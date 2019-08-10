台灣垃圾車 App 整理，支援全台 10 縣市垃圾車時間，以及倒垃圾提醒功能

2019-08-10 08:10:46 9M87

垃圾車APP

垃圾車幾點來？禮拜幾有回收？這是每換一個新環境後，一定會有的問題，線在透過 App 就可以查詢囉，今天要跟大家分享一款「台灣垃圾車」App，支援基隆巿、台北巿、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭市、台中市、台南市、高雄市及屏東等 10 個縣市，倒垃圾時間快到了，可以設定提醒，避免忘記倒垃圾，也可以查看一般垃圾、廚餘、資源回收各分類禮拜幾收，現在有 App 可以提醒你，別再拿忘記當藉口啦，立馬下載起來就對囉～

垃圾車APP

△ 目前這款 App 只支援 iOS 系統，直接打開 App Store 就可以下載啦，文章後面已備好載點，下載之後開啟，需要先選擇自己的所在縣市，這款 App 還沒有到全台灣都支援，支援的縣市有基隆巿、台北巿、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭市、台中市、台南市、高雄市及屏東等 10 個縣市。

台灣垃圾車

△ 可以輸入家裡的地址，在地圖上看到金元寶就是垃圾車清運的路線，點擊之後可以看到地點、時間。按下驚嘆號之後，可以看到進一步的資訊，包含廚餘時間、資源回收時間等，真的超詳細的啊！右下角的藍色圖案按下去，是等待垃圾車來時，可以玩的小遊戲，打發等垃圾車的時間 XD

垃圾車提醒

△ 此外還支援提醒功能，按下旁邊的鬧鐘圖示，就可以設定星期幾提醒、提醒一次還是每週、5 分鐘還是 10 分鐘前提醒等...，按下提醒我，以後就不會忘記到垃圾啦！

台中市垃圾清運大車隊

△ 比較可惜的是，上面那款 App 只支援 iOS 系統，小編這邊找到 Android 系統，不過只支援單一縣市，像是上面這款就只支援台中市，同樣可以查看每一區的收垃圾時間、回收分類等。

台中市垃圾清運大車隊（Google Play 下載）
台中市垃圾清運大車隊（ App Store 下載）

台南市垃圾清運系統查詢

△ 連垃圾車的即時位置，都跟 Uber 一樣仔細，所以如果你剛好住台中，這款 App 下載起來就對啦！有時候垃圾車誤點、比較晚來，就可以看一下即時位置。這款除了 Android 以外，也支援 iOS 系統，唯一比較可惜的就是只有支援台中市啦。

垃圾車APP

△ 接下來這款是台南市的，同樣支援提醒功能、垃圾車地點時間查詢、iOS 及 Android 雙系統支援。

台南市垃圾清運系統查詢（Google Play 下載）
台南市垃圾清運系統查詢（ App Store 下載）

桃園垃圾車

△ 再來是桃園市的，同樣支援提醒功能、垃圾車地點時間查詢、iOS 及 Android 雙系統支援。比上面幾款好的是，還支援垃圾車路線圖，可以看到沿途經過哪些地方，這樣看起來有沒有經過家裡附近，就更加明瞭啦！

桃園垃圾車（Google Play 下載）
桃園垃圾車（ App Store 下載）

下載：
台灣垃圾車 ( App Store 下載 )

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