔術音效、魔幻音場與智慧抗噪模式。Q95T（75/65/55）、Q70T（85/75/65/55）與 Q60T（65/55/50/43）為 4K 解析度的真實原色，文末再列完整的型號與價格給大家。

The Frame 美學電視

之前 Samsung QLED 電視的變色龍模式，就是想要把電視與環境結合，或是讓電視就像是牆壁上的畫作一樣，The Frame 美學電視算是這種設計的終極代表，他具備有美型集線器，讓電線更容易地被隱藏，還具備有全新的雙視光增豔技術，這樣可以讓電視上的畫作更加真實。

還有三種不同顏色的風格邊框，可以吸附在電視的四周圍，加上低反光的電視面板，真的就像是畫作一樣被掛在牆上。

The Serif 風格電視

The Serif 風格電視的設計感覺更居家，或許說他像是一個可以移動的電視，好像放在家裡不同角落都可以，並不侷限一定要放在電視櫃上。

The Serif 除了可以隨意地在家裡擺放之外，有還有落地式的腳架，電視的感覺更居家！

I 型襯線的設計讓電視更具備有特色，像是居家美化的一個飾品，甚至電視上還有小平台，可以放些喜愛的小裝飾等等。

The Sero 翻轉電視

The Sero 翻轉電視我覺得會是一個新的趨勢，手機投影到電視已經成為一種習慣，看照片、追劇、看影音投放到電視更加方便，我只能說 The Sero 翻轉電視就是為了手機投放而生的。

當你的手機投影到電視之後，當你的畫面是橫的，電視就會是橫的，當你手機是直的，那麼螢幕就會翻轉成直向的，全自動的唷！當然也可透過遙控器來進行翻轉，現在直式的影片變多，能有可以翻轉的電視真的是個很特殊的選擇。

下方底座部分還有 4.1 聲道 60W 的喇叭，可以讓聲音輸出更加提升。

上市產品資訊

產品 系列 型號 尺寸 建議售價 (NT$) QLED 8K量子電視 Q950TS QA85Q950TSWXZW 85” NT$499,900 QA75Q950TSWXZW 75” NT$399,900 Q800T QA82Q800TAWXZW 82” NT$299,900 QA75Q800TAWXZW 75” NT$219,900 QA65Q800TAWXZW 65” NT$159,900 QLED 4K量子電視 Q95T QA75Q95TAWXZW 75” NT$159,900 QA65Q95TAWXZW 65” NT$99,900 QA55Q95TAWXZW 55” NT$69,900 Q70T QA85Q70TAWXZW 85” NT$199,900 QA75Q70TAWXZW 75” NT$99,900 QA65Q70TAWXZW 65” NT$59,900 QA55Q70TAWXZW 55” NT$46,900 Q60T QA65Q60TAWXZW 65” NT$49,900 QA55Q60TAWXZW 55” NT$36,900 QA50Q60TAWXZW 50” NT$30,900 QA43Q60TAWXZW 43” NT$26,900 Crystal UHD TU8500 UA65TU8500WXZW 65” NT$39,900 UA55TU8500WXZW 55” NT$27,900 UA50TU8500WXZW 50” NT$23,900 TU8000 UA82TU8000WXZW 82” NT$149,900 UA75TU8000WXZW 75” NT$79,900 UA65TU8000WXZW 65” NT$36,900 UA55TU8000WXZW 55” NT$24,900 UA50TU8000WXZW 50” NT$21,900 UA43TU8000WXZW 43” NT$19,900 The Frame美學電視 LS03T QA50LS03TAWXZW 50” NT$49,900 The Serif風格電視 LS01T QA49LS01TAWXZW 49” NT$49,900 The Sero翻轉電視 LS05T QA43LS05TAWXZW 43” NT$54,900

(二) 上市優惠資訊 1. 指定購買 QLED 8K 量子電視 Q950TS 促銷活動：l 活動期間：2020年4月16日起至2020年6月30日止l 指定機種：2020年全新QLED 8K量子電視Q950TS系列l 通路：全通路

購買型號 尺寸 建議售價 (NT$) 贈品內容 QA85Q950TSWXZW 85” 499,900 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB (市價NT$47,900) QA75Q950TSWXZW 75” 399,900 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB (市價NT$43,900)

2. 指定購買QLED 8K量子電視Q800T促銷活動：l 活動期間：2020年4月16日起至2020年6月30日止l 指定機種：2020年全新QLED 8K量子電視Q800T系列l 通路：全通路

購買型號 尺寸 建議售價 (NT$) 贈品內容 QA82Q800TAWXZW 82” 299,900 Samsung Galaxy S20 5G (市價NT$32,900) QA75Q800TAWXZW 75” 219,900 Soundbar Q60T (市價NT$14,990) QA65Q800TAWXZW 65” 159,900

3. 指定購買Lifestyle設計生活系列電視促銷活動：l 活動期間：2020年4月16日起至2020年6月30日止l 指定機種：2020年全新Lifestyle設計生活系列電視l 通路：全通路