ECOVACS 科沃斯聯手聯強國際，推出全新 4 款居家清潔機器人

2018-10-24 14:00:52 9M87
ECOVACS 科沃斯機器人

看準懶人經濟市場，全球智能家事機器人領導品牌 ECOVACS 科沃斯，與聯強國際合作，於今日（10/24）發表全新三款高、中、低階等三款掃地機器人，還有一台革命性的擦窗機器人，從地面到窗戶，本站也曾經開箱過 2015 年版的擦窗機器人， ECOVACS 提供全方位的清潔，提供自動繪製家中地圖、虛擬牆、智能電控水箱、無線擦窗等，除了讓地板乾淨之外，獨家的擦窗機器人也要讓窗戶乾淨到透亮！ECOVACS 四款全新機種，將於 10 月 24 日於 MOMO、PC Home、Yahoo、燦坤及全國電子等通路正式開賣！


ECOVACS 科沃斯品牌簡介
ECOVACS 科沃斯是一家機器人公司，提供全方位的居家智能機器人產品，從 DEEBOT 掃地機器人、GLASSBOT 擦窗戶機器人到 ATMOBOT 空氣淨化機器人，曾獲許多國際大獎：德國 IF 設計大獎和 CES 創新大獎，產品熱銷全世界超過 40 個國家，穩居亞太區掃地機器人銷售第一名，也獲得歐洲市場的肯定。

ECOVACS 四款全新掃地（擦窗）機器人快速看：

  • 高階 DEEBOT OZMO 900：搭載 Smart Navi 3.0 雷射導航技術，自動於 APP 產生平面配置圖及虛擬牆功能，支援沒電自動回充、斷點續掃功能。
  • 中階 DEEBOT OZMO 610：超大 300ml 水箱及專利 OZMO 智能電控水箱，依照不同環境控制拖地水量，支援 APP 遠端操作功能，手機就是遙控器。
  • 入門 DEEBOT OZMO Silm11：超薄機身，高度只有 5.7 公分，適合用於較貼地的傢俱：低矮櫃、沙發、床底等，徹底清掃容易堆積灰塵的角落，搭載 2600mAh 鋰電池，清掃續航力持久。
  • 革命性擦窗機器人 GLASSBOT X：強力真空離心風機運轉，能有效黏貼玻璃運行，搭配防掉落安全防護，無線設計搭配 3000mAh 鋰電池，一次可清掃 50 分鐘，集方便、安全於一身。


高階 DEEBOT OZMO 900

ECOVACS DEEBOT OZMO 900 規格

重量 4.3Kg
自動回充
智能防碰撞 11 組感測器＋護條
電池類型 鋰電池
電池容量 2600mAh
電池續航力 4 小時
充電時間 4 小時
攀爬能力 1.8cm
噪音值 66 dB
集塵盒容量 0.45L
清潔功能 掃＋吸＋拖
水箱 240 ml
建議售價 新台幣 16,800 元
產品特色 1. 雷射導航技術，APP 建圖、手機虛擬操作，支援斷點續掃
2. 電控智能水箱，Wi-Fi 手機操作，可控制出水量及吸力大小
3. 智慧音箱連結，透過語音操控掃地機器人運作
4. OTA 韌體一件更新
5. 自動回充、定時清潔防掉落設計
6. 防纏繞直刷吸口，避免毛髮糾結


中階 DEEBOT OZMO 610

ECOVACS DEEBOT OZMO 610 價格<

重量 4.2 Kg
自動回充
智能防碰撞 11 組感測器＋護條
電池類型 鎳氫
電池容量 3000mAh
電池續航力 100 分鐘
充電時間 4 小時
攀爬能力 1.4cm
噪音值 64 dB
集塵盒容量 0.45L
清潔功能  掃＋吸＋拖
水箱  300 ml
建議售價  新台幣 13,800 元
產品特色  1. 電控智能水箱、WiFi 手機操作、可控制出水量及 吸力大小
2. 自動回充、定時清潔防掉落設計
3. 防纏繞直刷吸口，避免毛髮糾結


入門 DEEBOT OZMO Silm11

ECOVACS 科沃斯機器人 DEEBOT OZMO Silm1

重量 2.5 Kg
自動回充
智能防碰撞 11 組感測器＋護條
電池類型 鋰電池
電池容量 2600mAh
電池續航力 100 分鐘
充電時間 4 小時
攀爬能力 1.4cm
噪音值 68 dB
集塵盒容量 0.3L
清潔功能  掃＋吸＋拖
水箱  180 ml
建議售價  新台幣 8,800 元
產品特色 1. 超薄 5.7cm 薄機身
2. 電控智能水箱
3. 前方 11 組紅外線障礙偵測器，多點感測，搭配防撞緩衝器，防碰撞效果佳
4. 一鍵式簡單操作
5. 循環定時預約清掃
6. 2600mAh 高續航清潔
7. 無滾刷設計，不卡毛髮
8. 易取集塵盒，設計於機器上方，取出較容易，小機身，大容量
9. 浮動式驅動輪，跨障礙能力佳
10. 內建三種清潔模式，搭配時尚造型超薄遙控器，操作更便利
11. 機身下方三處紅外線防跌落感應器，有效避免高低落差摔機
12. 三層過濾，防止二次污染


