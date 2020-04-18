影片上馬賽克教學

後製影片時，如果遇到要馬賽克的路人、品牌、車牌怎麼辦？我想這是許多新手剪輯影片時的困擾，今天小編要跟大家分享最近發現的一個方法，只要透過 YouTube 內建的編輯器，不用安裝任何會吃電腦效能的剪輯軟體，YouTube 就會自動偵測要被馬賽克的人、物來進行智慧演算，操作十分方便，這個學起來以後要馬賽克就輕鬆多啦！趕快跟著小編來看看要如何做吧~

影片上馬賽克教學

首先進入 YouTube 創作者工作室，將你要打馬賽克的影片上傳 ( 可將隱私設為個人，避免大家看到私人影片 )，若影片已經在 YouTube 上的話就不需要再上傳一次。

影片如何上馬賽克

接著點擊進入影片編輯頁面，按下左方的「編輯器」。

YouTube影片馬賽克

點擊下方的「新增模糊效果」。

YouTube 創作者工作室

YouTube 編輯器的馬賽克方式有二，「臉部模糊處理」是 YouTube 對影片中的人臉，用演算法自動進行判別，使用者可以選擇要馬賽克掉哪一張臉孔。「自訂模糊處理」則比較適合用於非人臉的馬賽克處理，例如車牌、品牌名稱等。

YouTube影片馬賽克

我們先來試試看第一種「臉部模糊處理」，這功能需要等待一段時間，讓系統對影片中的人進行人臉辨識，辨識完畢後會在左方出現臉孔，我們直接點擊要馬掉的人，按下儲存就可以了。

YouTube影片馬賽克

第二種「自訂模糊處理」可以直接對畫面中框選出一個區域，系統就會自動演算後段影片有出現同樣畫面的元素，並且加上馬賽克。

YouTube影片馬賽克

完成處理後，按下下載就輕鬆將影片馬賽克處理啦！是不是非常方便呢，趕快分享給同樣有馬賽克需求的朋友看吧。下面提供 YouTube 創作者工作室給大家，立馬去試試看吧。

傳送門：YouTube 創作者工作室

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