Excel SUMIF 多條件加總，篩選出你要的項目 產品 日期來相加！

2019-05-28 06:14:02 9M87

Excel SUMIF 多條件加總

Excel SUMIF 函數可以用在什麼時機？跟 SUM 有什麼不同呢？SUM 只是單純相加，而 SUMIF 則更進階，可以在一定範圍之內，篩選出要相加的條件。簡單來說，我們在計算總合時，不一定會想要從頭加到尾，而是只計算其中幾個項目、產品、日期等，這時就可以用 SUMIF 函數來幫我們計算，今天就來跟大家分享幾個 SUMIF 函數的使用時機及使用方法，文末也提供範本給大家下載。

先來看看 SUM 怎麼用？

Exel 加總不同項目公式

△ 在看 SUMIF 教學之前，我覺得有必要先來看看 SUM 如何使用，以上圖為例，SUM (C2:C15)，表示將 C2 到 C15 裡的數字相加，就會獲得總和。但有時候情況並不是這麼單純，例如我們可以只想要 4/10、4/11 或某一天的總銷售量 ; 又或是我們只想要 iPhone XS 在 4 月份的銷售量，這時就可以透過 SUMIF 來幫我們作篩選運算總和。

SUMIF 使用時機及教學

EXCEL SUMIF用法

△ 以上圖為例，我們只計算某一產品，在某一期間內的銷售量，但常常表格都是亂七八糟的，我們如果用 SUM 可能要一格一格慢慢點，加上表格一長的話，可能點到天荒地老還沒加完，透過 SUMIF 來處理，不管表格有多長，計算總和就是一秒鐘的事情啦！

上圖中我們計算的是 iPhone XS、P30 Pro 及 S10+ 的銷售量，函數為 SUMIF ( B:B , D3 , C:C )，你可以解讀成 SUMIF ( 資料範圍 , 條件 , 要加總的欄位 )，這段函數翻譯成中文，簡單來說就是在這些產品 (範圍) 中，找出 P30 Pro 的銷售數量總和。

Excel SUMIF多條件加總

△ 同一份表格，我們可以作第二種應用，剛剛是算出產品的銷售總和，現在我們來進行 SUMIF 第二種應用，算出某一天的總銷售量 (不分產品)，以上圖為例，我們要算出 4/11 這天，總共賣出多少手機 (不管是什麼型號)，函數為 SUMIF ( A:A , D3 , C:C )，這段函數解讀成中文，就是在這些日期 (範圍) 中，找出 4/11 這天的銷售數量總和。

以同一份表格、同一份數據來呈現兩種 SUMIF 的應用，這樣應該可以最容易看出使用方法，主要還是看你要的是什麼資料，實際上在加以應變，經過兩個範例之後，大家趕快自己拿出手邊的資料練習一遍吧，下方提供範本給大家練習練習，可以練習範本中 4/12 的合計項目，試著輸入看看練一下手感吧！

範例下載：
Excel 多條件加總 SUMIF 範本.xlsx（GOOGLE下載）
Excel 多條件加總 SUMIF 範本.xlsx（1DRV下載）
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