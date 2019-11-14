MacBook Pro 16 價錢

你一直按不慣 MacBook 的蝴蝶鍵盤嗎？好消息來啦！蘋果在官網悄悄上架全新 MacBook Pro 16 吋筆記型電腦，搭載 Intel 第 9 代處理器最高 8 核心、最高 64GB 記憶體、最高 8TB 儲存空間、全新散熱設計、Touch Bar、Touch ID、6 個揚聲器、100Wh 電池容量，台灣官網已上架但尚未開賣，售價 77,900 元起。


MacBook Pro 16 新功能、重點快速看

  • 16 吋 Retina 顯示器
  • 最多達 8TB SSD 儲存裝置
  • AMD Radeon Pro 5000M 系列繪圖處理器
  • 最多達 8 核心處理器
  • 最多達 64GB 記憶體
  • 六揚聲器音響系統與錄音室等級麥克風

螢幕

MacBook Pro 16 吋

△ MacBook Pro 16 發表後，取代原來的 15 吋筆電，為目前蘋果最高階的筆電，亮度最高可達 500 尼特、支援 P3 廣色域。氧化物薄膜電晶體 (TFT) 的像素充電速度，是傳統非晶矽 TFT 的 10 倍，並可在低頻省電模式下保持像素電壓穩定，實現銳利分明的解析度與更長的電池續航力。

擁有最強效能

MacBook Pro 16 價錢

△ 採用 Intel Core i9 處理器，最多可達 8 核心和 16 執行緒處理能力，與 4 核心 MacBook Pro 相比，效能提升最高可達 2.1 倍，最多達 64GB DDR4 記憶體，採用快速的 2666MHz DDR4 記憶體。能夠處理運算能力較大的任務，包含：疊合眾多音軌與效果、運算 3D 模型，或是編譯和測試程式碼等...

全新散熱系統

MacBook Pro 16 上市日期

△ 配備更大的葉輪，改良的扇葉增加 28% 風量；增加散熱鰭片，讓冷卻更有效率。冷卻能力提升使 MacBook Pro 的最大持續功率提升最多可達 12 瓦特。

鍵盤回歸剪刀式結構

MacBook Pro 16 鍵盤

△ 有瑕疵的蝴蝶鍵盤在全新的 MacBook Pro 中已經看不到啦！回歸剪刀式結構，鍵程 1 公釐。採用實體 Escape 鍵，在不同模式與顯示方式之間能夠快速切換。

MacBook Pro 16 上市日期

△ Touch Bar 最右方配備 Touch ID，能夠快速解鎖電腦。

續航力

MacBook Pro 16 新功能

△ MacBook Pro 16 採用 100Wh 電池，官方稱續航力最長可達 11 小時。

T2 安全晶片

MMacBook Pro 16 售價

△ T2 晶片內的安全隔離區協同處理器驅動 Touch ID，為安全啟動及加密儲存奠定堅實的基礎。它還將眾多獨立控制器整合為一，包括系統管理控制器、音訊控制器和 SSD 控制器。

https://www.apple.com/tw/macbook-pro-16/

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