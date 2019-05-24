之前介紹 PDF 轉檔工具很受歡迎，相對的也應該有人不喜歡自己的 PDF 文件內容被拷貝，那就試試看 PDF Anti-Copy Pro 這款專業工具，雖然說禁止拷貝這種事情防君子不防小人，不過只要多了這個保護的步驟，可能有九成的人都會放棄，所以若你是自己在意自己文件的話，不妨在產出任何 PDF 文件之後，馬上再使用 PDF Anti-Copy Pro 來保護一下，除了可以防止被複製內容之外，要加上任何註記也不可以，甚至可以禁止列印功能，限時免費的實用工具要帶走請上車。

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