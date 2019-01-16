又到了一年的年末時刻，相信很多人應該已經開始為了過年做準備，陸續開始打掃家裡了！這次要與大家開箱的是 HOBOT 298 自動噴水擦窗機器人，我相信大家加中一定有窗戶，清潔的頻率應該不高吧？因為擦玻璃的確是一件很花時間的事情，像我家裡就有至少就有 20 片的玻璃門窗，認真擦起來可能得花一整天，其實有更懶人的方法，就是交給機器人啊！現在很多人掃地拖地都交給機器人了，那擦玻璃何嘗不可呢？所以接下來一起看看 HOBOT 298 擦窗機器人的開箱吧！！！
造型上我個人覺得還算是和藹可親，畢竟這是要幫我清掃的好夥伴啊！中間突起的地方是提把，因為當機器人吸附在玻璃上時是垂直的，不管是安裝或移除時都需要手持來輔助，也是得避免蜘蛛人失去了攀爬能力那種狀況。
側邊有一條掛繩可以使用，當你要清潔的玻璃面有墜樓的風險時，請務必使用掛繩，雖然說我是頗信任 HOBOT 298 的玻璃吸附能力，不過這種事情絕對不可以馬虎，你假想一台機器從天而降是多麼危險的一件事情，有可能是清潔玻璃時下起大雨，玻璃面過於溼滑，或是不小心踢掉了家裡的電源（其實內建還是有電力）而沒去注意到，都有可能造成危險，所以當清潔外牆玻璃面時請務必使用掛繩。
前方有小小的水槽，裡面可以放入專用的原廠清潔液或是清水，我以前也有一台擦玻璃機器人，那台是將抹布用溼之後開始清潔，在清潔中無法補充水或是清潔液；而 HOBOT 298 的清潔方式比較不同，抹布為乾的狀態就可以開始擦玻璃了，因為會從前方噴出清潔液，然後機器人會把玻璃上的水份擦過去。
來看看擦玻璃機器人的底部有什麼秘密？到底怎麼吸附在玻璃上的，當你開機後其實不感覺有什麼風力，只會覺得聲音偏大聲，但是靠近玻璃的時候突然就吸上去了，而且要花點勁才有辦法取下，因此吸力是頗足夠的！而底部四周圍都有魔鬼沾，這主要是來黏住抹布的。
黃色的清潔布一共有三條，我想是足夠大家清潔玻璃一天的份量，只要對上去很容易就與魔鬼沾黏在一起，而且相當的穩固，基本上絕對不擔心抹布會有脫落的狀態，基本上這個抹布是比較大條，其實中間的部分幾乎擦不到髒汙，髒污主要都集中在前後兩段居多（我原以為是這樣，但是後續實測真的改觀）。
左右兩邊都有強而有力的履帶，當擦玻璃機器人吸附在玻璃上的時候，就是靠兩邊的履帶在移動或是轉彎，平日的清潔除了抹布之外，履帶也要去除髒污，讓他有一定的攀爬能力。
角落的地方具備有雷射感測器，所以抹布千萬要對好，不要擋到了啊！
開關與電源孔都在機身上，這台機器雖然內建電力，但是還是要插電才可以使用，內建電力只是預防萬一時使用，所以若是沒有插電時開機會不停的有嗶聲，提醒你現在無法使用。說明書上是說使用前須先充電，必須要等電源燈號是綠色的才可以開始使用，這點大家可以參考參考，實際上持續擦玻璃過後，要在換到下一片玻璃時可能會是橘燈狀態，總不能等到他充飽成綠燈再繼續擦玻璃吧？基本上只要有插電都可以使用，只是會希望內建的備用電力是足夠的，依照我的認知是如此的。
電源線有分成兩段，基本上這電線長度非常的長，總共有 5 公尺的長度，以我自己家裡的狀態是非常足夠使用的，電源不換位置也能搞定家裡寬度最大的落地窗。而吊繩的長度也有 4.5 公尺，抗拉的強度有 150Kgf，基本上吊繩的長度也不太會限制住機器人的移動，我目前使用吊繩還有縮減一些長度，讓他露出足夠的長度即可。
若是要加入清潔劑，請務必使用原廠的清潔劑，不然就只用純水就好，這是避免他牌清潔劑可能會造成堵塞的問題，若需要進廠維修不是更麻煩嗎？若是真的希望使用自己的清潔劑，或是需要除水垢的話，我個人建議可以少許的噴在玻璃上，少許的就好唷～還要考量到機器人吸附在玻璃上的穩定性！
