iPhone 忘記密碼不是不可能，很多人的確會遇到這樣的困擾，譬如說得到一台上鎖的二手 iPhone、硬體功能異常不能解鎖、小屁孩誤設密碼、多次輸入錯誤被鎖定、手機中的 Apple ID 無法刪除等等，無論是什麼狀況下不知道密碼，今天就來教大家使用 ApowerUnlock 來解鎖 iPhone，ApowerUnlock 主要有兩大功能，第一個功能是 Apple ID 解鎖，忘記 Apple ID 帳號密碼應該比忘記螢幕鎖定密碼共容易，因為現密碼要求更複雜了！第二個功能就是解除手機螢幕鎖，這是很多人都會遇到的困擾，本篇文章就實際示範給大家看看，若是遇到問題時就參考本篇文章的步驟囉！

△ 軟體安裝依照步驟就可以完成，軟體安裝過程中沒有附加軟體的陷阱，所以大家可以很放心的直接下一步下一步的安裝。

△ 開啟 ApowerUnlock 軟體後可以看到主要的兩個功能，Apple ID 解鎖與螢幕解鎖，只要你是遇到這兩種問題，都可以透過 ApowerUnlock 來解決你所遇到的問題。

透過 ApowerUnlock 螢幕解鎖

△ 接下來依照步驟替大家說明，首先將手機連線到你的電腦，解鎖過程中請保持 iPhone 與電腦軟體的連線，手機也要有足夠的電量，避免在解鎖過程中遇到意外比較難處理的狀況。此外有一點需要特別注意，解鎖成功之後，iOS 設備中的資料會被全部清除，所以若你是想要查看他人手機而解鎖，可能無法讓你如願；如果是自己手機，可能也要有資料損失的代價，以最重要的照片資料來說，混建議大家日常開啟 iCloud 的備份，或是 Google 相簿的備份，來保全最重的相片資料。

△ 接著會自動偵測你的 iOS 設備型號，可以選擇要下載的韌體固件（不過頂多是近期兩個版本），之後點選開始下載。

△ 下載韌體需要花些時間，這時候若是網路速度不快的話，就要等待比較久的時間，基本上就慢慢等囉^^。

△ 下載後進行解壓縮的動作，軟體會幫你完成。

△ 解縮壓也要花些時間等待，這時間就看電腦的處理速度，基本上不會太久。

△ 解壓縮完成之後就點選「開始解鎖」。

△ 解鎖前有個防呆機制，因為會清除所有手機資料，所以必須手動輸入 1111 之後才可以點選繼續，確保大家有看到注意的訊息。

△ 繼續之後就開始解鎖 iOS 設備的手機螢幕，這時也是保持連線等待即可。

△ 最後解鎖成功，等待 iPhone 重新開機後開始設定即可，基本上解鎖就完成囉！

透過 ApowerUnlock 解鎖 Apple ID

△ 解鎖 Apple ID 有 iOS 版本的限制，只能解鎖 iOS 11.4 之前的版本，若是 iOS 11.4 之後的版本怎麼辦呢？其實也很簡單，關閉「尋找我的 iPhone」功能即可。在操作的同時，也請記得保持設備與電腦的連線，確保設備的電量，注意解鎖會清除所有手機資料。

△ 進行中也會再次提醒不支持啟動鎖、解鎖後手機資料被清除、解鎖中保持手機電腦連線，確認之後開始解鎖。

△ 防呆機制再次啟動，請手動輸入 1111 之後才可以繼續。

△ 若是沒有關閉「尋找我的 iPhone」會出現以上的錯誤，所以要記得取消尋找我的 iPhone。

△ 關閉「尋找我的 iPhone」功能之後，解鎖功能瞬間完成！iPhone 好像瞬間被重置一樣，需要重新設定 iPhone，不過好像也不是所有都被清除，譬如我的指紋辨識都還在，螢幕密碼也還在，和解鎖螢幕不太相同唷！

解鎖必須開通帳號

△ 大家若依照步驟實作，會發現解鎖其實是需要登入帳號的，目前測試過多款解鎖工具都是付費的唷！

△ 註冊登入帳號之後，個人授權也只是試用版，點選開通 VIP 進入付費頁面。

△ 單次解鎖費用為台幣 490 元，其實並不貴，990 元的價格可以在一年內解鎖 5 次，若你是專門幫人解鎖的工作，選擇 990 的方案會比較划算唷！

△ 取得授權之後，以上介紹的兩種解鎖功能才可以順利使用唷！！！

限時免費活動請到粉絲團，活到只到 10/25 號唷！！！

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https://www.apowersoft.tw/ios-unlock

安裝版下載：

apowerunlock.exe（APOWERSOFT下載）

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