三星推出全新 Galaxy A80 翻轉螢幕手機，同步推出 A20/A30、A50/A70 手機，以及三款平板電腦 Galaxy Tab S5e、Galaxy Tab A 10" (2019)、Galaxy Tab A 8" (2019) with S Pen，最後還有兩款運動手環 Galaxy Fit 及 Galaxy Fite，10 款新品一次齊發！10 種產品分別針對影音、美拍、炫技、跑酷四大族群推出，Galaxy A 系列手機更是全面搭載 123 度廣角鏡頭，滿足大眾喜愛拍照的習慣，一起來快速看這 10 款新品，哪一款符合你的口味？

A 咖影音族 Galaxy A20/A30

△ Galaxy A20 及 Galaxy A30 兩台手機均搭載 Exyons 八核心處理器、6.4 吋螢幕、4000 mAh 電池容量、旗艦規格 123 度廣角鏡頭、NFC 等功能，不同的是 A20 搭載 1300 萬 + 500 萬畫素雙主鏡頭、3GB + 32GB 儲存空間。Galaxy A20 將在台推出鏡面藍、鏡面黑及鏡面橘三色，售價新台幣 5,990 元，預計於四月底正式上市。

△ Galaxy A30 搭載 1600 萬畫素 + 500 萬畫素雙主鏡頭、4GB + 64GB 儲存空間。A20 售價新台幣 5,990 元，A30 售價新台幣 8,990 元，將在台推出炫光藍、炫光黑、炫光白三色，已於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、遠傳電信及各大經銷通路上市。

Galaxy A20 Galaxy A30 顏色 鏡面藍、鏡面黑、鏡面橘 炫光藍、炫光黑、炫光白 顯示螢幕 6.4 吋 HD+Super AMOLED

Infinity-V 全螢幕 6.4 吋 Full HD+Super AMOLED

Infinity-U 全螢幕 處理器 Exyons 八核心（1.6G+1.35GHz） Exyons 八核心（1.8G+1.6GHz） 主鏡頭 13MP (F1.9) + 5MP (F2.2) + 123 度超廣鏡頭 16MP (F1.7) + 5MP (F2.2) + 123 度超廣鏡頭 自拍鏡頭 8MP (F2.0) 8MP (F2.0) 記憶體 3GB RAM+ 32GB ROM

(可擴充記憶卡至 512GB) 4GB RAM+ 64GB ROM

(可擴充記憶卡至 512GB) 電池容量 4000mAh

支援 Type-C 閃電快充 作業系統 Android 9.0 (Pie) 售價 5,990 元 8,990 元

A 咖美拍族 Galaxy A50/A70

△ Galaxy A50 / A70 搭載 Infinity-U 全面屏螢幕，採用螢幕下指紋辨識系統，主相機採三鏡頭配置，主鏡頭支援日夜智能切換功能，在低光源環境下可以抑制雜訊及增加進光量，獲得細節清晰的照片。兩台手機同樣都具有 123 度大廣角，內建 AI 20 種智慧場景偵測。其中 A70 的螢幕擴大到 6.7 吋 20:9 全螢幕，電池容量來到 4,500mAh 並且支援快充。

Galaxy A50 將推出幻彩黑、幻彩白、幻彩藍三種顏色，售價新台幣 11,990 元。Galaxy A70 將有幻彩黑、幻彩白、幻水藍三種顏色，

售價新台幣 13,900 元。兩款手機將於 5 月 1 日起正式上市。5/1~6/30 期間購買，可獲得三星無線藍牙美拍握把（價值 1,490 元）。

Galaxy A50 Galaxy A70 顏色 幻彩黑、幻彩白、幻彩藍 幻彩黑、幻彩白、幻水藍 顯示螢幕 6.4 吋Full HD+Super AMOLED

Infinity-U 全螢幕 6.7 吋 Full HD+Super AMOLED

Infinity-U 全螢幕 處理器 Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz Octa Core

(Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz) 主鏡頭 25MP (F1.7) + 5MP (F2.2) 景深 + 8MP (F2.2) 123 度超廣鏡頭 32MP (F1.7) + 5MP (F2.2) 景深 + 8MP (F2.2) 123 度超廣鏡頭 自拍鏡頭 25MP (F2.0) 25MP (F2.0) 記憶體 6GB RAM+ 128GB ROM

