雖然寫文的當下並不是旅遊的好時機（武漢肺炎），不過我的遊記依然要好好的補完，雖然我去的月份（12 月初）並不是最佳的樹冰旅遊日期，不過坦白說這時機點真的還不錯，因為大樹冰還沒有真正開始，也還沒開放滑雪，所以遊客不多還頗舒適的，不過若要堅持看到大雪怪樹冰的話，這時候是還沒有的，我是因為之前看過藏王樹冰了，所以我才覺得沒差，哈哈！只是我上次是坐鏟雪車上去的，這次就是選擇搭乘纜車，其實兩種旅遊方式都有優點，若是時間預算都夠建議都走過，避免留下遺憾啊！

在去之前我有在網路上做功課，基本上這條線很簡單，只要有辦法抵達藏王山麓駅，後面纜車的行程就輕鬆簡單許多，不過若是搭乘大眾將通運輸，樣到山形車站轉搭巴士，而且巴士必須提早排隊，因為若是客滿的話得花一個小時等下一班，這個會是規劃行程障礙點，所以我最後沒有選擇搭乘大眾運輸，在前一晚才臨時決定租車前往，11 月底 12 月初的公路還沒有結冰，基本上不用裝上雪鏈就可以開，沿途不太會塞車，又可以欣賞雪景，其實還頗舒服的！

大家都希望可以遇到藍天的雪景，我之前看到有人相信一套 tenki.jp APP 的天氣預報，我也姑且當成決定我要哪天跑藏王纜車的依據，不過經過我的實測，天氣預報的太陽真的不能太相信，到底要預估何時有藍天還是有難度，我原本是預估早一點比較不會有雲層，至少台灣的山區是這樣，藏王我真的不敢說。到的時候其實是小小失落的，因為有那麼遠一趟就是很想要有藍天啊～不過這也是我無法改變的！

開車來還真是方便！從仙台車站取車，大概開車一個半小時，至少我覺得比搭乘大眾運輸輕鬆，時間更能夠自己掌握。而且這裡可以直接停車，停車位多到橫著停也可以，然後我看很多人都把雨刷用起來，不知道是否是天氣太冷會黏住，反正我就跟著這樣做了！

看到藏王山麓駅的時候，心裡有點小小感動，做功課看過無數回的地點，我終於踏踏實實地抵達了。

到這裡就可以感受到天氣的寒冷了，手在空氣中就會感到凍的感覺，雖然我上次是二月份來到藏王，但是此刻我也很難想像若是到二月份會有多冷，只是我次有取捨我家裡最後厚重的外套，因為那件外套就佔據了快要辦個行李箱，但是其實身體沒有很冷是真的，就只是手很冰不舒服啊～

藏王山麓駅標高為 855 公尺，其實高度不算高，看沿途上來的路線，覺得騎單車上來也是很棒的路線^^，原來我的單車魂還沒有消失啊！

藏王纜車分為兩段，三個車站分別是藏王山麓駅、樹冰高原駅與地藏山頂駅，高度由 855m 到 1331m 再到 1661m。

纜車是有時刻表的，基本上 15 分鐘一班車，最早 8:30 開始營業，下午四點後會變成 10 分鐘一班車，要趕快下山囉！若是被留在山上不知道會怎樣？菩薩會保佑你度過冷冷的一晚嗎？

搭兩段纜車的來回票價總共是 3000 日元，遠遠來到這裡一趟，這價格就算要貴也要吞下去！

這張票要確確實實的收好，並不是你順利進了票口，就保證你可以上去又下來，票的右方有 1、2、3、4 四個剪票的地方，代表兩段纜車加上來回，其實每次上車都會剪票，所以這張票需要好好隨身攜帶。

