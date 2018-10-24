產品特色

1. 雷射導航技術，APP 建圖、手機虛擬操作，支援斷點續掃

2. 電控智能水箱，Wi-Fi 手機操作，可控制出水量及吸力大小

3. 智慧音箱連結，透過語音操控掃地機器人運作

4. OTA 韌體一件更新

5. 自動回充、定時清潔防掉落設計

6. 防纏繞直刷吸口，避免毛髮糾結