(可擴充記憶卡至 512GB) 8GB RAM+ 128GB ROM

(可擴充記憶卡至 512GB) 電池容量 4000mAh 4500mAh 作業系統 Android 9.0 (Pie) 售價 11,990 元 13,900 元

A 咖炫技族 Galaxy A80

△ Galaxy A80 最具特色的就是他的翻轉鏡頭，正、反面都使用同一組鏡頭，採用三鏡頭設置，包含 4800 萬畫素主鏡頭、3D 景深鏡頭及超廣角鏡頭，實現無縫攝影體驗，讓你不用再犧牲自拍畫質！

△ Galaxy A80 具備首款 6.7 吋 FHD+ Super AMOLED 新一代滿版螢幕，歸功於翻轉鏡頭，螢幕上沒有任何開孔、瀏海，提供真正無邊際的遼闊觀看體驗，不管是玩手遊、追劇還是聊天，都能有更沈浸式的體驗。內建 AI 相機，可辨識達 30 種場景辨識、瑕疵檢測，可以自動辨識拍照失誤，讓美好回憶不 NG。

Galaxy A80 將推出極鏡黑、極鏡灰及極鏡金三種顏色，預計於 6 月在台上市。

Galaxy A20 顏色 極鏡黑、極鏡灰、極鏡金 顯示螢幕 6.7 吋 Full HD+Super AMOLED

Infinity-U 全螢幕 處理器 八核心 （2.2GHz Dual + 1.7GHz Hexa） 主鏡頭 48MP (F2.0) + 8MP (F2.2)＋3D Depth相機 自拍鏡頭 記憶體 8GB RAM+ 128GB ROM

（不可擴充記憶卡至） 電池容量 3,700mAh

支援 Type-C 閃電快充 作業系統 Android 9.0 (Pie) 售價 未公告

三款 Galaxy Tab 平板齊發

△ 除了 Galaxy A 系列手機外，三星也針對不同族群推出三款平板，首先是 Galaxy Tab A 8" (2019) with S Pen，與以往的尺寸大小一樣同樣是 8 吋大小，在效能上有所升級並支援 S Pen，上班族、學生方便攜帶，便利貼功能可隨手寫下靈感、筆記，生活大小事都不會遺漏。Galaxy Tab A8 with S Pen 將推出黑色及灰色兩款 Wi-Fi 版本，售價新台幣 7,990 元，將於五月份正式在台上市。

△ Galaxy Tab S5e 搭載 10.5 吋超大螢幕、杜比環繞音效，擁有極致輕薄設計，支援行動辦公 Samsung DeX，可同時開啟多個視窗，不管是追劇、辦公，都能擁有旗艦級的享受！Galaxy Tab S5e 將推出迷夜黑、星綻銀及暖陽金三款 Wi-Fi 版本，售價新台幣 15,990 元，將於 5/1 在台上市，於 4/16~4/14 預購（三星體驗館、三星智慧館、三星商城、燦坤 3C、實體門市、Pchome、Momo、Yahoo 購物中心）就送原廠書本式皮套（價值 2,190 元）

△ Galaxy Tab A 10.1 （2019）除了擁有大螢幕、大容量電池及立體聲外，還搭載了 Kids Home 兒童天地模式，除了讓小朋友有適合的應用程式及遊戲外，家長還可以掌握小朋友的使用時間及瀏覽內容，此外，家庭共享模式也可以更輕鬆地在家人中分享照片、活動、訊息等。Galaxy Tab A 10.1 （2019）將推出迷夜黑、星綻銀及暖陽金三款 Wi-Fi 及 LTE 版本，售價分別為新台幣 7,990 元、9,900 元，預計於 5/1 在台上市！

△ 此外三星也針對有運動習慣的人推出兩款穿戴式運動手環，Galaxy Fit 及 Galaxy Fite，擁有 7 天的續航力、更輕薄機身及 5ATM 防水能力。兩款手環都支援自動健身追蹤功能，例如：健走、跑步、騎單車、划船機、橢圓健身機及動態健身等。其中 Galaxy Fit 具備全彩 AMOLED 觸控螢幕及無線充電功能，提供四種睡眠階段分析、睡眠計分功能。Galaxy Fit 將推出午夜黑、星燦銀兩款顏色，售價新台幣 3,880 元，預計 6 月份在台上市 ; Galaxy Fite 則推出午夜黑、珍珠白及豔陽黃三款顏色，售價新台幣 999 元，預計 5 月份在台上市。

