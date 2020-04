連續第三年有機會體驗 Samsung QLED 8K 量子電視,2020 年 Samsung QLED 有哪些不一樣的地方呢?本篇文章將帶大家一起來看看,今年到底提升了什麼?AI 影像升頻技術又提升了,除了原有的機器學習又加上了深度學習;超級窄邊框讓螢幕有高達 99% 的屏占比,還加上了全新的邊框喇叭與低音單體,與 OTS+ 魔術音效的全面升級。此外還有發表了 Lifestyle TV 設計生活系列,包含可以翻轉的 The Sero、如同牆上畫框般的 The Frame 與風格出眾的 The Serif,本篇文章將帶大家一起來看看唷!

第一年參加 QLED 的活動覺得非常不可思議,除了有 QLED 的高畫質之外,還具備有美型集線器,讓客廳的電視簡單俐落,變色龍模式可以讓電視隱身在居家背景之中;第二年引入 8K 的解析度,量子尖端智慧處理,AI 智慧升頻技術,能夠低解析度的畫面經過降噪處理、邊角修復與紋理創建等,變色龍模式加入了藝術效果。

Samsung QLED 8K 的零間隙壁掛設計,電視螢幕與牆壁間就那麼一點點空間而已。因為只需要一條美型連接線從螢幕後方出來, 所以可以如此的節省空間。

我們看看有底座的電視也是如此,螢幕後方就只有那麼一條線往下出來,會連接到美型集線盒上,因此所有的訊號輸入並不是直接在電視後方,而是透過美型集線盒,這樣的設計可以讓你電視後方清爽舒適許多!

這次在機身邊框上有兩個特點,第一點是無邊際的邊框設計,螢幕屏占比高達了 99%,二來就是全新的邊框喇叭與低音單體,與 OTS+ 魔術音效的全面升級,我只能說過往 Samsung QLED 電視的喇叭已經很不錯了,現在又更往上提升了,若以前的音效用居家電影院來比喻,那麼現在可能就要用居家 IMAX 來比喻了,大概就是這樣的差異。

前面剛剛說有到 OTS+ 魔術音效,透過 AI 智慧分析音頻與場景,不僅融合天空聲道環繞與重低音震撼,環繞音效的效果會很明顯。

聲音上還有什麼獨特之處嗎?過往若是電視結合 Soundbar 的時候,音效輸出會集中在喇叭上,這樣電視的喇叭不是就浪費了?因此現在也有新的設計,當 Q 系列與 Soundbar 結合時,會具備有麼魔幻音場技術,等於電視喇叭和 Soundbar 會創造出動態層次的強大立體環繞音場,視聽享受又更高了一個等級。

除了新的規格新的硬體之外,在軟體技術上有哪些提升呢?譬如說當手機靠近電視時,有全新的感應連結,讓連線更加的聰明。智能居家不只是可以結合三星的智慧家電,更支援到跨品牌的支援,開冷氣、開掃地機都是可以的!在手機投放上還支援有子母畫面的新功能,你可以保有原本收看的電視,然後留個小視窗給手機投影,在使用上的確更加方便了!

在家裡看電視時,可能偶爾都有機會遇到意外的噪音,譬如說有吹風機的聲音、吸塵器的聲音,我家附近還有飛機飛過的聲音,現在全新的智慧抗噪模式,當電視內容有對話的聲音時,遇到噪音干擾時,會自動擴大人聲的部分,減少被噪音干擾而無法聽到聲音的問題唷!

Q950TS(85/75)與 Q800T(82/75/65)為 3300 萬的真 8K 解析度,有 99% 螢幕占比的無邊際螢幕,與簡單俐落的美型連結,技術上有 8K AI 肩擔智慧處理器、金屬亮子點顯色技術、極控光直下式技術、究極黑面板、極廣域視角、OTS+魔術音效、魔幻音場與智慧抗噪模式。Q95T(75/65/55)、Q70T(85/75/65/55)與 Q60T(65/55/50/43)為 4K 解析度的真實原色,文末再列完整的型號與價格給大家。

The Frame 美學電視

之前 Samsung QLED 電視的變色龍模式,就是想要把電視與環境結合,或是讓電視就像是牆壁上的畫作一樣,The Frame 美學電視算是這種設計的終極代表,他具備有美型集線器,讓電線更容易地被隱藏,還具備有全新的雙視光增豔技術,這樣可以讓電視上的畫作更加真實。

還有三種不同顏色的風格邊框,可以吸附在電視的四周圍,加上低反光的電視面板,真的就像是畫作一樣被掛在牆上。

The Serif 風格電視

The Serif 風格電視的設計感覺更居家,或許說他像是一個可以移動的電視,好像放在家裡不同角落都可以,並不侷限一定要放在電視櫃上。

The Serif 除了可以隨意地在家裡擺放之外,有還有落地式的腳架,電視的感覺更居家!

