看準懶人經濟市場，全球智能家事機器人領導品牌 ECOVACS 科沃斯，與聯強國際合作，於今日（10/24）發表全新三款高、中、低階等三款掃地機器人，還有一台革命性的擦窗機器人，從地面到窗戶，本站也曾經開箱過 2015 年版的擦窗機器人， ECOVACS 提供全方位的清潔，提供自動繪製家中地圖、虛擬牆、智能電控水箱、無線擦窗等，除了讓地板乾淨之外，獨家的擦窗機器人也要讓窗戶乾淨到透亮！ECOVACS 四款全新機種，將於 10 月 24 日於 MOMO、PC Home、Yahoo、燦坤及全國電子等通路正式開賣！
ECOVACS 科沃斯品牌簡介
ECOVACS 四款全新掃地（擦窗）機器人快速看：
- 高階 DEEBOT OZMO 900：搭載 Smart Navi 3.0 雷射導航技術，自動於 APP 產生平面配置圖及虛擬牆功能，支援沒電自動回充、斷點續掃功能。
- 中階 DEEBOT OZMO 610：超大 300ml 水箱及專利 OZMO 智能電控水箱，依照不同環境控制拖地水量，支援 APP 遠端操作功能，手機就是遙控器。
- 入門 DEEBOT OZMO Silm11：超薄機身，高度只有 5.7 公分，適合用於較貼地的傢俱：低矮櫃、沙發、床底等，徹底清掃容易堆積灰塵的角落，搭載 2600mAh 鋰電池，清掃續航力持久。
- 革命性擦窗機器人 GLASSBOT X：強力真空離心風機運轉，能有效黏貼玻璃運行，搭配防掉落安全防護，無線設計搭配 3000mAh 鋰電池，一次可清掃 50 分鐘，集方便、安全於一身。
高階 DEEBOT OZMO 900
|重量
|4.3Kg
|自動回充
|有
|智能防碰撞
|11 組感測器＋護條
|電池類型
|鋰電池
|電池容量
|2600mAh
|電池續航力
|4 小時
|充電時間
|4 小時
|攀爬能力
|1.8cm
|噪音值
|66 dB
|集塵盒容量
|0.45L
|清潔功能
|掃＋吸＋拖
|水箱
|240 ml
|建議售價
|新台幣 16,800 元
|產品特色
|1. 雷射導航技術，APP 建圖、手機虛擬操作，支援斷點續掃
2. 電控智能水箱，Wi-Fi 手機操作，可控制出水量及吸力大小
3. 智慧音箱連結，透過語音操控掃地機器人運作
4. OTA 韌體一件更新
5. 自動回充、定時清潔防掉落設計
6. 防纏繞直刷吸口，避免毛髮糾結
中階 DEEBOT OZMO 610
|重量
|4.2 Kg
|自動回充
|有
|智能防碰撞
|11 組感測器＋護條
|電池類型
|鎳氫
|電池容量
|3000mAh
|電池續航力
|100 分鐘
|充電時間
|4 小時
|攀爬能力
|1.4cm
|噪音值
|64 dB
|集塵盒容量
|0.45L
|清潔功能
|掃＋吸＋拖
|水箱
|300 ml
|建議售價
|新台幣 13,800 元
|產品特色
| 1. 電控智能水箱、WiFi 手機操作、可控制出水量及 吸力大小
2. 自動回充、定時清潔防掉落設計
3. 防纏繞直刷吸口，避免毛髮糾結
入門 DEEBOT OZMO Silm11
|重量
|2.5 Kg
|自動回充
|有
|智能防碰撞
|11 組感測器＋護條
|電池類型
|鋰電池
|電池容量
|2600mAh
|電池續航力
|100 分鐘
|充電時間
|4 小時
|攀爬能力
|1.4cm
|噪音值
|68 dB
|集塵盒容量
|0.3L
|清潔功能
|掃＋吸＋拖
|水箱
|180 ml
|建議售價
|新台幣 8,800 元
|產品特色
|1. 超薄 5.7cm 薄機身
2. 電控智能水箱
3. 前方 11 組紅外線障礙偵測器，多點感測，搭配防撞緩衝器，防碰撞效果佳
4. 一鍵式簡單操作
5. 循環定時預約清掃
6. 2600mAh 高續航清潔
7. 無滾刷設計，不卡毛髮
8. 易取集塵盒，設計於機器上方，取出較容易，小機身，大容量
9. 浮動式驅動輪，跨障礙能力佳
10. 內建三種清潔模式，搭配時尚造型超薄遙控器，操作更便利
11. 機身下方三處紅外線防跌落感應器，有效避免高低落差摔機
12. 三層過濾，防止二次污染
革命性擦窗機器人 GLASSBOT X
|重量
|1.8Kg
|自動回充
|有
|智能防碰撞
|N/A
|電池類型
|鋰電池
|電池容量
|1800mAh
|電池續航力
|50 分鐘
|充電時間
|2.5 小時
|攀爬能力
|N/A
|噪音值
|74 dB
|集塵盒容量
|N/A
|清潔功能
|N/A
|水箱
|N/A
|建議售價
|新台幣 14,800 元
|產品特色
|1. 無線擦窗
2. 50 分鐘續航、30 分鐘斷電安全防護
3. 四種清潔模式，智慧防掉落
4. 1800mAh 高效鋰電池
5. 強力真空離心風機運轉
ECOVACS 科沃斯：官方網站