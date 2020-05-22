最近大家看到我，總是會說我瘦了！其實我大概才瘦一點點而已，不過有持續運動是真的，持續打籃球可能有超過一年的時間囉！從原本的一個人投籃練球到三打三，現在偶爾還會打全場，坦白說只要有快速的奔跑，打球後就會感覺到雙腿吃不消，甚至回家後都是一跛一跛的，隔天早上起床腳跟會痛到炸的感覺，甚至也有覺得膝蓋開始痛了，這時候我才警覺該好好的保護了，這次我選擇了 sNug 的壓縮褲與壓縮全腿套，我只能說真的有用！有了保護真的不一樣了，可以讓我在球場上盡情的奔跑，打球後真的也有減少痠痛的狀態，簡單的來與大家開箱分享一下。

先來說說尋求腿套的心路歷程，其實當初開始打球的確是為了瘦身，不過體力真的不太行，所以還是一個人練投居多，到後來體力比較好了，比較不會氣喘如牛了，就開始跟人報隊三打三，其實三打三都還是短距離的跑動，我覺得腿部負擔沒有那麼重，直到去年夏天開始常常有人呼喚打全場，一開始覺得還可以，不過連續多日之後，每次打球後就是痛苦的開始，譬如說回到家稍微微蹲放個球、拖個鞋，站起來就覺得有點吃力，然後洗澡後就是掰咖走路到晚上，隔天早上起來腳跟會很痛，不過走路會正常一點，然後又因為想要去打球動，到了運動時間依然出門，開始打球真的會暫時忘記痠痛，直到打球後又是一個痠痛的輪迴。



（上圖是他牌的運動腿套）

除了腿會痠之外，後來還出現了膝蓋痛的狀況，這才讓我降低了打球的強度，後來我就開始第一次尋找腿套這種東西，坦白說我就是上網隨便看，其實很多選擇，每個都說能夠保護肌肉、保護膝蓋等等，反正就是先挑了一個順眼的買了！先買了一個從小腿肚到大腿的，穿上去就是很緊很緊就對了，那麼有效嗎？以前的肌肉和膝蓋都沒有被保護，那麼穿上之後真的多少會覺得有點效果，畢竟多少還是有被包覆的，當時我的膝蓋疼痛問題的確是有改善了，不過鐵腿的部分依然沒有被解決，於是就想要參考其他品牌的運動腿套看看。

後來在網路上看到了 sNug 的運動壓縮褲，讓我感到非常有興趣，其實我一開始對於 sNug 的認知都是除臭襪系列，之前因為活動曾經收到過兩雙除臭襪，覺得這品牌是很可靠的，因為有太多太多的認證，除臭都是有憑有據的。知道他們有運動腿套系列的產品之後，我就決心要來看看，於是一次北上的機會，路過他們台中的門市去看看，因為這類商品最好還是現場試穿過最好，也想聽聽看門市的介紹與建議等等。

從十年前的單車運動，到近年的馬拉松，現在健身房也越來越多，運動需求是被大家所重視的，因此 sNug 也有推出專屬的運動產品，當然除臭系列的還是不會少，像是衣服有腋下的加強消臭，還有強力吸水不會發臭的除臭毛巾，我覺得除臭毛巾也是不錯的產品，真的可以避免毛巾後來都變成跟抹布的味道一樣。不過我這次的重點並不是除臭系列的運動產品，主要跟大家分享的壓縮腿套、壓縮褲唷！

為了想要解決腳痠的問題，首要選擇的產品是強肌力壓縮褲，而運動壓縮全腿套是我的第二選擇，不過交替使用之後，有不同的心得，文章後續會再跟大家分享。



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先來聊聊我的首選強肌力壓縮褲，這款和他牌的全腿褲有什麼不同呢？其實很多細節不比較不會知道，sNug 的強肌力壓縮褲採用的是漸進壓縮，是德國醫療級圓筒加壓技術，從腳踝慢慢地往上加壓，產品包裝上還有提到可以提升爆發力與肌耐力、強化運動表現，基本上我覺得完整包覆肌肉的感覺是有的，穩定肌肉的確也有效果的，若是沒有固定肌肉的話，肌肉的晃動會影響到力量的表現，壓縮褲讓耗損的能量減到最少。

為什麼需要親自跑一趟門市？坦白說我是希望得到更多的資訊，譬如說到底該怎麼穿？褲子不就穿上去就好了嗎？其實穿這褲子是有些訣竅的，很難穿上去先不說，因為腿部是有一定加壓的，比較難穿是正常的！除此之外要還要注意些什麼？就是穿上去之後的位子是正確的，因為編織是有依照肌肉的線條去佈局的，穿上去之後還要到對的位子才可以。上圖也是一個很重要的關鍵，譬如上圖左可以看到有點透出膚色，這就是沒有穿好的狀態，這樣加壓的效果會打折扣，這時候就要慢慢去調整，基本上就是調整到看不到膚色的狀態，一開始穿的時候真的很花時間在調整，不過這是可以熟能生巧的，好像用言語也難以形容，大家入手之後自己慢慢體會。

第一次穿上去有什麼感覺呢？感覺就像是裝上了彈簧一樣，若原本沒有穿壓縮褲的習慣，穿上去之後就會覺得所有動作都是會被彈回來的，譬如說原本微蹲的時候，要花些力氣自己站起來；穿上壓縮褲之後，感覺像是有點彈力讓你回到站立的動作，不管任何動作都是如此的，因此的確會有保護以及省力的效果在，而且實際的運動並不會感到受限制，反而覺得做任何作都更加安心，這是我自己當初開始穿著的感想。穿久了其實就比較沒有感覺，我想不是沒有效果，是已經很習慣這樣的狀態了！

