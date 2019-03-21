這次要跟大家分享我許久沒有使用的 Surveillance Station，那先說說看為什麼很久沒有使用了？因為很多舊有 IP CAM 畫質都已經覺得不夠了，而真正專業的攝影機又很貴，所以我後來大多使用小米的攝影機，基本上我覺得便宜又方便，畫質也還不錯，家用是非常足夠的，不過小米攝影機就無法被 Surveillance Station 所支援，所以我就放逐了 Surveillance Station 好一陣子。那今天為什麼又要再次介紹 Surveillance Station 呢？因為 Surveillance Station 8.2 版本有了許多功能，在手機 DS cam 介面有優化之外，也支援多路時間軸同時播放；此外 LiveCam 可以讓你的手機也成為 Surveillance Station 之一，錄影之後可以直接回傳到自己的 NAS 上，只能說功能更加豐富了！想體驗 Surveillance Station 的朋友們拿起手機就可以馬上試試看，也讓舊手機擁有新功能，快來體驗看看！

什麼是 Surveillance Station？首先你必須先具備 Synology 的網路儲存伺服器，Surveillance Station 是其中可以安裝的套件之一，主要用途在於整合網路攝影機，就算是不同品牌的網路攝影機，只要被 Surveillance Station 所支援，就可以透過 Surveillance Station 整合在一起，達到集中監看與儲存影像在 NAS 中的等等功能，功能真的非常豐富與完整，非常適合中小企業整合攝影機使用，甚至可以結合收銀櫃臺使用等等功能，若你有在尋求攝影機整合方案，Surveillance Station 會是我目前推薦的首選方案。接下來帶大家看看 Surveillance Station 8.2 有哪些我覺得還不錯的功能。

DS cam 支援多路即時觀看

很多人用有使用攝影機，但是大多單機作業，當有需要查看影像時只能一台一台查看，這是比較傳統的作法，追蹤影片事件也是費時費力的事情。若常常看一些電影的話，有些場面是警察查看監控錄像來追蹤犯人去哪裡了，同一個時間軸可以看很多台攝影機的畫面，這在過去的 Surveillance Station 已經是基本功能，現在 DS cam 也可以如此，這是非常非常方便的一件事情。（DS cam 為 Surveillance Station 在手機上所使用的 APP）

△ 我目前從 Surveillance Station 加入了三台攝影機與一支手機，在多路觀看的模式下，可以同時看到所有攝影機畫面，等於就是把監控室的畫面帶著走，當老闆的可以隨時掌控所有的畫面狀態（員工壓力好大），再也不用一台一台攝影機都點進去看，這是非常方便的一件事情。而下方就是時間軸，只要移動到其他時間點，就等於回看之前的錄影畫面，透過 Surveillance Station 所整合的攝影機時間當然也是同步的，可以很方便的查看歷史畫面。

△ 多路觀看可以設定 1 x 2、1 x 3、2 x 2 與 2 x 3 共四種畫面配置，最多可以同時觀看六錄影像，其實這是一件不簡單的事情，有時候我們查看單台攝影機的時候，可能會因為網路因素而緩滿或延遲，而 Surveillance Station 可以在串流影像時降低影像的解析度，讓影像能夠順暢的撥放，這點的技術的確不錯。若是你整合的攝影機數量超過六台，也能從設定中挑選最需要注意的攝影機來觀看，完全可以符合使用者的需求，若需要看放大的影像，再點入該台攝影機即可。

LiveCam 讓手機成為網路攝影機

大家多多少少會有淘汰手機，放在一邊也很可惜，若你的舊手機 Android 版本是在 7 以上或是 iPhone，那麼你就可以就讓舊手機也成為網路攝影機，這是一個很棒的使用方式，譬如說要出國沒人顧家，也不可能因為短暫時間的外出而購買攝影機，那就把舊手機拿出來物盡其用，只要使用 Synology LiveCam 就能輕鬆達成。這樣的方案不用任何成本，就算是正在使用的手機也可以使用，正在籌備建設網路攝影機的朋友，也可以先拿手機做實驗，功能絕對能被滿足的。

△ 首先下載 Synology LiveCam 的手機 APP，若是無法下載安裝，這代表你的手機或是 Android 版本可能不支援，下載後使用帳號密碼登入，手機就會被加入 Surveillance Station 的攝影機列表當中。以前要找手機變攝影機的工具還不好找，沒想到我在幾個步驟間就完成了，我只能說超級超級方便！

△ 除了手機變成攝影機的用途之外，我覺得還有一個天大的好處，就是影片可以馬上傳回到的 NAS 之中，確保影片資料是被保存的，這樣的方式比公有雲端還要即時，一般備份照片影片的工具，要等到影片拍攝結束才會開始上傳檔案，而 LiveCam 即時性非常強大，錄多少就傳輸多少，好像也很適合狗仔用途，拍到多少馬上回報給戰情中心，使用方式也是超簡單，點選開始就開始了！