歡迎台灣的朋友們～最近來藏王、銀山溫泉的人真的很多，我看到我的 FB 一直有人 PO 出來，真的是不錯的旅遊景點。

第一段的纜車是大台的，可以搭乘很多人，也會有車長在車上陪乘。

據說若是可以滑雪的季節，這班車可能會滿滿的，而且滑雪的器具又很佔空間，所以若是在滑雪季來到這裡，可能要預留一點點時間唷！

先上車的可以看到前方的景色，後上車的就看旁邊的風景吧！

纜車慢慢的往上，就來看看沿途的雪景吧～

纜車一直往上雪也會越來越多～其實沿途看雪景真的頗爽的！





如果再慢兩個月來的話，應該就全部都是白茫茫的吧！







樹冰高原駅到囉！

回頭望去的景色也是美美的～

樹冰高原駅標高 1331m，預估山頂的氣溫是 -8 度。

第二段的纜車就沒有時刻表，因為就是一台一台的小纜車，直要排隊上纜車就可以囉！





一台一台的纜車，不過可以沒有像是貓纜、九族文化村的透明車廂唷^^，如果有的話應該非常非常的棒！

第二段往地藏山頂駅的景色更是雪白，樹上都已經有冰了，不過因為還沒有太多的風雪，所以還沒有變成雪怪的樣貌。

若是這雪白景色能配上藍天的話，那應該就是美爆了！

下面就是未成形的雪怪～

高度慢慢變高，上面能見度也越來越低，都快要看不到前方的纜車了！







在一片霧茫茫當中終於抵達地藏山頂駅了！要不是每次搭乘都要剪票的話，我想我有可能在纜車來來回回好幾次吧～這樣的風景真的很難得。一出纜車就可以感受到不同的寒冷，樹冰高原還不覺得有風，地藏山頂駅這裡的風真的很大，很多人從外面進來的人都是用尖叫的，一點都不誇張！

在真正到戶外之前，這裡有個樓梯可以上去展望台，裡面還有一間餐廳可以用餐，在裡面真的溫暖很多很多。

接下來的照片並不是照片拍壞了，是外面真的有風雪啊～一片白茫茫的世界！此刻來都如此寒冷了，二月份來到這裡真的應該會更受不了！其實來之前有想說是否要帶小朋友，只是又很怕他們受不了如此寒冷的天氣，但是現在想想～很想再帶他們來ㄟ～

外面一片白雪茫茫～連天空都是全白的，其實能見度是有限的，若是想要玩雪的話，不要選在這裡^^，因為這裡風雪太大，可以回到樹冰高原駅那邊，那裏其實很舒適很適合玩雪唷！





開運的鐘！當然要給他用力地敲一下啊～

敲鐘！敲鐘！敲鐘！

前面白茫茫的路，你知道還要走多久嗎？其實到地藏菩薩大概走三分鐘就到了。





地藏菩薩到囉！終於見到期待已久的地藏菩薩，沒有藍天沒有關係，至少我終於來到這裡了，如果是坐雪車的方式上來，並不會到這裡唷！不過坐雪車是可以真的到雪怪中間去拍照，所以我才說兩種方式都要去體驗看看。

據說二月風雪大的時候，地藏菩薩會只剩下一顆頭露在外面，說實在難以想像那畫面，不過若是連續積雪兩個月的話，或許真的是有可能的，而奉納箱的下方其實是個雪橇，就算積雪變高了，奉納箱還是會被挪到雪上方的。

滿臉雪霜的地藏菩薩，還是雙手合十虔誠拜了一下！





遠方還有樹冰的碑，不過因為天氣真的很冷，已經不想要再走過去了。

回到纜車站上方的展望台，上來這裡真的只是吹風而已，不過我想若是好天氣的話，風景應該會非常的美。

只有我一個人上來的觀景台，後來也是有人上來，不過我想應該也是很快就離開了^^。

這裡是戀人的聖地唷！

看著旁邊山坡上的樹，還沒有變成大樹冰前的樣貌。





回到餐廳裡面，還可以在這裡欣賞纜車唷！

若是下午才來到這裡，要特別注意回程的時間，在山頂的時候，請務必在 16:40 回到車站，我自己覺得預留更多時間會更保險。

之後離開了地藏山頂駅，又是在纜車上欣賞美景的時刻。

回到了樹冰高原駅的外面來走走，這裡相比山頂的風雪貞的小很多，雖然天氣還是很冷，但是相對舒適非常的多。

這裡就很適合玩雪、拍照之類的，因為似乎滑雪的人都會來到這裡，不過我來的這時候滑雪還沒有開放，所以人潮不多，有時候真的覺得自己是選對時間來了。





感覺這裡似乎有一個大大的餐廳，當滑雪有開放的時候，應該就會營業了！

滿地白白的雪～腳踩下去就陷到雪裡面去囉～

眼前這條似乎就是滑雪的路線吧？有人在前面地上滾滾拍照。

藏王國定公園標高 1340m。















接下來就是很白爛的玩雪時間，其實我大多也都在拍照啦！難得來一次也很想要好好記錄眼前的畫面。

離開這裡之後回到藏王山麓駅，終於完成了這一趟經典的旅程，不過當下當然沒有馬上離開，還在這裡買了有紀念價值的紀念品，當然還有多的伴手禮，不過在這裡也提醒大家，車站裡面有伴手禮可以買，不過外面大馬路邊有一間更大的商店，裡面選擇是更多的，價格還更便宜一點點，所以要買伴手禮不急著在車站就是了！此外，開車來的好處就是，買再多東西都不怕，全部丟上車就可以輕輕帶走囉～也不用等車囉！

藏王纜車其實有非常清楚的中文網頁，所以要更多詳細資訊可以到下面的網址查看唷！其實冬天時有數冰雪的雪景，夏天時有讓我也很想看的御釜，其實看了很多別人的遊記，好像很長跑東北來玩，就可以欣賞不同季節的景色，真的讓人好羨慕啊！

http://zaoropeway.co.jp/cn/