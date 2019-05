之前介紹 PDF 轉檔工具很受歡迎,相對的也應該有人不喜歡自己的 PDF 文件內容被拷貝,那就試試看 PDF Anti-Copy Pro 這款專業工具,雖然說禁止拷貝這種事情防君子不防小人,不過只要多了這個保護的步驟,可能有九成的人都會放棄,所以若你是自己在意自己文件的話,不妨在產出任何 PDF 文件之後,馬上再使用 PDF Anti-Copy Pro 來保護一下,除了可以防止被複製內容之外,要加上任何註記也不可以,甚至可以禁止列印功能,限時免費的實用工具要帶走請上車。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD PDF ANTI-COPY PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選升級 PRO,將剛剛所取得的序號填入,點選確認後啟動,看到註冊成功的視窗就代表啟用成功囉!

△ 使用方式也沒有太多難度,開啟 PDF 後他會列出文件內的所有頁數,可以每一頁分別設定是否禁止複製,也可以整份檔案設定禁止列印與禁止拷貝功能,設定完成就立即開始,就會儲存在你所設定的資料夾囉!

△ 原本可以選取文字的內容,經過保護之後選取不到任何文字。

△ 透過轉 Word 工具轉出來的內容會是空白的。

△ 透過轉 TXT 工具轉出來的內容會是空白的。

△ 檔案列印的功能也被禁止囉!

https://pdfanticopy.com/

免安裝版:

PDF Anti-Copy Pro 2.2.5.7z(GOOGLE下載)

PDF Anti-Copy Pro 2.2.5.7z(1DRV下載)

PDF Anti-Copy Pro 2.2.5.7z(NOFILE下載)

PDF Anti-Copy Pro 2.2.5.7z(本站下載)

檔案大小:12.81 MB