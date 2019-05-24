之前介紹 PDF 轉檔工具很受歡迎，相對的也應該有人不喜歡自己的 PDF 文件內容被拷貝，那就試試看 PDF Anti-Copy Pro 這款專業工具，雖然說禁止拷貝這種事情防君子不防小人，不過只要多了這個保護的步驟，可能有九成的人都會放棄，所以若你是自己在意自己文件的話，不妨在產出任何 PDF 文件之後，馬上再使用 PDF Anti-Copy Pro 來保護一下，除了可以防止被複製內容之外，要加上任何註記也不可以，甚至可以禁止列印功能，限時免費的實用工具要帶走請上車。
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-pdf-anti-copy-pro-100-discount
△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD PDF ANTI-COPY PRO NOW。
免安裝版：
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後點選升級 PRO，將剛剛所取得的序號填入，點選確認後啟動，看到註冊成功的視窗就代表啟用成功囉！
△ 使用方式也沒有太多難度，開啟 PDF 後他會列出文件內的所有頁數，可以每一頁分別設定是否禁止複製，也可以整份檔案設定禁止列印與禁止拷貝功能，設定完成就立即開始，就會儲存在你所設定的資料夾囉！
△ 原本可以選取文字的內容，經過保護之後選取不到任何文字。
△ 透過轉 Word 工具轉出來的內容會是空白的。
△ 透過轉 TXT 工具轉出來的內容會是空白的。
△ 檔案列印的功能也被禁止囉！
免安裝版：
PDF Anti-Copy Pro 2.2.5.7z（GOOGLE下載）
PDF Anti-Copy Pro 2.2.5.7z（1DRV下載）
PDF Anti-Copy Pro 2.2.5.7z（NOFILE下載）
PDF Anti-Copy Pro 2.2.5.7z（本站下載）
檔案大小：12.81 MB