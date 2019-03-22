你還記得村 10 嗎？經典線上遊戲「爆爆王」（舊名淡水阿給），是許多人的童年回憶，在這個什麼都要搬上智慧型手機的時代，睽違已久的「爆爆王」終於搬上手機啦！取名為「爆爆王Ｍ」，即日起在 iOS 及 Android 雙平台正式上架，開放大家下載登入，開放第一天官方伺服器就大爆滿，經典遊戲的魅力，不管經過多久都還是經典啊！

△ 與過去電腦版的爆爆王相比，爆爆王Ｍ多了許多創新的遊戲模式，目前共有三種對戰模式，第一個就是上圖的「一般對戰」，採 2 打 2 模式，先踩破對方 5 次泡泡就算勝利！

△ 第二種模式為「生存戰」，也就是大家所熟悉的放置水球經典玩法，共有 16 人大亂鬥，活到最後的人就是贏家！

△ 第三種「我還有點餓」模式，在指定的時間內吃掉最多包子的隊伍就能獲勝！目前只有這三種模式，未來還會再加入更多有趣的模式，增加遊戲體驗，像是「階級對戰」、「自訂對戰」、「寶藏島」等模式。

△ 角色目前有六個，包含大家所熟悉的睏寶、藍寶、丫肥、痞子妹、囡囡，此外還多了一支新角色戴奇，你準備好跟朋友一起回憶童年了嗎？趕快拿起手機，將爆爆王M 安裝起來吧！

下載：

爆爆王 M（GOOGLE下載）

爆爆王 M（APPLE下載）

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