隔天要開會，還沒準備好 PPT 簡報？期末報告晚上 12 點就過了 Deadline，Word 檔不知道去哪生？今天小編要跟大家分享一款神奇的線上工具 File Destructor，可以故意產生一個無法開啟的錯誤檔案，支援 PPT、Word (.doc)、PDF、Zip、XLS、JPG 等 22 種格式，還能夠自訂大小，雖然說這種方式不太好，大家該做的報告還是得做，盡量還是鼓勵大家依照進度交出檔案，不過應急的話這款工具還是能夠擋一下囉 XD

進入 File Destructor 頁面之後，輸入要產生的檔案名稱、檔案大小後，選擇你要繳交的報告格式並按下 Destruct and save file! 產生報告。這邊提醒一下，檔名不支援中文，若用中文的話檔名會產生亂碼。

所以建議先打英文，下載到電腦中後，在自己重新命名中文就可以囉。小編這邊就用產生 PPT 檔來做為示範，因為簡報比較多使用 PPT 繳交囉。當然大家也可以自己嘗試 Word 或其它檔案。

卻是是一個沒辦法開啟的錯誤檔案，雖然有這個奇妙的工具，但最後小編還是鼓勵大家報告、作業、簡報要按時交喔 ~ 若懶得自己產生檔案的話，小編準備了 4 個常用的簡報、報告繳交格式給大家下載，直接下載改成符合自己要繳交的檔名就可以啦。

File Destructor：http://www.xnet.se/fd/

快速取用，改檔名就可以派上用場：

假裝壞掉的 Excel 檔案.xls（MEGA下載）

假裝壞掉的 PowerPoint 檔案.ppt（MEGA下載）

假裝壞掉的 Word 檔案.doc（MEGA下載）

假裝壞掉的壓縮檔案.zip（MEGA下載）