I 型襯線的設計讓電視更具備有特色,像是居家美化的一個飾品,甚至電視上還有小平台,可以放些喜愛的小裝飾等等。

The Sero 翻轉電視

The Sero 翻轉電視我覺得會是一個新的趨勢,手機投影到電視已經成為一種習慣,看照片、追劇、看影音投放到電視更加方便,我只能說 The Sero 翻轉電視就是為了手機投放而生的。

當你的手機投影到電視之後,當你的畫面是橫的,電視就會是橫的,當你手機是直的,那麼螢幕就會翻轉成直向的,全自動的唷!當然也可透過遙控器來進行翻轉,現在直式的影片變多,能有可以翻轉的電視真的是個很特殊的選擇。

下方底座部分還有 4.1 聲道 60W 的喇叭,可以讓聲音輸出更加提升。

上市產品資訊

產品 系列 型號 尺寸 建議售價 (NT$) QLED 8K量子電視 Q950TS QA85Q950TSWXZW 85” NT$499,900 QA75Q950TSWXZW 75” NT$399,900 Q800T QA82Q800TAWXZW 82” NT$299,900 QA75Q800TAWXZW 75” NT$219,900 QA65Q800TAWXZW 65” NT$159,900 QLED 4K量子電視 Q95T QA75Q95TAWXZW 75” NT$159,900 QA65Q95TAWXZW 65” NT$99,900 QA55Q95TAWXZW 55” NT$69,900 Q70T QA85Q70TAWXZW 85” NT$199,900 QA75Q70TAWXZW 75” NT$99,900 QA65Q70TAWXZW 65” NT$59,900 QA55Q70TAWXZW 55” NT$46,900 Q60T QA65Q60TAWXZW 65” NT$49,900 QA55Q60TAWXZW 55” NT$36,900 QA50Q60TAWXZW 50” NT$30,900 QA43Q60TAWXZW 43” NT$26,900 Crystal UHD TU8500 UA65TU8500WXZW 65” NT$39,900 UA55TU8500WXZW 55” NT$27,900 UA50TU8500WXZW 50” NT$23,900 TU8000 UA82TU8000WXZW 82” NT$149,900 UA75TU8000WXZW 75” NT$79,900 UA65TU8000WXZW 65” NT$36,900 UA55TU8000WXZW 55” NT$24,900 UA50TU8000WXZW 50” NT$21,900 UA43TU8000WXZW 43” NT$19,900 The Frame美學電視 LS03T QA50LS03TAWXZW 50” NT$49,900 The Serif風格電視 LS01T QA49LS01TAWXZW 49” NT$49,900 The Sero翻轉電視 LS05T QA43LS05TAWXZW 43” NT$54,900

(二) 上市優惠資訊 1. 指定購買 QLED 8K 量子電視 Q950TS 促銷活動:l 活動期間:2020年4月16日起至2020年6月30日止l 指定機種:2020年全新QLED 8K量子電視Q950TS系列l 通路:全通路

購買型號 尺寸 建議售價 (NT$) 贈品內容 QA85Q950TSWXZW 85” 499,900 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB (市價NT$47,900) QA75Q950TSWXZW 75” 399,900 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB (市價NT$43,900)

2. 指定購買QLED 8K量子電視Q800T促銷活動:l 活動期間:2020年4月16日起至2020年6月30日止l 指定機種:2020年全新QLED 8K量子電視Q800T系列l 通路:全通路

購買型號 尺寸 建議售價 (NT$) 贈品內容 QA82Q800TAWXZW 82” 299,900 Samsung Galaxy S20 5G (市價NT$32,900) QA75Q800TAWXZW 75” 219,900 Soundbar Q60T (市價NT$14,990) QA65Q800TAWXZW 65” 159,900

3. 指定購買Lifestyle設計生活系列電視促銷活動:l 活動期間:2020年4月16日起至2020年6月30日止l 指定機種:2020年全新Lifestyle設計生活系列電視l 通路:全通路