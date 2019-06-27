說到賽車遊戲，你會想到哪一款經典之作呢？今天要跟大家分享一款手遊開發商 Gameloft 所發佈的最新大作 「 狂野飆車9：競速傳奇 」，採用 HDR 畫質及物理渲染的街機賽車遊戲，最享受的是遊戲裡面有 Ferrari FXX K 等其他多款世界名車，現實生活開不到，遊戲裡面可以好好體驗一番，在視覺上還可以體驗氮氣加速、超讚特技及真實車輛收藏等功能，自己單機玩多達 800 多場的生涯模式，多人連線最多共支援 8 人一起尬車，支援 iOS、Android 及 Windows 三大系統，不管是手機、電腦 Asphalt 9: Legends 通通可以開平車飆到飽！

△ 「狂野飆車9：競速傳奇」Asphalt 9: Legends 算是一個老牌的手機賽車遊戲，大家或多或少應該都有印象，玩賽車遊戲最大的樂趣，就是可以收集世界級的名車，然後仔細地看看它的外觀，甚至還可以開著他跟其他玩家尬車，我想這應該是所有男人的夢想吧～遊戲裡世界知名的跑車，包含：Ferrari、Porsche、Lamborghini 及 W Motors 等，最新版本還多了 LaFerrari Aperta、Porsche 911 Targa 4S、Ferrari 812 Superfast、Ginetta G60、Koenigsegg Jesko 等五款新車。

△ 一般打怪練等的手遊會有工會，這款賽車遊戲也有「車會」，可以建立車會，招募好友、其它玩家加入車會，與全世界其他對手一起尬車！另外也可以和車會成員一起解鎖里程碑獎勵，進而提升車會排行榜的排名。

△ 擔心自己單機太宅、沒有競爭對手的話，「狂野飆車9：競速傳奇」支援最多 8 人同時連線，可以跟來自世界各地的高手一較高下。

△ 這次最大的改變就是操控的部分，以往賽車遊戲最怕的就是不好操作，一個手殘車就擦邊、撞牆，全新的 TouchDrive 操控系統，就可以輕鬆操控車輛的方向、動作，大大簡化駕駛動作。進階的玩家也可以切換至手動控制，傾斜手機或點擊轉向，享受更具有技術性的操控體驗。

△ 關於賽道的部分，這次全新版本裡面共有 70 條現實世界的賽道、7 個世界知名景點，例如：在美國荒野的巨型龍捲風旁尬車、避開喜馬拉雅山的土石流等，甚至還有 LAFERRARI APERTA 特殊賽事～競速模式中豐富的玩法，包含一般競速計時賽、警匪逃脫模式、生涯模式等，說了這麼多，趕快拿起你的手機、打開電腦，自己來享受開著世界名車尬車的快感～～

下載：

狂野飆車9：競速傳奇 Asphalt 9: Legends（MICROSOFT下載）

狂野飆車9：競速傳奇 Asphalt 9: Legends（GOOGLE下載）

狂野飆車9：競速傳奇 Asphalt 9: Legends（APPLE下載）

