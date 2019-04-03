【開箱】米家自動洗手機，在家洗手也那麼方便就對了！

2019-04-03 08:55:02 哇哇

開箱米家自動洗手機

在家洗手應該也要非常方便，我購入米家自動洗手機一段時間了，深深覺得使用上很滿意，所以來補上開箱囉！為什麼要使用自動給皂機呢？我自己覺得相當快速，我不用拿肥皂，也不擔心肥皂用完後還濕漉漉的，也省下髒髒的手去按一下洗手乳，米家自動洗手機的價格應該算是便宜實惠，造型上也很簡單俐落，雖然目前台灣還未上市，不過我個人覺得頗值得先找些代購來買，推薦一下^^。

開箱米家自動洗手機

我從哪裡買的？我習慣從 Qoo10 全球購物網購買，因為可以 PayPal 付款對我來說還頗實用的！ 我在這裡 https://www.qoo10.com/g/638120611 買的，價格只要 628 元尚可以接受，唯一要顧慮的就是耗材部分，也就是洗手液的部分，所以要買一次可以連耗材都一多買一點，像我兩種洗手液就一起買了六罐，依照目前的使用頻率來看，單罐應該可以用到兩個月，我算是洗手頻率高的人，家裡還有小朋友，用量應該算是比較大的。

開箱米家自動洗手機

這台的三大特色我覺得是紅外感應、0.25 秒疾速出泡與微米級豐盈泡沫，他的自動感很快速，自動出泡沫的聲音也很細微，泡沫很細緻手感很好，而且給的量非常足夠。官方說法：合理控制氣體與液體的起泡比至 12 : 1，再經過微米孔徑的雙極分離泡沫篩網，形成的泡沫立體有型，附著力強。 細膩、綿密的泡沫能更好地覆蓋肌膚表皮，直達細微毛孔，實現深度清潔。

開箱米家自動洗手機

開箱內容物有洗手機的主機、肥皂液、四顆電池與使用說明書，雖然電池感覺沒那麼環保，不過自己用充電電池也是可以，官方數據是說可以持續使用九個月之久，也算是非常持久的！洗手液目前有推出抑菌款與氨基酸款，容量都是 320ml，氣味上當然不相同，我自己覺得那香味很好聞，也不會太過假假的香氣，那種味道是舒服的。

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抑菌款：有效抑制日常細菌，為家人提供健康安全的呵護。其香味是花香復配漿果，加上清新柑橘香，豐富層次使香氣在呵護的同時更具年輕氣息，彷彿置身於悠長假期中的愉悅清新。
頭香：青蘋果、漿果、檸檬。體香：玫瑰、茉莉、佛手柑。底香：檀香。（官方說明）

開箱米家自動洗手機

氨基酸款：以天然椰子油為原料，質地溫和，還特別添加了氨基酸原料，長效滋潤不緊繃。香味由清潤玲蘭交織微甜橙花香氣，質地溫和，果香的水潤和清新襯托出似水花韻，集合成愉悅和幸福的味道。頭香：玲蘭、橙花、柑橘。體香：梨、蘋果、青瓜。底香：秘魯香。（官方說明）我個人比較偏愛這款的香氣～

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第一次使用時將洗手機主體反過來，底部的蓋子轉開之後，就可以看到四個電池座，放入大家最常使用的 AA 電池（台灣 3 號電池，大陸 5 號電池），之後再將洗手液的蓋子打開，拔除頂塞之後轉入，這樣就完成安裝囉！

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頂部式開關，輕輕按一下就可以開機和關機，只是我通常使用是沒有在關機的，這樣洗手才比較方便。

開箱米家自動洗手機

因為很貪心的想要兩種味道都可以同時擁有，所以一次就買了兩台，這樣要哪一種味道都可以！！！洗手時可以選擇自己喜愛的，重點是洗完會香香的很好聞，從這之中可以得到一點點的小滿足，就覺得心情很好，坦白說一點都不誇張，所以算是頗推薦的，有需要的朋友們自己找管道購買囉！

開箱米家自動洗手機
開箱米家自動洗手機

其他補充資訊：

  • 有效抑制日常細菌，抑菌率高達 99.9%
    權威實驗室測試證明，可有效抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌等生活常見細菌，抑菌率高達 99.9%，有效呵護家人健康。
  • 微酸性配方，接近皮膚 pH 值，溫和親膚，不緊繃
    選用接近人體皮膚 pH 值的微酸性配方，長期使用也不會破壞肌膚酸鹼度平衡，還能使手部柔軟細滑。添加具有補水保濕功能、以天然油脂為原料製備的甘油，質地溫和。
  • 合理出泡量，一瓶使用更長久
    合理地控制了出泡量，豐盈的泡沫在潔淨雙手的同時，更易沖洗，泡沫無殘留。320mL 大容量設計，可使用 400 次，滿足一家人使用 50 天之久。
  • 微型高效電機，低功耗，更安靜
    選用的微型高效電機及其橡膠減震結構，不僅出泡效率高，使用時也不會被噪聲打擾。智能輕感應設計，同時還能減少耗電，4 節五號電池就能滿足一家人使用 9 個月。

開箱米家自動洗手機
開箱米家自動洗手機

官方資訊：https://www.mi.com/dispenser/
這裡買：https://www.qoo10.com/g/638120611
洗手液：https://www.qoo10.com/g/641606653

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