革命性擦窗機器人 GLASSBOT X

革命性擦窗機器人 GLASSBOT X


重量 1.8Kg
自動回充
智能防碰撞 N/A
電池類型 鋰電池
電池容量 1800mAh
電池續航力 50 分鐘
充電時間 2.5 小時
攀爬能力 N/A
噪音值 74 dB
集塵盒容量 N/A
清潔功能 N/A
水箱 N/A
建議售價  新台幣 14,800 元
產品特色 1. 無線擦窗
2. 50 分鐘續航、30 分鐘斷電安全防護
3. 四種清潔模式，智慧防掉落
4. 1800mAh 高效鋰電池
5. 強力真空離心風機運轉

ECOVACS 科沃斯：官方網站

ECOVACS 科沃斯聯手聯強國際，推出全新 4 款居家清潔機器人 相關文章

訪客留言

ECOVACS 科沃斯聯手聯強國際，推出全新 4 款居家清潔機器人 參考資料

ECOVACS 地面清潔機器人 OZMO 600 求助使用心得，好用嗎？ - 家電綜合 - 居家討論區 - Mobile01
你說的是大陸品牌科沃斯嗎 還不錯 專做掃地機器人 還有和鋼鐵人合作款 每台都是掃地加拖地 鋼鐵人那款是水箱更大 家裡大的話 可以考慮 而且wifi連動
ECOVACS科沃斯機器人好用嗎？ | 綠色工廠
ECOVACS 科沃斯聯手聯強國際，推出全新 4 款居家清潔機器人，DEEBOT OZMO 610功能,DEEBOT OZMO 900價錢,ECOVACS 科沃斯,擦窗機器人 GLASSBOT X評價,看準懶人經濟市場，全球智能家事機器人領導品牌 ECOVACS 科沃斯，與聯強國際合作，於今 ...
ECOVACS 科沃斯掃地機器人魔鏡ECO @ 皓皓家的新鮮事:: 隨意窩 ...
這陣子為了哥哥的鼻子過敏,陸續買了家用空氣清淨機,車用空氣清淨機,還有本篇要介紹的機器人掃地機... 水某非常會掉頭髮(為什麼那麼會掉頭髮,還那麼多頭髮).
懶人的福音：科沃斯朵朵S掃地機器人開箱 - 每日頭條
但價格都不便宜，而且掃地和擦地是分開的。時值618活動的好價格吸引，1599先入爆款科沃斯掃地機器人用著先，奉上開箱 ... 掃地機器人好用嗎? 比吸塵器好用嗎？2018-03-30 作為能輕鬆解決家庭日常的清潔神器，掃地機器人成為很多家庭的清潔 ...
Ecovacs 科沃斯朵朵掃地機器人簡單開箱分享- 清掃家電- 居家討論區 ...
建議下載&quot;阿里小智&quot;app，把朵朵設定進去，裡面有些好用的模式及環境 ... 我有兩台科沃斯金剛(7000元)，還有一台吉光(快一萬)，金剛已經操了快二&nbsp;...
[簡單開箱] Ecovacs科沃斯地寶靈動掃地拖地機器人- 清掃家電- 居家討論 ...
運費:因為這類商品含有電池所以找一什麼發集運重量5.16 金額約台幣541其實科沃斯的機型非常多一開始我也不知道該從哪裡下手所以先去跟客服&nbsp;...
[開箱] ECOVACS D79 掃地機器人，超懶人吸塵清潔~灰塵OUT！ - 香腸炒魷魚
仔細看了一下官網說明，原來這次這台掃地機器人型號是「ECOVACS D79 」，所以才這麼大台！因為他是 ... D79的氣旋式手提吸塵器部分，有這些零組件可以搭配組裝，背袋一定要安裝，因為超好用 ...
[問題] 有人用過 科沃斯 掃地機器人嗎? - 看板 E-appliance - 批踢踢實業坊
如題.... 拍賣上有Ecovacs 型號DT85 分享機 $5K~6K 小弟有查一下他的優缺點: 功能滿齊全的有回充電 WIFE控制 缺點就地毯 電線 和電風扇底座會卡(好像跟LG的缺點差不多@@?)
[心得] 相見恨晚科沃斯掃地機器人!吸頭髮+寵物毛- 看板e-shopping - 批 ...
物品名稱： 科沃斯掃地機器人魔鏡S ☆賣家名稱： 淘寶/科家机器人专享店☆ ... 網誌心得： http://holdthecat.blogspot.tw/2017/05/ecovacs.html 其實在掃地 .... 推maxherman: 真的好用，直接打臉懶惰媽媽 101.13.84.141 05/20 15:48.
請問掃地機器人 科沃斯 ECOVACS DM85 - 清掃家電 - 居家討論區 - Mobile01
大家好~目前在比較ECOVACS DM85 跟 LG VR6470 這兩台掃地機器人因為VR6470 有比較多人使用經驗，優缺點也大致有說明到但DM85 這台去對岸官網卻也找不到這型號，也很少人使用經驗這台看規格與LG VR6470 蠻像的，想請問有大大使用經驗可以提供參考 ...