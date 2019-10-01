HUAWEI nova 5T
想拍出好看的夜景，一定要花好幾萬買旗艦機嗎？華為的手機一直以來都攻佔著 DxOMARK 拍照評分榜前幾名，將於 10/5 推出 HUAWEI nova 5T，售價 NTD 11,990，搭載麒麟 980 晶片、後置 4800 萬 AI 四鏡頭 ( 高畫質、超廣角、景深、微距 )、3200 萬自拍鏡頭、22.5W 超級快充、8GB+128GB 大容量儲存空間，常常被華為照片毒到的朋友，可以試試這台超高 CP 值手機！以下為新聞稿完整資訊：


全球通訊領導品牌 HUAWEI 不斷致力於智慧終端體驗的開拓創新，力求打造最貼近消費者需求產品。華為在 2019年上半年表現亮眼，全球手機出貨量超過 1.18 億！ 9 月底在台推出高 CP 值入門款 HUAWEI Y9 Prime 2019，廣受消費者好評！10 月再推出 HUAWEI nova 5T，以實惠價格享有旗艦規格，搭載旗艦級7奈米製程麒麟 980 晶片，後置 4800 萬AI四鏡頭，從高畫質、超廣角、景深到微距，完美記錄生活全場景，3200 萬超高像素前鏡頭，加上人像超級夜景模式，隨時都能拍出無暇美照！更採用 22.5W 超級快充，30 分鐘即可充電 50%，讓使用者不必再擔心電力問題！此外，HUAWEI nova 5T 獨特的仲夏紫，透過3D精雕紋理工藝，展現特殊 nova logo 紋理設計，更是外型上的一大亮點，HUAWEI nova 5T 同步推出仲夏紫、蘇音藍、亮黑色三款顏色。預計 10 月 5 日起在台上市，建議售價 NTD 11,990。遠傳電信、台灣大哥大、中華電信三大系統業者提供優惠資費方案，月 付NTD 999（起），HUAWEI nova 5T 只要 NTD 2,990！

4 月發佈的旗艦手機 HUAWEI P30系 列，全球銷量已突破 1650 萬台，相比 P20 系列同期銷量增長 53%！10 月加碼推出 HUAWEI P30 Pro 嫣紫色（8GB+256GB） 與珠光貝母 （8GB+128GB） 二款新色，嫣紫色自 9 月 IFA 展亮相，首度搭載 EMUI 10 系統，開啟智慧生活新體驗，全新美學設計更引領手機時尚風潮，相信將獲得女性消費者及年輕族群青睞！10 月 9 日起在台上市，於指定通路購買同步享有超值預購及上市好禮回饋！HUAWEI P30 Pro嫣紫色建議售價 NTD 29,900 ; HUAWEI P30 Pro 珠光貝母建議售價 NTD 24,900。

HUAWEI nova 5T 玩色覺醒 4800萬AI五鏡頭

  • 6.26 吋全面極點屏 綻放大視野
FHD+超高清全面極點屏設計，螢幕佔比高達91.7%，畫面寬闊、視野精彩。2.5D弧面機身，手感舒適好握；炫彩新色-仲夏紫、蘇音藍、亮黑色，讓你潮流隨行、閃耀自我。

  • 後置 4800 萬 AI 四鏡頭 完美記錄各種美景
為讓熱愛生活的你能隨時捕捉各種美景，後置鏡頭採用【高畫素+廣角+微距+景深】的全場景AI四鏡頭配置，從此一機走天下。1600萬畫素超廣角盡攬廣闊天地，4cm微距鏡頭於細微處發現新世界。還有手持超級夜景模式，探尋更多微光之美。

  • 前置 3200 萬人像超級夜景 暗夜自拍新玩法
前置3200萬高畫素鏡頭，美得更有質感。人像超級夜景模式，舉手就拍、美麗不失真。智能人像分層、多幀合成算法，自動識別暗光環境並優化提升自拍畫質，暗光中不黯淡。


  • 旗艦級麒麟晶片 8GB+128GB 大記憶體
nova 5T配備麒麟980 7nm人工智能晶片，耗能更低、速度更快、體驗更佳。8GB+128GB大容量記憶體，同時處理多項任務也游刃有餘。

  • 22.5W 華為超級快充 擺脫低電煩惱
22.5W華為超級快充，充電速度更快。30分鐘充電50%、90分鐘充飽，就算睡前忘記充電，也能讓你在出門前從容補充電量。還有德國TÜV權威認證，快速更安全。

HUAWEI nova 5T 上市好禮大方送

【搶先開賣送】

  • 活動說明：2019/10/05 - 2019/10/13 期間於品牌體驗店/專賣店、電商官方旗艦館，搶先購買HUAWEI nova 5T，即可獲得一年延長保固。於品牌體驗店/專賣店HUAWEI nova 5T再加贈一年內螢幕保固免費維修乙次。

【上市登錄送】

  • 活動說明：2019/10/05-2019/10/31 期間於官方授權全通路購買HUAWEI nova 5T，憑購買證明於活動網站（https://www.huaweifans.com.tw/events/register/nova-5t/）登錄，即可獲得HUAWEI Mini藍牙音箱乙台。（價值NTD 790，不挑色，數量有限，送完為止）

  • 銷售通路：

　

門市

地址

華為體驗店

台北大直ATT體驗店

台北市中山區敬業三路123號1樓

台北微風南山體驗店

台北市信義區松智路17號2F （F20櫃位）

台北三創體驗店

台北市中正區市民大道三段2號

桃園統領體驗店

桃園市桃園區中正路61號2F

苗栗尚順體驗店

苗栗縣頭份市育樂街8號1F （櫃位E114a）

台中文心秀泰體驗店

台中市南屯區文心南路289號

嘉義秀泰體驗店

嘉義市西區文化路299號

台南南紡體驗店

https://consumer.huawei.com/tw/phones/nova-5t/

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