上一段說了剛開始穿著的運動感受，這裡要跟大家說運動後的感受，我第一天穿完壓縮褲的感想就是「這真是太神奇了」！我維持差不多的運動量，運動後竟然完全不感到疲憊，這絕對不是我自己催眠自己，這是讓我感到很興奮的感受，與我之前隨意在網路上購買的腿套完全不能相比，運動後回到家洗澡之後，一跛一跛的狀態終於消失了。穿到目前一個多月以來都是如此，不敢說完全不會疲憊，但是至少不會累到整個掰咖狀態，對於這個運動壓力褲相當相當滿意。



（壓縮全腿套這裡買：https://snugshop.com.tw/55Sah）

除了有壓縮褲之外，還有壓縮腿套的選擇，因為我自己之前網路隨意的腿套覺得效果還好，所以我的目光都集中在褲子產品，不過基於實驗精神，我也有購入運動壓縮全腿套來比較，不過當時只有帶一雙回家，現在有點後悔啊～感覺應該要再來一雙，這樣交替穿不用天天洗比較方便啊！

我的 size 目前只剩下黑底紅色線條的款式，不然我會更希望黑色更好搭配我的球衣，不過好像這個版本不會再有了，接下來會有改款的版本，讓我也有所期待，因為我對這個腿套其實也相當相當滿意唷！

腿套的長度在我預料之外，因為我之前的腿套其實沒有很長，小腿的部分大概在籃球襪之上還會露出一段，然後只能拉到大概球褲的下緣差不多的位子，而 sNug 的腿套長度是相當足夠的，大概就是從腳踝以上可以到大腿非常高的位置，包覆地也算是相當完整。門市店員以我的 size 去配適合我的壓力褲和全腿套，我覺得全腿套是更緊實的，在穿的時候讓我感覺到更加費力。

穿著時也是要注意盡量不要透膚，像上圖左腳就有透膚的狀態，這個就要自己慢慢調整，不過我覺得腿套真的比較難調整，尤其到大腿處真的很難不透膚，還是我應該在大一個 size 呢？在運動的表現上我覺得和壓縮褲是差不多的，那腿套的優勢在哪裡呢？當天氣炎熱的時候，相比壓縮褲的確是涼爽許多，最近已經進入炎熱夏天的狀態，每次我穿壓縮褲的時候，由內到外有內褲、壓縮褲和球褲，坦白說炎熱的天氣是有點悶熱的，這時候我覺得腿套會比較好！相反的，當冬天打球的時候，我相信壓縮褲可以帶給我更多溫暖^^，反正我目前就是都輪流穿居多。

前文有說到我比較疲憊的那一陣子，每次運動後的隔天起床，腳跟腳掌會很痛，在腳部的保護上，我已經有選擇了專門的籃球襪，想說打籃球會有夠好的保護，sNug 有專門保護腳踝的壓縮護踝套，我想說可以來一個雙重保護，我也想說來嘗試看看。

穿上壓縮護踝套有很安全的包覆感，我覺得不管先穿襪子或是先穿壓縮護踝套可以，我個人比較偏好先穿襪子，怎麼說呢？因為壓縮護踝套穿久了比較容易腳掌會痠，剛開始打球時感覺真的很好，不過可能真的還是有束縛到，打球到半小時以上，我覺得腳會痠痛，拖掉之後就有種解放的感覺，通常我也會持續穿著打球一陣子，感到痠痛時再拆掉，能保護多久是多久囉！

sNug 還有戰鬥力壓縮小腿套，這個會是推薦給單車族群使用，當然也不是說騎單車最適合，也是可以針對小腿比較吃重的運動。

sNug 目前沒有專用的籃球襪，不過有運動繃帶襪，這個除了有除臭的效果之外，針對摩擦嘟的地方也有加厚的設計，包覆感也確實是比較好的！我目前是有多專門的籃球襪，基本上還是以籃球襪為主，這雙就是偶爾搭配著穿。

可以除臭的運動毛巾，毛巾長度是非常足夠的，不過我打球沒有在用毛巾的習慣，所以我沒有帶回家，不過還是拍照提供給大家參考囉！

在夏天還可以穿上他們的連帽抗 UV 輕薄外套，我自己每天都是穿著這件去球場，騎機車也是穿這件，輕薄不悶熱又可以抗 UV，我自己是頗喜愛的，夏天出門還是要注意防曬，我想這件衣服會陪伴我整個夏天唷！

穿上去的樣貌^^～輕薄好收納，也不怕被曬黑！曬黑會被老婆罵的～

最後再來補充一個多月以來的心得，穿了壓縮褲和壓縮腿套之後，坦白說疲憊狀況真的少了非常非常多，至少沒有在鐵腿了，小痠痛爾偶還是會有，畢竟每天的運動強度和狀態還是有差異的，不過每當要打球之前再穿上壓縮褲或壓縮腿套之後，感覺又是煥然一新的感覺，馬上又可以征戰沙場！這類運動壓縮系列除了適合固定頻率運動的人之外，門市的店員還跟我說若是比較少運動的人，運動後的痠痛也可以透過穿著壓力系列產品來幫助修復，效果也相當不錯，尤其現在很多人喜歡參加馬拉松，平常卻疏於練習，那麼跑完之後肯定會鐵腿個至少兩三天，壓縮系列除了可以用在跑部當下，也可以用在後續的修復。以上就是我我實測一個多月的心得，分享給大家囉！

【sNug舒適你的生活】

地址：台中市西區五權五街151號6樓之7（B棟）

電話：0800-885797（幫幫我去腳臭）

台中門市營業時間：平日9:00～18:00、週六9:00～17:30、週日公休

sNug官網：https://www.snug.com.tw/

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