△ 來看看設定部分，除了可以使用手機主鏡頭之外，自拍鏡頭也可以使用，還可以設定要錄影的解析度、FPS 與畫質，手機當成攝影機也可以開啟動作偵測的功能。螢幕自動鎖定功能也頗不錯的，就是可以讓你以省電的模式繼續錄影，鎖定時會變成一個鎖定的按鈕，而且會將螢幕亮度調到最暗，必須要長按才可以解除，可以避免掉許多誤觸的狀態；而更厲害的是當螢幕關閉之後，錄影還是可以繼續的，等於說你可以使用 DS cam 無聲無息的錄影，這一招真的很那個，請大家謹慎使用。而無縫錄影類似行車紀錄器的功能，範圍外的檔案可以設定條件自動被刪除。

△ 動作偵測的靈敏度可以直接進行測試，左方紅色的直立線條，就是被偵測到的嚴重性，能依照敏感度與臨界值去調整到最適合的狀態。開始錄影之後，可以從最上排的工具開啟手電筒燈光，還有鎖定螢幕與拍照兩個功能，這三個功能都是開始錄影之後才能使用。LiveCam 拿手機當攝影機是有好處的，就是錄影品質會還不錯，因為大多攝影機的畫質都不是太好，手機鏡頭的畫質相比之下當然會好上許多。有好處也會有壞處，我個人不太建議長期且持續的把手機當成攝影機 24 小時運作，這樣做手機就得必須一直插著電，手機電池我想不久後可能就會壞掉，我自己曾有兩支手機電池膨脹問題，所以我個人不建議手機一直插著電使用。

YouTube 將攝影機影像直播

現在手機直播、電腦螢幕直播都是很變的事情，那麼攝影機畫面該如何直播呢？Surveillance Station 將所有的程序簡化了非常多，人人都可以輕鬆上手。

△ 進入 Surveillance Station 的應用程式中心，找到「即時影像直播」後啟動。

△ 直播的設定就這麼一點而已，直播畫面來源可以選擇自己攝影機與畫質，LiveCam 的手機也可以使用，接著大家可以從畫面中藍色的 YouTube 連結進入個人直播畫面。

△ 進入直播畫面後最重要的就是要取得「串流名稱/金鑰」，要將這串金鑰取回，才可以順利的直播。

△ 回到設定畫面後，將金鑰貼入，儲存之後就可以開始直播，上方切到「ON」就代表已經開始直播囉！

△ 真的是轉眼間就開始直播了，還讓我有點措手不及啊！原來攝影機直播可以那麼簡單，透過 Surveillance Station 真的把事情簡化了許多。

網路直播還有什麼好處呢？若攝影機會有很多人觀看，這樣都是吃自己的頻寬，還要設多眾多帳號與權限，透過直播的方式之後，網路頻寬都是依賴 YouTube，這不妨也是一個省流量的方式，更可以支援到非常多人觀看，更不用在意流量問題，很適合補習班等既要儲存、又有同時多路觀看的需求。

智慧縮時攝影

△ 攝影機 24 小時持續運作，其實存下來的影片會佔據很大空間，解決方案 1 就是使用事件錄影，只錄製事件畫面可以減少影片數量，自然節省空間，不過還是有可能會有漏掉事件的頭尾部分，至少我自己居家錄影是如此，有時候小朋友做了壞事或是跌倒，我就可以追蹤比較完整的畫面。解決方案 2 就是使用智慧縮時錄影，這是一個很聰明的方案，沒有動靜的畫面就採用縮時攝影的方式，不僅可以減少錄影的檔案大小，更可以保有不間斷的錄影；當遇到事件的時候，可以切換為一般錄影，真的相當的聰明。

△ 智慧縮時不是在一般攝影機選項內設定，是要從智慧縮時攝影去設定新的任務，和原本的攝影機錄影會同時進行，所以若是設定了智慧縮時攝影，就可以將原本的錄影關閉。

△ 設定主要有「每幾分鐘截斷一次錄影檔」、「時間壓縮倍率」與「畫面播放速率」三個選項，若是看不懂也沒關係，下方那行藍字可以替你說明一切，譬如上圖的設定是每個檔案 6 分，實際拍攝的錄影時間長達 12 個小時，等於每 2 秒拍一張影像；進階的設定是用在遇到事件發生的時候，可以完全恢復到一般錄影，或是採用不同設定的縮時攝影，Surveillance Station 的設定的確非常符合使用者需求。

△ 接著就是設定要儲存在哪裡、保留檔案的設定等等，與一般攝影機操作差不多。接下來就是慢慢等待錄影結果，來看看智慧縮時攝影是否符合自己需求囉！

邊際錄影

邊際錄影也是我覺得很不錯功能，網路攝影機的最大障礙就是網路，若是網路異常影像就沒得紀錄，就會有影像中斷的狀況，而邊際錄影的主要功能就是可以回補斷線時的畫面，前提是攝影機必須具備記憶卡儲存影像，當網路斷線恢復之後，就會從記憶卡讀取 NAS 沒有儲存到的影像，算是非常完善的攝影功能。24 小時錄影對記憶卡來說沒有辦法儲存太多影像，而透過 NAS 來存放可以保存更多影像，甚至能使用 Surveillance Station 的各種功能，所以影像當然還是放 Surveillance Station 會更好，影像保存的期限或是容量限制也可以自己設定，再搭配上前文所介紹的智慧縮時攝影與邊際錄影功能，要保存幾年內的完整影像都是可以的唷！

Surveillance Station 的功能很多很多，要完全介紹真的有難度，只能請家去官方看看，可以取得更完整的功能說明唷！

https://www.synology.com/zh-tw/surveillance/8.2