還有一個遙控器，遙控器扮演很重要的角色，當你的機器人是外面的窗戶時，若機器人沒有回到當初置放的位置地，就得透過遙控器來操作方向，才能安穩地回到掌控之中。
接下來準備要來擦玻璃了，將原廠的清潔劑置入水箱當中，再次提醒只能使用原廠的清潔劑或是清水唷！
原廠清潔劑裝好之後將蓋子蓋上，就可以開始準備擦玻璃囉！
使用時務必接上電源，開電之後將機器人吸附於玻璃之上，這時候應該能夠很穩定的吸附。擦玻璃之前有幾個注意事項提醒給大家，若是那種很髒很髒的玻璃，建議先用乾擦模式先擦過一次，之後才能開啟噴水模式來擦拭，不然擦玻璃的效率會很差，畢竟還是有一層灰要先擦掉。上圖我是清潔家裡落地窗的玻璃，所以我就沒有使用安全掛繩了，吸附能力基本上我是信任的，而且我人也不會離開太遠。
遙控器的操作很簡單，水滴狀的功能就是噴水切換開關，雙圈加箭頭的按鈕有三個，這三顆都是清潔按鈕，只是路徑有所差異，2X 按鈕代表是要清潔兩次，我覺得同一片玻璃可以走兩種不同的路徑來清潔，來互補可能不足的或是遺漏的點，方向性不同擦起來可能會更完整，所以可以自己操作不同方式的來清潔兩次，取代 2X 的使用。除了使用遙控器之外，也支援手機 APP 透過藍牙連線，按鈕也是這幾顆，好處就是遙控器可以收起來，不然家裡真的有太多太多遙控器。
若是第一次使用擦玻璃機器的話，我想會看著他運作一段時間，因為會很好奇到底是怎麼運作的，只可惜我家裡的窗戶都太小片，似乎沒有辦法讓他可以好好發揮，小片的落地窗走沒兩步路就到底了，坦白說欣賞起來有點不過癮就是了。
超音波噴嘴會在前進時噴出，看你是裝水或是原廠清潔液，因為機器人的動線是比較固定的，抹布主要擦拭的地方也比較集中，加上噴水的後會更明顯，但是有機器人去擦窗戶總比沒人擦窗戶還要好吧！
我想大家最有興趣的是「擦玻璃機器人擦得乾淨嗎？」，我很坦白地跟大家說「我家玻璃本來就很乾淨 XD」，擦玻璃這種事情是要日常維護的，若是長年未清理的玻璃，我會建議你自己先整個大概擦拭過，之後再交給擦玻璃機器人來清潔，甚至日後的日常清潔；這個概念就像是掃地機器人來幫忙打掃，你不可能所有東西都不收，這樣掃地機器人也是無法發揮作用的，甚至已經黏在地上的灰塵也很難被清理，因此機器人類的產品主要是協助你的日常清潔，他能讓你家玻璃維持一定的乾淨程度。
接著真的要來實測外牆的玻璃清潔，外牆玻璃真的頗髒的，因為平常根本不會去擦拭，而且樓上澆花的水也會潑下來，真的很難維持玻璃的清潔吧！但是我想應該還是有人很在意玻璃的清潔，窗明几淨是基本的要求，自己伸手出去擦拭外牆玻璃是很危險的，以後這種工作就交給擦玻璃機器人吧！以上圖來說，大家可以看到右半邊的玻璃上面是一層灰，擦過之後真的是乾淨不少。
從樓下看上去，真心覺得這戶人家這麼有心～自己的外牆玻璃自己擦！自我感覺非常良好～哈哈！
外牆玻璃真的非常髒，從抹布就看出來了！我原本擦拭家裡一般的玻璃，頂多是抹布前端有一些灰灰髒髒的，讓我覺得似乎只有前方有在擦拭，經過外牆玻璃的洗禮之後，讓我感受到這塊抹布真的是貼著玻璃在奉獻他的生命。抹布那麼黑容易清洗嗎？坦白說馬上拆下來去清洗還頗好清洗的，加上小刷子伺候一下，大概可以恢復到 95% 的原貌。
開箱到最後段落，總結一下心得部分，如同前文所說到的，機器人是協助日常的清潔，若你懶得擦窗戶，就可以派出 HOBOT 298 擦玻璃機器人來幫忙，假如說每兩個拜整理家裡一次，可以趁整理其他家事的時候，同時來使用擦玻璃機器人，因為玻璃不像地板可以一路清潔到底，玻璃一塊一塊的需要手動移動，而且還會有正反兩面，坦白說還是需要有一點點的勤勞。而 HOBOT 298 更適合大面積的玻璃使用，像我擦外牆的玻璃就很有成就感，實際上他不只能吸附在玻璃，連有隙縫的牆面都是可以，像是浴廁的牆壁也是可以成為日常清潔的項目之一，如果說平面的工作交給掃地機器人，那麼垂直面的工作就交給 HOBOT 298 吧！
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