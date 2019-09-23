網路溫度計日前透過 KEYPO 大數據關鍵引擎，透過人工智慧分析出時下最紅的 30 位圖文作家，這 30 位裡面，你認識幾個？小編特別整理出前 10 名網路圖文作家的貼圖整理出來，如果你通通都不認識，趕快去下載貼圖，跟上時代吧！人老了但是心不能老 GoGo！



( 圖片來源：網路溫度計 )

網路溫度計，透過大樹具引擎，以網友的語意脈絡分析，找出網路前 30 名圖文作家，這邊小編截取出前 10 名就好，這 10 個圖文作家，你認識了幾個呢？光看文字沒有印象嗎？下面幫大家整理出這 10 大圖文作家的 LINE 貼圖，來幫助大家喚醒回憶啦~

Top 10 微疼

△ LINE 貼圖：微疼 LINE 貼圖下載

Top ９謙謙(好想兔)

△ LINE 貼圖：謙謙(好想兔) LINE 貼圖下載

Top 8 鬼門圖文

LINE 貼圖：鬼門圖文LINE貼圖下載

Top 7 貓貓蟲-咖波

LINE 貼圖：貓貓蟲-咖波LINE貼圖下載

Top 6 囂搞

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Top 5 麻糬爸(白爛貓)

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Top 4 罷軒(人類超有病)

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Top 3 鹿人

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Top 2 阿啾

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Top 1 Onion Man

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上面 LINE 貼圖都是付費貼圖，萬一想收藏在電腦怎麼辦呢？可以參考本站先前分享過的 Chrome 擴充程式，可以直接下載打包 LINE 貼圖，可以直接收藏原始檔，包含靜態貼圖、動態貼圖、主題等都可以一鍵下載打包，支援 Android、iOS 及電腦版貼圖下載，直接開啟官方 LINE Store 貼圖網頁，就可以將喜愛的貼圖收藏下來啦！一起來看看如何使用吧！也請大家特別注意，收藏的貼圖僅供個人使用，千萬別去商業使用囉！

參考資料：https://dailyview.tw/Daily/2019/09/08?page=0